輝達財報太瘋狂 營收創新高 盤後股價漲6%！黃仁勳：雲端GPU賣光 Blackwell業績爆表

輝達（NVIDIA）財報再度讓華爾街為之瘋狂，上季營收年增62%至570億美元的歷史新高，獲利年增65%至319億美元，雙雙超越市場預期，不僅暫時打消外界對於AI泡沫的危機，也激勵輝達盤後股價一度翻揚逾6%至197.80美元。 輝達執行長黃仁勳在財報聲明中表示，「Blackwell業績爆表，雲端GPU都賣光光」，且由於市場對於運算的需求持續加速，輝達產品在AI訓練及推論的需求都大幅成長。 「我們已經進入AI的正向循環，AI生態系正在快速擴大，有更多基礎模型廠商、更多的AI新創公司、橫跨更多產業，而且擴及更多國家。AI正在同時出現在每個地方，投入所有事物。」

上季財報超預期、本季財測更高，顯示AI投資熱潮並未降溫

根據輝達在台灣時間周四（11/20）凌晨美股盤後發表的第三季財報，不僅上季數字亮麗，第四季財測也讓華爾街鬆了一口氣，其中營收約650億美元、符合GAAP（一般公認會計原則）的毛利率約74.8%，不僅高出市場預期，也顯示當前AI投資熱潮還沒有降溫跡象。

對股東來說，輝達表示今年前三季已經以庫藏股及現金股利的方式，累計將370億美元交到投資人手上，而在第三季底還有622億美元的庫藏股額度尚未執行。

輝達將在12月26日配發每股0.01美元的現金股息，對象是截至12月4日登記在案的所有股東。

資料中心創造輝達近九成營收，上季貢獻512億美元

從輝達發表的每季營收趨勢來看，資料中心（data center）依然是主力業務，上季512.15億美元，佔總營收高達89%，且季增25%、年增66%。

這個數字幾乎比去年第二季的262.72億美元，足足高出一倍，充分顯示出GPU產品依然暢旺的成長動能。

三大動能推升資料中心營收爆表

輝達財務長Colette Kress在財報聲明中指出，在四大類產品別中，資料中心的營收達512.15億美元新高，季增25%、年增66%，成長主要來自加速運算、強大AI模型及agentic應用等。

她說明，Blackwell Ultra在所有客戶類別都是表現最佳的產品架構，之前的Blackwell架構也有強勁需求，至於H20業績在第三季就無足輕重。

在整個資料中心產品中，運算類的營收創下430億美元新高，季增27%、年增56%。

網路類的營收創下82億美元新高，年增高達162%，受惠於NVLink持續融入GB200及GB300系統。

網路類營收季增也有13%，主要來自XDR InfiniBand產品、NVLink及AI解決方案專用乙太網的持續成長。

陸行之：輝達可能已取代蘋果，成為台積電最大客戶

知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，輝達再度扮演一人就全村、甚至是反轉整個科技股的角色，「唯一遺憾的是Nvidia的庫存月數持續季增，年增，當然有可能公司持續看好新產品出貨而增加庫存，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，我們持續密切觀察」。

他也提到，由於蘋果在創新方面不爭氣，估計今年前三季輝達已經成為台積電的最大客戶，而且到了2026~2027年，台積電1.6及1.4奈米的量產，可能不是蘋果說了算。

