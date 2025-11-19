AI伺服器大廠法說會釋樂觀訊號 為何喜憂參半？輝達擬調代工模式 供應鏈面臨2天險

撰文：林佳楠

儘管AI業界頻傳巨額投資，關於產業泡沫化的疑慮卻未歇。而在輝達傳出擬調整代工模式後，市場正密切關注哪些合作台廠最具優勢，以及獲利空間如何變化。

AI產業是否面臨泡沫化危機？從台灣電子製造服務業者近日透過法說會密集釋出的訊息可知，AI相關需求仍然相當熱烈。不過，近日市場傳出輝達擬加嚴供應鏈分工管制，其背後隱含的各種效應，也讓台廠喜憂參半。

AI伺服器需求仍強

台ODM大廠訂單滿手

先就大廠法說內容來看。鴻海於11月12日舉辦今年最後一次法說，財務數據顯示，前三季累積營收達新台幣5.5兆元，年增16％，先前提出年營收破7兆元大關的目標，可望穩穩拿下。其中，AI伺服器營收貢獻已超過1兆元，而鴻海在AI伺服器的市占率約4成，未來仍有成長空間。

展望2026年，鴻海董事長劉揚偉強調，將密切關注AI產業、政經局勢、貨幣政策三大面向發展，鴻海也將拓展多元AI方案發展，並非只有硬體產品。而當媒體問及OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）9月底訪台密會一事，劉揚偉則意外透露，在11月21日登場的鴻海科技日中，將宣布與OpenAI相關的合作。

另一方面，廣達表示，明年AI伺服器在整體伺服器營收占比將達8成，整體AI訂單能見度已至2027年。緯創則指出，伺服器業務已占公司營收7成以上，主要來自AI伺服器，網通業務也將迎來「10倍的成長」。

其他包括英業達、華碩、技嘉、和碩等業者，也都看好AI伺服器前景，積極擴充海內外產能。

然而，產業展望強強滾的背後，並非一片坦途。市場傳出，輝達針對下一代Vera Rubin架構AI伺服器，正醞釀調整ODM分工模式，由鴻海、廣達、緯創等特定業者負責伺服器硬體組裝和初步測試直到所謂的「L10」階段，其他業者再向輝達採購L10成品，完成整機櫃出貨。這代表，輝達加強採購權，而AI伺服器的商機也恐更加集中在少數業者。

在法說中被問及此事，英業達總經理蔡枝安坦言，確實有相關傳聞，但尚未收到輝達的正式通知。廣達發言人楊俊烈則在法說中表示「ODM的價值含量，從來就不是只有純粹那個板子造成的。」其他因素包括系統設計、成本節省能力等，「可以提供服務的廠商會愈來愈少。」

楊俊烈舉例，「電力供給」就是一大關鍵因素，這也是為何過去數季以來，廣達海外廠區的增資積極進行電力儲備。而這也呼應了微軟、亞馬遜先前的說法：「電力」是限制雲端服務量能擴充的最大瓶頸。

針對輝達擬加嚴分工管制的傳聞，集邦科技研究經理龔明德分析，對比過往強調晶片出貨，輝達的重心將朝「整櫃」出貨發展，2026年整櫃出貨料將成主流。以此觀察，鴻海、廣達、緯創三業者被認為優勢較大，是因與輝達合作基礎長久、出貨量也較大，且整櫃組裝除了流程較複雜，也相當「吃電」，在在考驗業者資源調度的能力。

而輝達GB200晶片在2024年曾經出貨不順，龔明德觀察，關鍵在於從單台八卡機轉成整機櫃出貨，起初考驗有點大，過去一年來已改善。從今年第二季、第三季看來，各家GB200出貨已穩步放量，GB300估計會在第四季顯著拉貨，新的VR200 GPU則預計在2026年下半年問世。

GPU出貨轉順

電力、砍價考驗隨之而來

至於AI伺服器的客戶輪廓為何？集邦的數據顯示，今年主要CSP需求合計約占51.3％，伺服器品牌占13.9％，其他業者合計占34.8％。到了明年，CSP需求占比估計將下滑至50.5％，伺服器品牌降至13％，其他業者受惠於甲骨文（Oracle）的需求激增，比率有望增至36.5％。

不過，一名法人高層表示，隨著ODM業者組裝的良率提升，也要擔心輝達「砍價」、進一步壓縮代工業者的獲利空間。他直言，這也是為何近來除了取得L12組裝資格的緯穎之外，其他ODM業者的股價漲幅有限。

另一方面，隨著輝達恐將加強採購權，市場也開始對組裝業者未來的輝達訂單利潤空間有所疑慮。摩根大通就強調，輝達若採新作法，雖能簡化主要代工廠的前段流程，但也會相對壓縮代工廠的利潤空間。

觀察主要業者的毛利狀況，鴻海2025年第三季毛利率6.35％，年增0.16個百分點。緯創當季毛利率7.39％，年減0.96個百分點。廣達毛利率6.85％，年減0.48個百分點。

法人高層並提到，美系CSP業者持續提升資本支出，雖被解讀為伺服器業者的利多，但也須留意其「現金流」及舉債狀況。例如，近期甲骨文及CoreWeave現金流轉為「負值」，即引起市場警惕。整體而言，美系業者的發展動向也將左右合作台廠的布局。

