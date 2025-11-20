日本人被激怒！中國戰狼再起祭旅遊禁令…謝金河揭訪日數據：難擋中國人赴日旅遊

【文．謝金河】

中日走在歴史分叉點上。 這次在新潟縣的參訪，三條市長滝澤亮先生特別選在三條市從1688年創立的二洲樓百年料亭和我們一起用餐。晚宴上除了市長，還有新潟縣的經濟部長野上文敏、三條市經濟部長片野義孝及這次參訪的企業領導人。我們準備了那卡西，大家一起歡唱。

滝澤巿長非常年輕，他說自從我們兩年前到訪新潟，介紹燕三條的百年工藝企業，帶來觀光人潮，他說來自台灣的觀光客遙遙領先其他國家，我們拉近燕三條和台灣的距離！而這些年燕三條的產業來台灣辦展，一年比一年受歡迎，這是善念帶來的良性互動。

這個晚宴連二洲亭的老闆也出來介紹他們的拿手料理，特別是釜飯、鹽引鮭，還有數量有限的村山牛。一間數百年的料亭能傳承幾代，實在很不容易，在新潟落戶的越後老姬洪思嘉小姐和他的先生田智光先生也來和我們一起用餐。

這幾天，中日兩國交惡，起因於中國的大阪總領事薛劍發表要斬首首相的言論，中國戰狼再起，先是祭出凍結旅行令，然後展開黃海演習，這些手段台灣都很熟悉，日本可能很不習慣。

中國能不能長期禁止中國人不到日本旅遊？我們來看幾個數字：2024年到訪日本的外國旅客3687萬人次，其中南韓881萬人次，中國698萬人次，台灣居第三位是604萬人次，往後是美國的272萬及香港的268萬。

今年前九月到訪日本的外國旅客，中國人躍升第一，有748.7萬人次，比去年同期增加43.7%，南韓679萬人次，年增率5%，台灣是503.6萬人次，成長9.8%。不過根據統計資料，台灣人7到9月在日本消費支出逾600億台幣，勇奪第一。

安倍剛剛上任首相時，除了射三箭，還有一個目標是服務業出口，希望在22年東京奧運會時讓到訪日本的外國旅客達4000萬人次，今年看起來會達標。即便中日衝突加劇，恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動。

日本人一向內斂、含蓄，這次顯然是被激怒了！這次高市從登上自民黨總裁就職典禮致辭時即表示將強化日本軍備，重視供應鏈安全，重返半導體產業，這次我帶回的東洋經濟整本都在介紹日本的防衛產業，日本的軍工股及半導體供應鏈股價全面大漲，看起來日本是有備而來。

中日交惡，美國駐日大使George Glass又在X上感謝中國進一步深化美日深厚友誼做出貢獻！這場中日交惡的戲碼將牽動美、日、中、東北亞及台日關係的重大變化！

