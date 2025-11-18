築間3品牌撤出港…為何在香港做吃到飽不簡單？達人：光這點就拚不過同業
文．彭蕙珍
築間(7723)周三(11/12)宣布撤出香港市場，3品牌共3分店在11月底前陸續熄燈。築間表示，香港消費力持續疲軟，調整模式與行銷策略仍未能有效止損，決議終止香港子公司營運，將資源集中於主要市場。
築間表示，銅鑼灣的築間酸菜魚已關店，損失在第3季提列，位於旺角的「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」將於11月底結束營業，損失提列在第4季。
美食旅遊粉專「跟著湯姆仕吃喝玩樂」分析，香港做吃到飽這個內容是絕對不可能，築間中低價方案用餐時間只有90分鐘，競爭對手這價位至少都是120分鐘，現在香港還有深圳競爭，真的沒這麼簡單。
香港是築間首度進軍海外的據點，2024年1月，築間酸菜魚在香港銅鑼灣廣場一期2樓開幕。其後，在旺仔打造「築間一條街」，開出「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」。
關閉香港子公司 解散及清算
築間表示，評估業務營運效益及市場發展趨勢後，決定終止香港子公司「築間餐飲事業（香港）有限公司」營運，並辦理公司解散及清算事宜。
築間說明，香港業務規模逐年縮減，營運效益有限。綜合考量成本結構、管理效率與長期發展策略後，為集中集團資源於主要營運市場，董事會決議關閉香港子公司。
築間於2024年10月進軍日本，在日本大阪的店仍正常營運。
美食達人點出築間香港困難點：真沒這麼簡單
美食旅遊粉專「跟著湯姆仕吃喝玩樂」在臉書分析築間撤出香港指出，他稍早已經提出，在香港做吃到飽是「絕對不可能」，他說明：「在香港吃什麼都貴，香港的Buffet放題料理競爭力沒有世界第一，可能也有第二。」
他分析，築間鍋物以中間套餐晚餐239港幣+10%，湯頭還要另外加價，這種中低價方案用餐時間只有90分鐘，競爭對手這價位至少都是120分鐘。現在香港還有深圳競爭，真的沒這麼簡單。
10月營收4億年減14%，在台將推港式品牌
築間日前公告10月營收為4.03億元，較上月雙位數成長，較去年同期年減14.61%。1至10月營收4億1544萬元，較去年減少13.99%。
築間表示，將持續強化品牌結構與據點佈局，透過門市汰弱留強、區域市場擴張，提升單店營收密度與經營彈性。
「築間幸福鍋物」持續擴大品牌的市場滲透率，預計於蘆洲、台南開出新門市，以帶動品牌業績貢獻。
7大燒肉品牌藉由10月推出聯合節慶限定行銷活動，有效提高品牌曝光與來客回流。中式品牌「麟德殿牛肉麵」延續集團品牌深夜營業特色，吸引宵夜時段客群，以及日、韓等海外遊客的喜愛，挹注集團業績表現。
集團預計年底前將再開出2家麟德殿新門店，穩健擴張中式餐飲市場版圖。
築間強調，繼「麟德殿牛肉麵」之後，將推出港式品牌與另一中式餐飲品牌，拓展更為多元的餐飲選擇，滿足不同族群的外食需求。
