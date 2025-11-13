快訊

年薪高達700多萬還能到處遊山玩水！ 美國年輕人瘋搶這工作

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人口數「生不如死」房子以後沒人住…為何專家認為：房價還是不易跌！

聯合新聞網／ 今周刊
台灣面臨嚴峻少子化挑戰，但為何台灣房地產價格仍居高不下？台北房市示意圖／記者游智文攝影
台灣面臨嚴峻少子化挑戰，但為何台灣房地產價格仍居高不下？台北房市示意圖／記者游智文攝影

撰文‧張孝瑜

近年來，台灣面臨嚴峻少子化挑戰，出生人口持續降低，甚至出現「生不如死」的負成長現象，但為何台灣房地產價格仍居高不下？有可能因人口負成長而下跌嗎？

他國少子+高齡化 房價仍上漲

「我覺得少子化跟房價下跌這兩件事情，它其實是不能畫上等號！」樂居創辦人李奕農話說得直接，他點出包括德國、英國、日本等國家，早已同時面對少子化與高齡化趨勢，但房價也沒有鬆動，甚至日本在2015年後房價出現回溫。換句話說，少子化與房市熱絡程度並無直接因果關係。

也有不少人以高空屋率作為房市走弱證據，但李奕農分析，空屋大多位於偏遠或屋齡老舊地區，新建住宅仍保持供不應求態勢。而新成屋銷售熱絡，即便無自住需求，多半也會選擇出租，新房子的租金若合理，在租屋市場更為搶手，這也反映出市場對合理居住品質的持續強烈需求。

同時，若屋主對中古屋出售價格不滿意，往往會選擇出租而非出售，「沒有拿出來市場賣，就不會在實價登錄上出現，大家也不覺得說有這種低價行情。」因此造就平均價格仍高的現象，整體來看，現階段房市仍以新屋交易為主，價格堅韌。

為何房價居高不下？三大原因造就

房價居高不下，李奕農點出三個主要原因：

一、總體經濟強勁

李奕農認為，台灣房價長期維持高位，與經濟整體表現息息相關，以人均GDP來看，台灣已超越韓國、日本。他指出，以半導體及高科技產業薪資為例，待遇相對優渥，是推動房市價值的一大動力。從104人力銀行公布的上市櫃公司薪資中位數排行來看，前十名非主管職平均年薪達300萬至400萬不等，「你覺得他買房很困難嗎？」

他坦言，造成消費者對購屋壓力感受強烈原因，在於薪資結構呈現M型化，貧富差距逐漸拉大。高薪階層持續購屋與投資房產，使房市維持活躍，但中低薪族群受限收入，購屋意願與能力有限，加劇市場分化現象。整體而言，薪資增長與經濟發展，是房價長期走勢的基礎力量，不可忽視。

二、屋齡過大

李奕農點出，「人會老、房子也會老」的問題。

台北市約四成住宅屋齡超過40年，許多年久失修的房子難以交易或居住，市場上仍存有大量新屋更替需求，使得即使人口總數下降，住宅存量與品質更新需求仍存在，對房市形成一定支撐。

三、人口結構改變

少子化伴隨家庭結構縮小、單人戶與小家庭比例增加，這對住宅供給提出新挑戰。李奕農表示，消費者購屋已不完全追求大坪數，主因房價高昂，坪數縮小成為趨勢；不過這更多是基於購屋總價考量，而非單純坪數需求變化。

此外，未來住宅市場可能向更多「小宅」發展，以符合小家庭、年輕族群與單身人士的需求。建商也逐漸調整產品策略，切割為不同坪數吸引更廣泛買家。這意味著少子化並非直接壓縮房市需求，而是改變需求型態與產品設計。

租房價格仍合理 建議政府放寬婚育宅

面對政府租屋補貼政策，李奕農認為，台灣普遍租金仍在合理水準，對有工作的年輕族群而言補貼只是杯水車薪，政府真正應該大力推動以婚育為導向的「婚育宅」政策，例如：提供育兒家庭20年免租金的社會住宅，真正降低生育與育兒壓力，促進養兒育女意願，真正緩解人口負成長社會問題，進而影響房市穩健發展。

