估值逾15兆的OpenAI為何只談1個月就敲定鴻海合作？劉揚偉：都看到下世代「這商機」

文．劉煥彥

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，鴻海從矽谷AI大咖OpenAI身上看到業界對於下個世代資料中心的需求，也看到當前生成式AI最大使用者OpenAI在硬體設備上的痛點及需求，因此雙方只洽談一個月，就敲定攜手合作。 劉揚偉也說明，雙方剛宣布的合作案內容，雖然沒有要設立合資公司，OpenAI也沒有承諾向鴻海下單採購資料中心設備，「不代表未來不會發生」。

OpenAI估值達5000億美元，放在台股是市值第二大公司

2015年才成立的OpenAI，是當前所謂「AI永動機」的核心環節，從輝達（NVIDIA）、超微（AMD）到甲骨文（Oracle），今年都先後以現金投資或提供股權的方式，與OpenAI換取長期合作，例如OpenAI向甲骨文下採購大單，輝達又投資OpenAI上千億美元，超微則與OpenAI達成戰略協議。

從上游晶片供應、中游CSP（雲端服務提供者）算力擴建，到下游的應用商業模式，OpenAI與美國這幾家科技大咖形成了AI永動機。

如今OpenAI的員工規模達到7000人，且經過最新一輪外來投資後公司估值達到5000億美元（逾15兆台幣），若放在台股會是市值第二大公司，僅次於台積電的35兆台幣，且遙遙領先第二名、市值3兆多元的鴻海。

換句話說，OpenAI雖然只有十歲，但很難再稱為一家新創公司。

鴻海牽手OpenAI，聚焦下世代AI基礎設施的硬體設計

鴻海周五（11/21）一大早與OpenAI共同宣布，雙方合作聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作及美國製造。OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的經驗，協助鴻海的設計、開發，及美國生產。OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益，惟此初步協議不包含採購承諾或財務義務。

現年40歲的OpenAI負責人奧特曼（Sam Altman），在周五鴻海科技日現場播出的錄影談話中表示，為了不斷持續拓展AI發展，OpenAI需要大規模建構新型AI基礎設施和硬體，很高興看到這一切在美國以及與鴻海的合作中實現。

「鴻海在建立大規模複雜基礎設施和硬體方面擁有豐富的經驗，是理想的合作夥伴，我期待與他們一起探索合作的可能性。我們將分享對AI產業新興硬體需求的見解，鴻海將利用這些見解來設計和製作新設備的原型，這些設備可以在美國製造。」

「支撐先進AI基礎設施的硬體將在確保這項技術廣泛應用，並惠及所有方面發揮重要作用。展望2026年，我看到了我們面前蘊藏的巨大潛力。」

劉揚偉：OpenAI是在生成式AI最大的使用者

劉揚偉在鴻海科技日的記者會中，回答媒體提問時表示，近期在美國為主的AI資料中心產業，一個熱門話題就是所謂的circular financing（循環融資），「這financing因為非常龐大，大家質疑錢從哪裡來。鴻海並非馬上就要談出一筆很大的交易，只是一步一步往前走，所以雙方沒有談到合資公司或大量採購，但不代表未來不會發生。

他也說明，「跟OpenAI合作有個很重要原因，就是目前OpenAI是在生成式AI最大的使用者，他們有很多經驗，就是現在AI資料中心的架構，造成他們在訓練上（訓練AI模型）碰到很多問題，促使他們思考如何架構下世代的AI Data Center」。

劉揚偉指出，OpenAI通常訓練一個模型要花六個月，若有訓練失敗是正常狀況，但還有一些是不正常的狀況，「包括IT系統crash掉（當機），可能跟電力或冷卻有關，所以從電力、散熱到IT必須非常穩定，這是他們必須想辦法努力的地方。」

「所以在這個方向上，我們就有很多溝通討論，讓雙方覺得一定要合作，打造下一世代的新的架構，包括電力及散熱及IT系統。這也是為什麼前一陣子，（鴻海與）東元及日本三菱，會有這樣合作的最主要原因。我們看到的不是現在的需求，而是下個階段的需求。」

他也提到，奧特曼之前來台拜訪劉揚偉，雙方當時就是敲定一個月後要簽MOU，由於時間非常接近鴻海科技日，因此才決定在今天科技日（11/21）正式對外公布。目前雙方將在鴻海集團的聖荷西辦公室做共同研發，日後的生產將在鴻海集團的俄亥俄州廠區進行。

鴻海成立雲端運算平台事業亞灣超算，預定2026上半年啟用

鴻海旗下的發展超算中心與雲端運算營運平台公司 「亞灣超算」（Visionbay）也首次亮相，並宣布將打造全台最大規模 GPU 集群，同時也是首座建置於NVIDIA GB300 NVL72的超算中心，目標是2026上半年正式啟用。

作為NVIDIA在台灣認證的NCP優選合作夥伴，亞灣超算在科技日現場展示最新的「AI超算中心暨營運平台」，串接AI價值鏈的垂直整合能力，並推出涵蓋基礎設施到應用整合層，端到端AI Factory解決方案。

亞灣超算將成為台安推動主權AI與產業轉型升級的領頭羊，同時也是鴻海「3+3+3」發展策略的重要引擎，推動台灣在全球AI競逐中跨入新的關鍵里程碑。

電電公會推海外科學園區，鴻海、中鼎、東元三方合作

另外，由劉揚偉擔任理事長的台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA），也在鴻海科技日提出「TEEMA科學園區（TEEMA Technology Park）」的海外布局計畫，電電公會首座科學園區預定落腳墨西哥索諾拉（Sonora）州，將以「永續、彈性、共榮」為設計主軸，透過AI賦能、永續ESG打造融合生產製造、商業與生活機能的綜合型智慧園區。

根據電電公會新聞稿，TEEMA科學園區將是鴻海、中鼎集團（CTCI）與東元電機（1504）的三方合作。中鼎集團憑藉豐富的全球EPC統包工程經驗，提供園區的整體開發規畫、專案管理與工程統包執行經驗，導入國際級的淨零與低碳園區建設實績，結合工程統包、智能創新與資源循環等三大事業群專業技術，協助電電公會推動園區基礎設施的永續與智慧化。

東元電機則以⾧期深耕的智慧能源管理系統（EMS）與機電整合經驗，為園導入能源、碳排與用水的智慧監控平台，結合機器學習技術做負載預測與自動控管，達成「需量預測、多機切載、預測維護」等智能調度功能，確保整體園區以高效、低碳、永續方式運作。

對此劉揚偉在記者會也表示，不少國家都希望台灣企業能以科學園區的模式落地，「我們會跟TEEMA密切合作，積極推動在美國、墨西哥及其他國家的這方面合作。希望透過這樣的合作，可以幫助政府在（對外）談判上更能有Leverage（籌碼）。」

本文授權自今周刊

