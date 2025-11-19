想提早退休？代表你不夠喜歡現有工作 前政大校長：8步驟掌握幸福人生

文．李炳漢

近期股市表現強勁，讓投資人資產水漲船高，不過汲汲營營追求高報酬過程中，許多人忘記理財初衷。前政大校長周行一在《毛利小姐變有錢》節目中分享，投資目的並不是盲目追求報酬率，而是走向幸福生活工具，他建議透過「八喜投資法則」替未來打造完整人生藍圖。

投資不是為了發財，而是為了快樂

「很多人認為投資成功，就會變比較快樂。」周行一認為，此迷思驅使人們過度積極地選股及擇時，最終因不具備投資專業能力而導致虧損。他強調，理財真正目的是為追求平衡充實人生，而非資產多寡，最重要是找到人生意義。他以學校清潔員為例，如果清潔員工作使命是讓學生愉快並乾淨地上學，獲得價值感遠非金錢所能衡量。

周行一解釋，追求財務目標之前必須先做理財規劃，此步驟規劃除了金錢，更是未來理想人生，將職涯、家庭、健康等非財務目標納入考量，投資理財才能成為實現幸福人生的工具，而非焦慮來源。

正確理財之道：八喜投資法則

周行一提出「八喜投資法則」，這套法則包含八個步驟：首先是「規劃」，如同企業需要營運計畫，投資人需釐清目標、支出與職涯方向；其次是「等待」，有穩定工作、緊急預備金及健康，如此一來即便市場崩盤才無需被迫低價賣出股票；第三是「分散」，周行一強調絕不能將所有資金集中在少數股票，必須透過多元資產分散風險。

第四步是「被動」，放棄選股與擇時，透過定期定額投入代表整體市場的指數型基金。第五是「長期」，其定義是持有金融資產至需用錢時再賣出，而賣出時間點則由第一步理財規劃所決定；第六步「複投」，周行一以數據說明，若在2000年投入台股一塊錢，22年後會變成三塊錢，但若加上股息再投資則會再翻倍至六塊錢。

第七步是「調整」，當計劃趕不上變化，例如結婚、生子時，就須重新檢視並調整理財規劃。最後一步是「平衡」，調整後資產配置也應隨之「再平衡」，以符合新目標與風險承受度。

周行一說明，此法則無論牛市或熊市都同樣適用，其核心替投資人是建立穩固基礎，有足夠底氣等待市場回饋長期投資報酬。

懂賺錢，更要懂怎麼花錢

「怎麼花錢決定你是一個什麼樣的人。」周行一提出，學會聰明地花錢，是理財規劃中至關重要的一環，曾有年輕人向他訴苦，每到月底只能去大飯店吃飯。原因竟是他早已把現金花光，身上只剩信用卡，但當時只有大飯店才能刷卡，此例揭示了缺乏理財規劃，並完全喪失金錢掌控權的後果。

周行一強調，時下年輕人理財規劃時，常因社會負面訊息低估未來薪資成長，但他指出，只要在職涯、家庭、健康都努力追求平衡與貢獻，價值必然會被看見，薪資自然相對成長。當收入超過預期就擁有更多資源，追求更多元人生樣貌。

周行一總結，一生財富主要來自於日常工作累積，理財並非追求一夕致富而提早退休，那反而代表人們根本不喜歡現有工作。正確方式是找到有意義的事業，透過穩健理財在追求人生目標時更無後顧之憂。

