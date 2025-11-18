築間3品牌撤出港…為何在香港做吃到飽不簡單？達人：光這點就拚不過同業

詐騙案件猖狂，連親友借錢都可能是騙局一場！就連號稱「不敗教主」的投資名人陳重銘也被詐騙，他在臉書發文說：「我被騙了40萬，唉！太相信人了...」。 陳重銘發文透露，以前的學生打電話給他，說家中長輩因為住院，所以需要借用40萬元，他當下選擇相信對方，所以就把錢交出去了，不料卻因此受騙。 陳重銘說他希望以自身經驗提醒其他人，「以後如果有人跟你借醫藥費，你可以直接去醫院繳費，不用給他現金」。 事實上，針對親友借錢詐騙案件，警政署過去提醒，若是接獲親友借錢訊息，請務必確認是否為親友本人，以免荷包失血。

2025-11-17 12:40