展望未來，根據國科會資料，2045年開始台灣總戶數將明顯下降，他預估從中長期來看，這恐怕將帶來人口與房市的根本改變，是真正的轉折點，目前仍有約20年調整與因應時間。短期內，房市走勢仍主要受經濟成長與薪資結構影響。更多精彩內容歡迎收聽Podcast《毛利小姐變有房

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

普發一萬登記錯過怎辦？「這天起全都開放」！ATM領現、郵局領現更方便，準備資料、哪天起跑一次看

普發一萬ATM領現11/17開放，輸2組號碼錢到手！ATM普發準備什麼？「一鍵查地圖」搜最近據點

普發一萬銀行加碼20家優惠，「這家」出手給10萬！台銀、中信、元大…登記加碼、ATM領現好康必看

最新股票抽籤／興櫃轉上市潛在獲利逾80萬、抽到直接賺年薪！申購時間曝光，鴻勁是做什麼的？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

藍白擬停砍年金 全民買單！公教年改未竟 半途而廢將讓退撫基金提前破產

國民黨、民眾黨推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拼年底前完成三讀。公教年改絕不能開倒車，於此同時政府也應加速啟動空轉7年的勞保改革，才能消弭各職業間的對立。

威京小沈落難 寶佳砸23億打併購戰！銀彈雄厚...兆元推案王400天謀取中工內幕

低調數年，寶佳集團少東林家宏再次發動了一場「非合意併購」。 在資本市場中被稱為「金融大鱷」、「股市禿鷹」的寶佳，這次，將目標瞄準威京集團旗下的中華工程（中工）。林家宏籌謀超過半年，直到去年11月4日的一則公告，正式引爆他與威京集團的經營權爭奪戰。

普發一萬「這類銀行」恐延後…小孩抗議錢被充公沒救 律師親解理由是它

普發一萬現金開放登記，分為3階段發放，11月10日不分流全面開放，預計11月12日開始入帳。後續ATM領現、郵局臨櫃領現，則是自11月17日以及11月24日開放。由於鳳凰颱風逼近，立委關切若12日放颱風假，普發1萬能否順利入帳？ 財金資訊公司董事長林國良表示，如果12日放颱風假，普發現金入帳時間不變，還是11日下午6點後陸續入帳，只是銀行記帳日期是13日，原則上12日可以領得到，但有些小型金融機構批次作業可能延後。 另外，此次普發一萬規定未滿13歲孩童由父母或監護人其中一人代領、13歲以上可用自己的帳戶或提款卡領取，如無帳戶及提款卡，可以自己或委託他人到郵局領現，不少學生發文抱怨「聽到可以領到1萬元很開心，但錢最終還是被父母拿走」。

二代健保補充保費 股息逾2萬得多繳？0056、00878不能買了？施昇輝：只能這樣做

二代健保補充保費傳出將修法，針對利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11%補充保費，最快2027年上路。 消息一出，全台灣480萬被影響的存股族、定存族都崩潰，認為政府就是要大家不要存可以領息的高息ETF「股票貼息還要繳給健保」、「0056、00878、00919都不要買了」！直喊政府是拿中產階級開刀。 不過，行政院發言人李慧芝隨即晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。 隨後衛福部也澄清，補充保費的改革方案仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃，接下來一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

黃仁勳喊「沒台積電就沒輝達」！護國神山1年來市值大變化…謝金河：真正進入魏哲家時代

今年的台積電與去年的台積電。 一年一度的台積電運動會，今年迎來超級巨星黃仁勳，這次他去了永康的劉家莊和莉莉水果店都爆紅！黃仁勳再度強調沒有台積電就沒有輝達！魏哲家也透露黃仁勳此行是來要更多的產能⋯⋯這都顯示台積電未來遠景值得期待。

退休只靠0050、領高股息很危險！前政大校長點破「時髦迷思」資產配置更重要

「選股」與「擇時」是一般人的投資哲學，無數散戶希望能找到下一支飆股以實現財富自由，國立政治大學前校長周行一在《毛利小姐變有錢》節目中分享，由於專業法人往往比一般投資人掌握更多資訊，因此散戶應以被動投資取代主動選股，同時他也在節目中提醒「長期持有0050」、「領高股息當退休金」是危險的「時髦迷思」，他建議應先做好資產配置，再從中透過時間的等待，成為財富上的贏家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。