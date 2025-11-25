台積電Logo解密！tsmc為何小寫、11顆黑點是什麼？「工號9號員工」親解意涵

【文．黃明惠】

2025年7月21日，台積電(2330)市值首度突破1兆美元，成為亞洲第一達成此紀錄的企業，今年股價也已累積暴漲36%，其陪伴台灣半導體產業近40年的Logo不只成為財經焦點，更因其特殊設計、深層意義，吸引外媒與設計專家討論。

台積電Logo被認為不合時宜

根據美國媒體《Fast Company》報導，美國亞利桑那州民眾對台積電廠房上的「tsmc」標誌感到好奇甚至困惑。

有人形容Logo像羽毛球拍、有人以為是迪斯可球，還有人覺得是填字遊戲，甚至還說是瑕疵晶片或貼了蒼蠅的紗窗；而Logo上方與下方散落的黑點設計，更讓不少外國網友直問：「這些黑點到底是什麼？代表有缺陷的產品嗎？」​

除了外觀備受討論，Logo中的英文字母「tsmc」使用小寫t也成為話題。

事實上，台積電的Logo於1988年發表，包含晶圓、紅色英文字母及11個黑點。時任財務副總洪鐵城曾指出，Logo中tsmc的「t」使用小寫原因是代表「出頭」的意象，象徵企業勇於創新、出頭天精神。​

據數位時代報導，台積電的Logo在公司成立一年後，於1988年時首次亮相。Logo顯示為背後網格狀、接近圓形的圖案是用一種風格化的設計表現晶圓。

不過，台積電曾在2001年小幅修改了Logo，雖然整體變化不大，但那些代表著缺陷晶片的黑色網格數量大幅減少，從原先超過15格以上，簡化為11格。

黑點設計背後 象徵無名功臣

真正揭示Logo含意的，是台積電文教基金會顧問、工號9號員工陳建邦。他今年10月23日撰寫的文章《黃仁勳盛讚台積電魔法！解碼Logo謎樣的黑點》解釋，晶片上雙數分布的黑點，其實源自日本舞台劇的「黑子（くろご）」文化——那些在台上、舞台後默默協助佈景、支援演員但永遠不露臉的「幕後推手」。

也代表台積電表彰企業內部所有無名功臣，包含工程師、研發、製程人員和每一位第一線員工。

日本文化中的黑子是什麼意思？

事實上，「黑子」（くろこ）在日語中有兩個主要含義：一是日本傳統表演藝術「歌舞伎」的幕後工作人員，他們身穿全黑的衣服和面罩，負責搬運道具和佈置舞台，避免影響演出效果；二是作為一個比喻，指代那些不引人注目、不起眼但很重要的人物。

歌舞伎的黑子

職責：搬運道具、拉帷幕、以及進行舞台上的各種布置工作；為了不干擾觀眾的視覺效果，黑子通常會穿著全身黑衣，並用黑布蒙面。

比喻意義上的黑子

引申義：這個詞語被引申為指那些「隱形」或「低調」但非常重要的人。

本文授權自今周刊，原文見此。

