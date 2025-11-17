00918、0056…殖利率+報酬率逾10%「高息ETF哥倆好」！股海老牛教策略

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
高股息ETF近半年績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%」雙十表現者，只有00918與0056兩檔。（聯合報系資料庫）
文．林韋伶

高股息ETF近半年績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%」雙十表現者，只有00918與0056兩檔，顯示這2檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也同時具備享受市場成長的能力。

其中，00918自掛牌以來，近10次配息中有7次成功完成填息，凸顯00918在除息之後的價格回復力。

而0056身為台灣第一檔高股息ETF，連續配息紀錄已15年，且至2024年第4季累計配息已超越發行價，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，已達成零成本存股目標。

高股息ETF向來是台灣投資人打造現金流利器，前幾年高股息ETF的好表現也讓不少小資族也大舉買進高股息ETF；然而，今年市值型ETF報酬相對亮眼，資金也開始變心，許多投資人不禁想問：難道投資高股息ETF，息收與報酬真的無法兼得嗎？

事實上，在不久前由《今周刊》主辦的金融博覽會上，就邀請到理財達人股海老牛分享其2026年投資策略；其中，他就談到建議投資人要讓存股思維不斷升級，以他自己來說，如今已經升級到「存股5.0策略」。

存股策略升級 從只追求高息走向「總報酬思維」

他分析，過去存股的思維，喜歡高股息、喜歡高股利，「可是很多投資人忘記了，如果一家公司配給你股利，可是股價卻從100塊跌到80塊，在這種情況下你會發現，實體報酬率還是負值」。

他因此建議，在2026年的存股策略，要開始進階到5.0版本，「把思考放在總報酬率的表現」。以存股票來說，他在選股時不會把殖利率來當作絕對指標，而會同時考慮「股東權益報酬率」、「增長的自由現金流」，以及「買在相對低的本益比」。

但對於不會看或是沒時間看公司財報的投資人來說，或許可以用簡單一點的方法來落實股海老牛的「存股5.0策略」，也就是盡量挑選同時擁有高殖利率與高報酬率的高股息ETF。

誰能做到「息收雙賺」？8檔高股息ETF中僅3檔表現正報酬

綜觀目前在台掛牌的高股息ETF，近一年殖利率超過10%的共有8檔，然而同期總報酬率只有3檔為正，分別是大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）以及群益台灣精選高息（00919）。

00918近10次配息有7次成功完成填息

若進一步比較川普關稅股災後，高股息ETF近半年的績效表現，能同時達成「殖利率逾10%＋報酬率逾10%」的雙十表現者，則只有00918與0056兩檔，顯示這兩檔高股息ETF不僅配息有吸引力，也同時具備享受市場成長的能力。

以00918為例，能夠在配息以及報酬兩方面皆有突出表現，主要是追蹤指數成分股的篩選流程，除了重視配息率之外，也強調成分股的填息動能，打造出兼具「收益+成長」雙特性的投資組合。相較僅以高配息率選股的高股息ETF策略，00918不僅配息率毫不遜色，在報酬表現方面更勝一籌。

此外，00918自掛牌以來，近10次配息中已有7次成功完成填息，凸顯00918在除息之後的價格回復力。

攤開00918成分股，包括鴻海（2317）、京元電（2449）、漢唐（2404）等，不僅配息穩定，更都是今年以來受 AI 供應鏈需求帶動而表現亮眼的個股。

殖利率、報酬雙雙衝破10% 00918、0056表現搶眼

而0056身為台灣第一檔高股息ETF，自2007年成立以來經歷多空考驗長期運營穩定，連續配息紀錄已15年，且至2024年第4季累計配息已超越發行價，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，已達成零成本存股目標。

0056追蹤之臺灣高股息指數為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。在台股企業獲利可望持續提升，進而挹注現金股利發放下，將持續反映高股息投資特色。

隨投資需求轉變，當前投資人對高股息ETF的要求已不只是會配息，更要能跟上成長趨勢，唯有兼具配息效率、填息紀律與成長性，能夠息收雙賺的高股息ETF才是配置首選。

本文授權自今周刊，原文見此

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

