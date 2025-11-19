輪椅不是限制是力量！台灣自辦輪椅技巧障礙挑戰賽登國際舞台 吸引多國選手參賽

文．數位內容部整理

由民間自籌自辦的「輪椅技巧障礙挑戰賽」，今年將於11/29-30再度登場。藉由鼓勵輪椅人走出家門、嘗試不可能挑戰的精神，第二屆「輪椅技巧障礙挑戰賽」甚至還受到國際輪椅人的矚目，來自馬來西亞、香港等團隊組隊共12位輪椅人跨海前來參加，即將藉由活動展開無礙外交。

當輪椅滾動起來，改變也跟著開始

在台灣，有一群輪椅使用者，正在努力打破「不能」這件事。

2023年冬天，一場大家從沒想過的賽事，在台北首次登場。打破一般大眾對於輪椅人總是需要處處協助的刻板印象，同時也期盼受了傷的輪椅人能走出家門，在「台灣輪椅人協會」的推動下正式展開。

過往輪椅人可能因為環境與自信心不足等因素，而不願意出門。但生活在台灣出門就是一場抗爭充滿障礙的環境中，這群輪椅人早已練就推（開）輪椅的好功夫。而這些技巧，「有沒有可能是大家證明自己能力最好的方式？」

由知名影音創作者 Chairman椅人與林鈺翔共同創辦的「台灣輪椅人協會」，為了讓輪椅人在場上能夠展現自我，透過突破層層的障礙關卡發揮超群的能力，重新找回自信心，2023年籌辦了「輪椅技巧障礙挑戰試辦賽」。期盼能邀請所有輪椅人，勇敢走出家門、挑戰自我能力，自我證明的好機會。讓行動不被限制，讓障礙變成挑戰。

從街頭訓練、戶外挑戰，到每一次推輪前進，都在證明—輪椅，不只是移動的工具，更是一種自由。

2025年即將舉行的輪椅技巧障礙挑戰賽，將迎來更多台灣與國際的輪椅人，馬來西亞、香港的輪椅人更自費組隊、跨海來到台灣，親臨現場參與挑戰，目前已發起群眾募資，期望能讓更多人能參加輪椅障礙挑戰賽。

更多關卡挑戰輪椅人「你以為的不可能」

台灣輪椅人協會理事長Chairman椅人分享：「我們期望透過公開比賽與挑戰，讓所有不方便的人都能知道，自身劣勢也可以化成優勢，平時就在『挑戰台灣街頭』的崎嶇不平路面，通通化成挑戰賽道。讓輪椅人也能有享受比賽的體驗。」

2025年的台灣輪椅技巧障礙挑戰賽，將設計更多元關卡，選手們將挑戰坡道、砂地、階梯、迴旋、轉彎、倒退與平衡等賽道狀況。期盼每一次推進，都是勇氣的展現。

台灣輪椅人協會秘書長林鈺翔解釋：「障礙賽除了就像是遊戲世界般的存在，虛幻卻又是真實的環境體驗，對我來說，更像是如同人生寫照一般的存在。沒想過這些障礙在我人生中會變成血淋淋真實的存在，並且終身要去面對的實際存在，但也因為如此，讓我更了解生命更加可貴，也了解人生沒有所謂的一帆風順，唯有不斷地突破障礙才能夠達到自己的目標。」

安全至上！不可或缺的賽事志工

台灣輪椅人協會秘書長林鈺翔分析：「從第一年的試辦賽，到2024年正式第一屆，2025年第二屆的障礙賽，我們看見輪椅人在障礙賽上展露自信的笑容，讓我們明白障礙賽不能只是小小的娛樂節目，而必須是一個真正能夠讓輪椅人展現自我，讓大家讓世界看見輪椅人的舞台，所以「所有輪椅人，一起幹大事吧！」

然而，越多輪椅人參賽，也就越要考量安全，今年台灣輪椅人協會為了讓所有參賽者能夠更安心「享受比賽」，特別號招數量更多的志工，顧及每一位參賽者的賽道安全。

協會更在比賽事前舉行輪椅安全與賽事教育訓練，期盼所有熱心參與的志工都能在接受訓練與初步輪椅知識教育之後，更能在賽事時完全承接與維護所有挑戰者的安全。

2025台灣輪椅技巧障礙挑戰賽將於11/29-30兩日，於台北松山文創園區(松菸) 5號倉庫正式上場。除了邀請民眾可以來現場見證「滾動的力量」之外，現場也規劃了民眾的輪椅體驗區，完成體驗關卡就有機會在現場抽中Garmin最新的智慧腕錶VENU4，網路更同步展開集氣募資中，希望能讓更多輪椅使用者有機會上場、被看見、被喝采。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

天氣／12度這天報到！一圖看「兩段式」降溫變化：回暖放晴得等等！怎麼穿衣出門，10日報搶先看

李文如是誰？魏哲家找她、不到3年升台積電最年輕副總，管兆元採購...傳棄3800萬到輝達，一文起底V姊

普發一萬ATM優惠》11間銀行誰最賺？「這家」抽8萬刷卡金，北富銀、中信…抽2萬現金、抱走iPhone

0052分割價出爐，暫停交易到這天！24萬「1拆7」變3萬多必漲？整筆砸賺更快？達人：這樣做才穩

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】