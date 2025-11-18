快訊

寒假要到了！教育部發函大專校院 呼籲勿赴陸參加統戰活動

行政院明公布院版財劃法 今邀集地方主計人員開會「只給一張A4紙」

女副理勾結詐團盜領3億 中華開發資本提刑事告訴：全面清查相關帳務

築間3品牌撤出港…為何在香港做吃到飽不簡單？達人：光這點就拚不過同業

聯合新聞網／ 今周刊
築間(7723)周三(11/12)宣布撤出香港市場，3品牌共3分店在11月底前陸續熄燈。圖／築間提供
築間(7723)周三(11/12)宣布撤出香港市場，3品牌共3分店在11月底前陸續熄燈。圖／築間提供

文．彭蕙珍

築間(7723)周三(11/12)宣布撤出香港市場，3品牌共3分店在11月底前陸續熄燈。築間表示，香港消費力持續疲軟，調整模式與行銷策略仍未能有效止損，決議終止香港子公司營運，將資源集中於主要市場。

築間表示，銅鑼灣的築間酸菜魚已關店，損失在第3季提列，位於旺角的「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」將於11月底結束營業，損失提列在第4季。

美食旅遊粉專「跟著湯姆仕吃喝玩樂」分析，香港做吃到飽這個內容是絕對不可能，築間中低價方案用餐時間只有90分鐘，競爭對手這價位至少都是120分鐘，現在香港還有深圳競爭，真的沒這麼簡單。

香港是築間首度進軍海外的據點，2024年1月，築間酸菜魚在香港銅鑼灣廣場一期2樓開幕。其後，在旺仔打造「築間一條街」，開出「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」。

關閉香港子公司　解散及清算

築間表示，評估業務營運效益及市場發展趨勢後，決定終止香港子公司「築間餐飲事業（香港）有限公司」營運，並辦理公司解散及清算事宜。

築間說明，香港業務規模逐年縮減，營運效益有限。綜合考量成本結構、管理效率與長期發展策略後，為集中集團資源於主要營運市場，董事會決議關閉香港子公司。

築間於2024年10月進軍日本，在日本大阪的店仍正常營運。

美食達人點出築間香港困難點：真沒這麼簡單

美食旅遊粉專「跟著湯姆仕吃喝玩樂」在臉書分析築間撤出香港指出，他稍早已經提出，在香港做吃到飽是「絕對不可能」，他說明：「在香港吃什麼都貴，香港的Buffet放題料理競爭力沒有世界第一，可能也有第二。」

他分析，築間鍋物以中間套餐晚餐239港幣+10%，湯頭還要另外加價，這種中低價方案用餐時間只有90分鐘，競爭對手這價位至少都是120分鐘。現在香港還有深圳競爭，真的沒這麼簡單。

10月營收4億年減14%，在台將推港式品牌

築間日前公告10月營收為4.03億元，較上月雙位數成長，較去年同期年減14.61%。1至10月營收4億1544萬元，較去年減少13.99%。

築間表示，將持續強化品牌結構與據點佈局，透過門市汰弱留強、區域市場擴張，提升單店營收密度與經營彈性。

「築間幸福鍋物」持續擴大品牌的市場滲透率，預計於蘆洲、台南開出新門市，以帶動品牌業績貢獻。

7大燒肉品牌藉由10月推出聯合節慶限定行銷活動，有效提高品牌曝光與來客回流。中式品牌「麟德殿牛肉麵」延續集團品牌深夜營業特色，吸引宵夜時段客群，以及日、韓等海外遊客的喜愛，挹注集團業績表現。

集團預計年底前將再開出2家麟德殿新門店，穩健擴張中式餐飲市場版圖。

築間強調，繼「麟德殿牛肉麵」之後，將推出港式品牌與另一中式餐飲品牌，拓展更為多元的餐飲選擇，滿足不同族群的外食需求。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

你的0056+00878+00919月月配是不是也沒賺？「1檔換1檔」主動型ETF買這檔！1技巧讓年化報酬10→22%

普發一萬登記錯過怎辦？「這天起全都開放」！ATM領現、郵局領現更方便，準備資料、哪天起跑一次看

普發一萬ATM優惠》11間銀行誰最賺？「這家」抽8萬刷卡金，北富銀、中信…抽2萬現金、抱走iPhone

星巴克買一送一「限時2天」！太妃核果那堤、黑櫻桃瑪奇朵、那堤都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

經濟學人論「台灣病」…驚台連續劇不停上演 謝金河揭日韓現況：不必跟著起舞

經濟學人驚嚇台灣的連續劇不停上演！

築間3品牌撤出港…為何在香港做吃到飽不簡單？達人：光這點就拚不過同業

築間(7723)周三(11/12)宣布撤出香港市場，3品牌共3分店在11月底前陸續熄燈。築間表示，香港消費力持續疲軟，調整模式與行銷策略仍未能有效止損，決議終止香港子公司營運，將資源集中於主要市場。 築間表示，銅鑼灣的築間酸菜魚已關店，損失在第3季提列，位於旺角的「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」將於11月底結束營業，損失提列在第4季。 美食旅遊粉專「跟著湯姆仕吃喝玩樂」分析，香港做吃到飽這個內容是絕對不可能，築間中低價方案用餐時間只有90分鐘，競爭對手這價位至少都是120分鐘，現在香港還有深圳競爭，真的沒這麼簡單。

不敗教主陳重銘被騙40萬！親揭心路歷程…為何謹慎還會中招「沒細問就信了」

詐騙案件猖狂，連親友借錢都可能是騙局一場！就連號稱「不敗教主」的投資名人陳重銘也被詐騙，他在臉書發文說：「我被騙了40萬，唉！太相信人了...」。 陳重銘發文透露，以前的學生打電話給他，說家中長輩因為住院，所以需要借用40萬元，他當下選擇相信對方，所以就把錢交出去了，不料卻因此受騙。 陳重銘說他希望以自身經驗提醒其他人，「以後如果有人跟你借醫藥費，你可以直接去醫院繳費，不用給他現金」。 事實上，針對親友借錢詐騙案件，警政署過去提醒，若是接獲親友借錢訊息，請務必確認是否為親友本人，以免荷包失血。

00918、0056…殖利率+報酬率逾10%「高息ETF哥倆好」！股海老牛教策略

高股息ETF近半年績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%」雙十表現者，只有00918與0056兩檔，顯示這2檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也同時具備享受市場成長的能力。 其中，00918自掛牌以來，近10次配息中有7次成功完成填息，凸顯00918在除息之後的價格回復力。 而0056身為台灣第一檔高股息ETF，連續配息紀錄已15年，且至2024年第4季累計配息已超越發行價，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，已達成零成本存股目標。

藍白擬停砍年金 全民買單！公教年改未竟 半途而廢將讓退撫基金提前破產

國民黨、民眾黨推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拼年底前完成三讀。公教年改絕不能開倒車，於此同時政府也應加速啟動空轉7年的勞保改革，才能消弭各職業間的對立。

「陶朱隱園」買家回頭砍價9千萬 一戶11.1億中工只賺4800萬、為何還是點頭賣？

中工(2515)周四(11/13)發布重訊，「陶朱隱園」17樓戶買方回頭砍價，成交總價從12億元大降到11.1億元，再砍9000萬元。以最新成交價計算，中工處份利益可能只剩4,800萬元，處份利益僅約4.32%。 馨傳不動產智庫創辦人暨執行長何世昌指出，買方回頭殺價這件事，透露出牌桌上叫牌主動權在買方，而不在中工。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。