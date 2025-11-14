「陶朱隱園」買家回頭砍價9千萬 一戶11.1億中工只賺4800萬、為何還是點頭賣？

文．彭蕙珍

中工(2515)周四(11/13)發布重訊，「陶朱隱園」17樓戶買方回頭砍價，成交總價從12億元大降到11.1億元，再砍9000萬元。以最新成交價計算，中工處份利益可能只剩4,800萬元，處份利益僅約4.32%。 馨傳不動產智庫創辦人暨執行長何世昌指出，買方回頭殺價這件事，透露出牌桌上叫牌主動權在買方，而不在中工。

何世昌：買方砍價相當精準，沒出芭樂價「讓中工還有點小賺」

何世昌強調，7年前，中工握有絕對主動權，可惜要價過高，錯失最好時機。如今，在聯貸銀行團壓力之下，中工被迫接受「城下之盟」，可謂十年河東、十年河西。

他認為，此次買方砍價相當精準，並沒有出芭樂價，出的價格非常「雞肋」，讓中工還有點小賺，可卻是蠅頭小利，食之無味而棄之可惜，最終還是點頭答應出售。

不是賣一戶賺多少錢的問題，成交１戶能解除銀行團抽銀根警報

正所謂識時務者為俊傑，能把房子賣掉、換回現金才是真本事。何世昌臆測，買方吃定中工在銀行團壓力之下非賣不可，而中工重視的已不是賣一戶賺多少錢的問題，主要著眼於成交１戶後能解除銀行團抽銀根的警報，對公司營運有正向幫助。

雖然成交總價被砍了，結果對買賣雙方「當下」而言都是好事。比較難受的是，17樓戶單價下滑，未來全案均價要賣到350萬元／坪難度大增，連帶使全案處份利益受到一些衝擊。

有意洽購的買家，未來議價也會更有底氣

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，中工10月下旬發布重訊表示售出17樓戶別，若當時已完成簽約，在合約成立的情況下，便無再議價的空間，因此中工未能早日完成簽約，讓客戶在下訂到實際簽約的空檔產生變數，恐怕也會影響陶朱隱園的後續銷路。

買家再次議價，總價一口氣大降將近1億，中工方面也接受新的價格，顯示中工處分豪宅庫存的態度頗積極，往後有意洽購的買家，議價時也會更有底氣，使挑戰高價的機會沖淡，因此短時間內想看到該戶豪宅再度創價的可能性恐怕不大。

陳定中指出，豪宅買家購屋，相當看重資產保值性、建商品牌價值及交易隱密性，陶朱隱園為眾所矚目的建案，交易受各界放大檢視，隱密性相對欠缺，而中工若因近期的股權紛爭導致經營權易主，也可能影響建商的品牌價值，進而干擾價格，使買方需重新評估建案身價，因此出價將更加保守。

本文授權自今周刊，原文見此。

