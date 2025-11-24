女學生吃火鍋「乾燒鍋子」 店家要求洗黑鍋底20分鐘...律師：1前提恐變強制罪

【文．黃明惠】

桃園龍潭發生一起火鍋餐廳糾紛事件，引發社會廣泛討論。事件主角是兩名女高中生，11月21日在一家火烤兩吃的火鍋店用餐後，因讓鍋子乾燒至焦黑，店家要求她們自行清洗鍋底，否則不准離開，導致雙方發生爭議。 這起事件不僅涉及餐廳設備使用責任問題，也牽涉到消費者權益與業者權利的界限，律師、消保官也做出回應。

被店家留下刷鍋 女學生怨：沒每桌提醒公告

綜合媒體報導，店家說明，該餐廳使用的鍋具設計為一面是火鍋區，另一面為烤盤，這兩名女學生用餐時，將烤盤部分故意或玩鬧式地乾燒，不僅讓鍋底焦黑，還冒出黑煙，店家多次告知停止但未獲配合。

店家坦言，基於保護器具及維護用餐環境，才要求她們當場清洗焦黑鍋底。

然而，女學生及其家屬對此表達強烈不滿。她們表示被要求用鋼絲球刷鍋長達二十分鐘，過程中還刷破手指皮，感覺十分委屈且不合理。

她們質疑餐廳內的公告標示不清，且並非每桌均有提醒注意使用規範。由於年紀尚輕、且無成年陪同，她們懷疑被店家刻意針對，感受到不公平對待和羞辱。

店家則喊冤，表示有其他客人投訴，2名女學生用完餐後，故意放著鍋子乾燒，燒到冒出黑煙才被制止，若是正常用餐，火鍋的部分根本不可能燒焦；此外，店裡有貼公告規定鍋子燒焦要賠償，但考量女學生年紀輕，所以才要求她們刷乾淨，而不是金錢賠償。

律師：可能觸發強制罪

這起事件也引發民眾熱烈討論，部分民眾表示支持店家，認為學生使用器具不當，應負責清潔或賠償，燒焦鍋底不僅影響衛生，更損害店家權益，店家做法合理且寬容；但也有人認為餐廳以年輕顧客年紀小為由，強迫承擔不合理責任，有濫用職權之嫌。

對此，法律專家及消保官也對此事解釋與評論。

據TVBS新聞網報導，律師郭明翰指出，依照刑法規定，除非造成設備損壞，始能要求消費者賠償清潔費或修理費；店家無權強迫消費者自行清洗鍋具，如以強制手段要求執行，可能構成強制罪。

三立新聞網則報導，桃園市主任消保官彭新澍指出：「要求消費者把烤黑的鍋子洗乾淨，這個部分是對於消費者顯然不公平的約款，應該是屬於無效的約款，消費者不必受到拘束。」

