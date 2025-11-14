這所日本大學應屆畢業生只有80人 謝金河：小而美也能撐起產業重量

【文．謝金河】

小而美的理工大學。 來到新潟，英豪兄特別陪我來參訪三條市立大學，我在想一個只有15萬人口的地方，如何撐起一所大學？心中的疑惑隨著校長的簡報逐漸改變想法。

這個大學今天將有第一屆畢業生，畢業的學生只有80人，這也符合日本專長小而美的定位。出來迎接我的校長個子不高，原來是孟加拉人。他的名字叫Ahmed Shahriar，1994年從拓殖大學畢業，2000年取得東京電機大學博士學位，從此在日本學界發展。

三條市立大學成立後，他在前市長大力重用下成為首任校長，他從2021年上任迄今，投注全力打造這所新的學校，只有短短幾年，已經得到日本文部省的獎勵，前首相岸田文雄也特地來參觀這所學校。值得一提的是，校長邀請來自全球的重量級人士來學校演講，牆壁上貼著滿滿的演講公告。

我們坐定後，校長做了45分鐘的演講，他從科技創新談起，到現在熱門的AI應用，特別是他把這所大學定位為燕三條產業找出路，技術升級的出口，Snow Peak創辦人也是校董。我專心聆聽他的簡報，內心嘆服。

聽完簡報，他帶著我們參觀學校，他對數字非常重視，每個地方都有標示高度及度量衡換算的標示。他連學校的椅子，教室，餐廳，吃飯的動線都是親手設計。他特別邀請我去大型演講廳要我坐坐他親手設計的椅子，甚至教授硏究室從門口告示牌，也充滿設計風格。學生自修的空間，也充滿創意。

這當中最值得一提的是實驗室及工廠設備，燕三條的企業，知名的公司幾乎都把最新機台搬到學校，讓學生親手操作。台灣很多大學都面臨關校的壓力，其實關鍵在於定位。

三條市立大學致力為燕三條產業培育人才，這裡的學生還沒有畢業，企業已經在搶人，學生也以進入這所大學為榮，現在報考的學生，八人取一個，這是我心中很理想的小而美大學。

我們花了很長時間聽簡報，看校園，我對這位來自孟加拉的校長敬佩不已！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

普發一萬ATM領現11/17開放，輸2組號碼錢到手！ATM普發準備什麼？「一鍵查地圖」搜最近據點

普發一萬登記錯過怎辦？「這天起全都開放」！ATM領現、郵局領現更方便，準備資料、哪天起跑一次看

00878配息剩0.4元，他存股3年只賺10萬！還要跟著除息？老手曝「看見這訊號」就閃人，否則繼續買

天氣／低溫1字頭來了「入秋最強冷空氣」！兩波東北季風直逼大陸冷氣團，雨下到何時？10日預報先看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】