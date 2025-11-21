「經濟越不好，大家越想省錢」義大Outlet年收50億創佳績 總座：這群人超會買、3品牌最旺

【文．彭蕙珍】

義大世界購物中心開幕已經15年，受惠於周邊半導體、航太等高科技產業進駐，日月光、台積電等產業聚落成形，有相當穩定的消費族群。 義大世界購物廣場總經理王香完表示，義大Outlet今年全年業績突破去年的48億，創下50億佳績。 對於明年國內景氣，她說明：「大環境要步步為營，現在傳產不好」，然而，對於Outlet來說並不受影響，「經濟越不好，大家越想省錢；即便大環境趨勢不好，我們仍逆勢而上。」

「2010年義大世界購物中心開幕，我們是全台第一間Outlet。」位於高雄大樹的義大邀請不少知名品牌進駐，包括金色三脈、Marx Mara等，不但經營15年，品牌更是持續獲利。

千名移工進駐 Nike業績長紅

疫情後，義大業績逐年攀升，最主要是台積電等高科技廠商進駐。王香完觀察，特別是去年，自從菲律賓移工搬入宿舍後，Nike業績長紅，甚至出現排隊人潮。

「現在有700~1000名移工，第一個月領到薪水，來買Nike的鞋子、衣服；第三個月，買boss、Coach。」

現在，義大生意最好的前三間品牌，分別是Nike、Coach和Polo，甚至還想要再加大櫃位。

她有感而發的說：「景氣不好時，有人賺錢；景氣好時，也有人賠錢。」

「我們努力做出特色，讓消費者喜歡我們。」

周年慶即將起跑 力拼回饋力度最高

義大將於11/21至12/21舉辦周年慶，將祭出15%回饋，力拼回饋力度最高的Outlet。

她指出，今年國際精品衰退，各大百貨、購物中心都出招，要努力做好年度最後一檔周年慶。以義大來說，這次周年慶目標為5億，較去年的4.5億成長11~12%。

她強調，在訂業績目標時，還沒有政府的普發1萬，受政策利多影響，各品牌紛紛加碼，讓1萬發揮超過2萬的價值，「業績一定會超標。」她預估會有2成的成長。

餐飲再提升5% 一年貢獻達2億

王香完指出，義大於15年前規劃Outlet時，因以國際觀光客為主，餐飲只有1成。近年台積電等企業及移工進駐，帶進不少人潮，對餐飲及生活用品的需求增加了。

因此，餐飲將再提高5%。目前確定到明年，有5家餐廳進駐，一年貢獻約1.5億至2億營收。

她說明：「在市區，以15000坪至2萬坪的購物中心來說，餐飲要占25~30%，義大目前只有15%。」

泰國餐廳、耕讀園 餐飲集團都將進駐

她表示，12月初，A區5樓會提供百坪空間給一家泰國餐飲來台打造的新品牌Boborose，「這間餐廳除了料理口味很適合台灣人，最特別的是陳列布置，充滿了植栽、植物，以及泰國風味。」

「明年3月，耕讀園將進駐；義大少了一間茶餐廳，在C區1樓提供半戶外空間，裝潢會有點古色古香。」

A區4樓和1樓也會有餐飲集團規劃進駐，且明年會再調整美食街，更新部分品牌。

新品牌折扣最大 還有買一送一

這次的周年慶，義大推出最強回饋，只要有E卡會員，再搭配義大聯名卡，消費滿3萬元，可獲最高4,600元回饋，相當於整單再打85折。

不只如此，只要消費滿1,000元，就能獲得「萬元放大功略本」，集結超過40個品牌、總價值超過2萬元。

品牌陣容也是本次周年慶的亮點。義大Outlet匯聚超過700個品牌，今年加入13個全新品牌，包括：中南部Outlet獨家進駐的時尚品牌Tory Burch、頂級高爾夫品牌CASTELBAJAC、BLACK & WHITE COLLECTION，以及潮流機能品牌Brooks。

這些新品牌首度參加周年慶，首7日帶來破盤優惠，Tory Burch原價近2萬元的包款不到8千元；人氣品牌Vibe Kids、BALILLA、Levi’s推出買一送一。

品牌USPA大衣、La Féta服飾、JC EYECON太陽眼鏡等也同步推出限時回饋，原價6千至上萬元的商品，特價1,500至1,515元。全館優惠要讓消費者用普發的1萬元，買得雙倍、3倍價值。

民眾瘋出國 Outlet不受影響

王香完觀察，今年周年慶，各大百貨公司比較辛苦，可以從兩點看出，一是化妝品，在過去都要排隊，今年表現不如預期；二是國際精品，民眾都出國去購物，直接扛回台灣。

「Outlet本來就有折扣，來這裡買經典款，如：衣服、包包、皮件都很划算。」

她以Marx Mara為例，在義大可說是全台產品最齊全、款式最新的店，「高雄貴婦很喜歡來這裡買衣服，至少5折，若是多買幾件又再打折，平均3折。」

內需低迷 品牌展店保守

她表示，現在內需市場低迷，不但招商很競爭，品牌的資本支出也相對保守，「每年新展的店，有一家就不錯了，都不投資，除非地點很好，寧願改裝。」

Outlet對品牌來說，是清庫存，較不受影響。不過，不少品牌擔心Outlet打到正貨，對於進入Outlet也較為謹慎。

本文授權自今周刊，原文見此。

