快訊

寒假要到了！教育部發函大專校院 呼籲勿赴陸參加統戰活動

行政院明公布院版財劃法 今邀集地方主計人員開會「只給一張A4紙」

女副理勾結詐團盜領3億 中華開發資本提刑事告訴：全面清查相關帳務

經濟學人論「台灣病」…驚台連續劇不停上演 謝金河揭日韓現況：不必跟著起舞

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報記者林伯東／攝影
財信傳媒董事長謝金河。聯合報記者林伯東／攝影

文．謝金河

經濟學人驚嚇台灣的連續劇不停上演！

這期經濟學人再度以「The Hidden Risks in Taiwan’s Boom」，從大麥克理論說新台幣低估55%說起，說到經濟成果未能全民共享金融體系的系統風險，資產價格泡沫化⋯說台灣罹患台灣病（Taiwan Disease)，福爾摩沙流感（Formosa Flu)⋯經濟學人把所有能用的不好字眼都用在台灣身上。

這篇文章出來的時候，我正在日本，我看前行政院副院長施俊吉兄，陳錦稷教授，我的同村老鄉程世嘉都熱烈回應。我整個看完內容，這都是台灣過去半世紀以來存在的宿疾，有現實與理想的爭執，不是五時三刻可以解決的事。

這次內容和今年四月下旬大家討論大麥克理論，媒體恐嚇川普要台幣要升到13.3，新台幣的大麥克理論低估55%的內容相近。那個時候還加上米蘭的海湖莊園理論，說川普政府要求受美國保護的國家要買幾乎無息的美債，弄得市場人心惶惶，新台幣也跟著起舞。

今年5月2日及5日台幣在兩個交易日狂升，最高來到28.79兌一美元，這場新台幣升值的戲碼在5日出現最沉重的心理預期壓力，賴總統在中午出來召開記者會安定人心，接著下午四點，楊金龍總裁也出來開記者會說川普政府沒有施壓。

但新台幣第二季的狂升造成上市櫃公司超過2000億元的匯損，這場狙擊新台幣升值的戲碼透過媒體造勢，台灣的企業可以說是賠了夫人又折兵。這次經濟學人又拿出來炒作一下，劇情和四月下旬差不多，我只看看就好，沒有多加回應！

今天我最關注的是新台幣的走勢，台幣仍在31元左右震盪，這是好事！新台幣有沒有低估？當然有！但相對日圓在154.74，韓元在1458，日圓、韓元的低估絕不下於台灣，為什麼經濟學人只咬台灣？日圓，韓元不升，台幣不必跟著起舞！

從2021年起，台灣上經濟學人封面，沒有一次是好的！經濟學人連續三年用封面指台灣是地表上最危險的地方，結果戰爭發生在烏克蘭及中東。今年5月，經濟學人又說川普放生台灣，又說中國贏得貿易戰。

這一期經濟學人除了說台灣病，也說中國在AI的競賽將超越美國，中國的晶片自主化將順利達標⋯⋯事實真相如何？大家仔細查證一下！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

你的0056+00878+00919月月配是不是也沒賺？「1檔換1檔」主動型ETF買這檔！1技巧讓年化報酬10→22%

普發一萬登記錯過怎辦？「這天起全都開放」！ATM領現、郵局領現更方便，準備資料、哪天起跑一次看

普發一萬ATM優惠》11間銀行誰最賺？「這家」抽8萬刷卡金，北富銀、中信…抽2萬現金、抱走iPhone

星巴克買一送一「限時2天」！太妃核果那堤、黑櫻桃瑪奇朵、那堤都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

經濟學人論「台灣病」…驚台連續劇不停上演 謝金河揭日韓現況：不必跟著起舞

經濟學人驚嚇台灣的連續劇不停上演！

築間3品牌撤出港…為何在香港做吃到飽不簡單？達人：光這點就拚不過同業

築間(7723)周三(11/12)宣布撤出香港市場，3品牌共3分店在11月底前陸續熄燈。築間表示，香港消費力持續疲軟，調整模式與行銷策略仍未能有效止損，決議終止香港子公司營運，將資源集中於主要市場。 築間表示，銅鑼灣的築間酸菜魚已關店，損失在第3季提列，位於旺角的「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」將於11月底結束營業，損失提列在第4季。 美食旅遊粉專「跟著湯姆仕吃喝玩樂」分析，香港做吃到飽這個內容是絕對不可能，築間中低價方案用餐時間只有90分鐘，競爭對手這價位至少都是120分鐘，現在香港還有深圳競爭，真的沒這麼簡單。

不敗教主陳重銘被騙40萬！親揭心路歷程…為何謹慎還會中招「沒細問就信了」

詐騙案件猖狂，連親友借錢都可能是騙局一場！就連號稱「不敗教主」的投資名人陳重銘也被詐騙，他在臉書發文說：「我被騙了40萬，唉！太相信人了...」。 陳重銘發文透露，以前的學生打電話給他，說家中長輩因為住院，所以需要借用40萬元，他當下選擇相信對方，所以就把錢交出去了，不料卻因此受騙。 陳重銘說他希望以自身經驗提醒其他人，「以後如果有人跟你借醫藥費，你可以直接去醫院繳費，不用給他現金」。 事實上，針對親友借錢詐騙案件，警政署過去提醒，若是接獲親友借錢訊息，請務必確認是否為親友本人，以免荷包失血。

00918、0056…殖利率+報酬率逾10%「高息ETF哥倆好」！股海老牛教策略

高股息ETF近半年績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%」雙十表現者，只有00918與0056兩檔，顯示這2檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也同時具備享受市場成長的能力。 其中，00918自掛牌以來，近10次配息中有7次成功完成填息，凸顯00918在除息之後的價格回復力。 而0056身為台灣第一檔高股息ETF，連續配息紀錄已15年，且至2024年第4季累計配息已超越發行價，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，已達成零成本存股目標。

藍白擬停砍年金 全民買單！公教年改未竟 半途而廢將讓退撫基金提前破產

國民黨、民眾黨推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拼年底前完成三讀。公教年改絕不能開倒車，於此同時政府也應加速啟動空轉7年的勞保改革，才能消弭各職業間的對立。

「陶朱隱園」買家回頭砍價9千萬 一戶11.1億中工只賺4800萬、為何還是點頭賣？

中工(2515)周四(11/13)發布重訊，「陶朱隱園」17樓戶買方回頭砍價，成交總價從12億元大降到11.1億元，再砍9000萬元。以最新成交價計算，中工處份利益可能只剩4,800萬元，處份利益僅約4.32%。 馨傳不動產智庫創辦人暨執行長何世昌指出，買方回頭殺價這件事，透露出牌桌上叫牌主動權在買方，而不在中工。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。