不敗教主陳重銘被騙40萬！親揭心路歷程…為何謹慎還會中招「沒細問就信了」

聯合新聞網／ 今周刊
詐騙案件猖狂，連親友借錢都可能是騙局一場，就連號稱「不敗教主」的投資名人陳重銘也被詐騙。示意圖／ingimage
詐騙案件猖狂，連親友借錢都可能是騙局一場，就連號稱「不敗教主」的投資名人陳重銘也被詐騙。示意圖／ingimage

文．黃明惠

詐騙案件猖狂，連親友借錢都可能是騙局一場！就連號稱「不敗教主」的投資名人陳重銘也被詐騙，他在臉書發文說：「我被騙了40萬，唉！太相信人了...」。

陳重銘發文透露，以前的學生打電話給他，說家中長輩因為住院，所以需要借用40萬元，他當下選擇相信對方，所以就把錢交出去了，不料卻因此受騙。

陳重銘說他希望以自身經驗提醒其他人，「以後如果有人跟你借醫藥費，你可以直接去醫院繳費，不用給他現金」。

事實上，針對親友借錢詐騙案件，警政署過去提醒，若是接獲親友借錢訊息，請務必確認是否為親友本人，以免荷包失血。

陳重銘親揭被騙過程：沒細問就信了

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」發文表示，星期一早上，他以前的學生突然打給他，說家中長輩住院，心臟裝支架要40萬元，所以想向他借錢。

由於詐騙猖獗，因此他要求學生親自來找他，他也問了一下對方家中狀況，提醒不要受騙，「然後就把錢給他，救人如救火」。

「有一直問他是不是被詐騙，他也一直否認」

陳重銘說，他在這裡犯了一個錯，就是他沒有仔細問清楚、太相信人了，然後又覺得生病開刀很煩心，不好意思問太多，「但是我有一直問他是不是被詐騙，他也一直否認」。

到了晚上，學生又說開刀失敗，需要25萬元救命，聽到這，陳重銘就深知「這不是標準的詐騙流程嗎？我就先不理他，只是這個晚上我就睡不好覺了」。

到了星期二早上，學生又打電話要借錢，這次陳重銘直接詢問醫院是哪一家？以及之前的40萬元呢？同時要求對方拍收據給他看。不過，陳重銘也沒有要把錢交到學生手上，而是表明自己會直接到醫院繳費。

只是沒想到，到了星期二晚上，學生又換了一個理由來借25萬元，但陳重銘坦言，「我其實已經知道他被騙了，當然不會給他！」

陳重銘向學生的太太求證，這才得知「真的是被詐騙，對方說投資股票1000元，可以拿回300～400的退傭，結果他就投了70萬！」

陳重銘說，「其實所謂的退傭，還不就是拿你的錢來給你自己！等到你想要回本金時，對方又會找一堆藉口拚命跟你要錢。」學生的太太雖說要報警，但他則要對方做好心理準備，有可能拿不回這筆錢了！

至於他借出的40萬元，畢竟認識對方的家人、妻子，所以則可以拿回來，只是他並不急。

陳重銘最後提醒，「年輕人急著成功，就忽略其中的陷阱了，你貪人家的利息，人家是圖你的本金。天上不會掉餡餅，我也是上班工作25年，才有今天這個日子」。

貼文下方有網友替陳重銘打抱不平，直呼：「自己被詐騙然後再來做詐騙騙老師喔？」陳重銘則回應：「應該是沒路走了，原諒他」。

親友急需借錢竟是一樁詐騙 警政署給2提醒

警政署曾以「親友line來訊借錢急用？竟是匯給人頭帳戶」文章提醒民眾，若遭遇親友詐騙，歹徒會盜用Line帳號後，會廣發訊息向朋友借錢。

若遇到疑似詐騙行為，警政署提醒：

1、不隨意點擊任何網址或連結，以防帳號被盜。

2、如接獲親友借錢訊息，請務必確認是否為親友本人！

至於如果是接獲LINE訊息，可打舊有電話或向共同親友確認；如果是接獲電話，可透過LINE訊息私訊查證。

警政署提醒，當然也可以跟親友視訊、或是約見面談以確認對方身分，以免借的錢再也拿不回來。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

以為勞保有5年投保最高薪資45800元，後面保基本工資就夠了？省保費降級距2個血淚案例：退休金少領百萬

天氣／入秋最強冷空氣來了！全台有感降溫「最低剩14度」這天最濕冷，雨下到何時？10日預報搶先看

普發一萬登記錯過怎辦？「這天起全都開放」！ATM領現、郵局領現更方便，準備資料、哪天起跑一次看

最新股票抽籤！這檔「潛在獲利6.5萬」，中華電小金雞抽到估賺1.8萬…最強是它，中籤今年直接躺平

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤
