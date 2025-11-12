曾國藩第五代子孫曾是海豹特戰隊員！為何創業攻軍用AI 還來台開分公司？要從他10歲說起

文．劉煥彥

曾國光（Brandon Tseng）是美國加州聖地牙哥AI新創公司Shield AI的總裁暨共同創辦人，若是第一次見面，他給人的感覺或許比較接近溫暖的鄰家大哥哥，而非孔武有力、勇猛飆悍的職業軍人，遑論是出生入死的特種部隊。 但若打開曾國光的履歷，可發現他從美國海軍官校畢業後，不僅在海軍服務七年多，先是水面艦艇的輪機官，後來更錄取全球知名的美軍海豹特戰部隊，多次派往阿富汗及幾個太平洋地點出任務。 更獨特的是，他退伍後與哥哥Ryan共同成立AI新創公司Shield AI，希望運用AI帶來的自主作業能力，幫助美軍提升作戰能力，更能保護官兵及國家。 對於台灣來說，曾國光還有個特別的身世，就是名列清朝晚期四大重臣的曾國藩，是他的直系祖先。若以血統來說，曾國光是曾國藩的第五代子孫。

曾國光祖父是外交官，要稱呼曾國藩為曾祖父

身為華人移民美國第三代的曾國光，為何踏上軍人之路，退伍後又創下少見特戰部隊軍人創業的先例？故事要從他10歲時說起。

今年9月在台北國際航太暨國防工業展，Shield AI首次來台參展，不僅設有自己的攤位，而且曾國光及公司技術長麥可（Nathan Michael）在展覽中都有發表專題演講。

曾國光從軍與創業經歷已經讓人非常好奇，但同樣令人好奇的是他的家世。9月他在展場接受《今周刊》專訪時，對於這一段娓娓道來。就曾國藩與自己的關係，他表示他祖父要稱呼曾國藩為曾祖父。

「我父親是在台北出生，我祖父是二次大戰時在中國軍隊對抗日本人，後來加入蔣介石的政府、來到台灣，之後擔任（中華民國的）外交官，派赴南美洲大約25年，從智利、尼加拉瓜、瓜地馬拉、委內瑞拉到薩爾瓦多都待過。」

「我祖父是在南美洲退休的，那時我姑姑在德州定居，所以祖父移居至美國，跟我姑姑同住。」

「祖父、父親及姑姑總是跟我說，我在美國出生長大有多幸運」

曾國光想要從軍的念頭，不僅始於他10歲時被海豹部隊在好萊塢電影刻劃的深刻印象，也奠基於長輩曾告知他身為美國人有多幸運。他回憶，10歲前後看了幾部好萊塢電影，例如絕地任務（The Rock）與魔鬼戰將（Under Siege），都是很好看的海豹特戰部隊的片子，激起他想要報效國家、與最頂尖人才共事的想法。

不僅如此，曾國光長輩的教誨，對他思考也有一定影響。

「我的祖父、父親及姑姑總是會跟我說，我在美國出生長大是多麼幸運，就好像贏得了樂透一樣，因為他們見識了太多戰爭及共黨掌權後的面貌，所以我會有一股愛國感，想要感謝美利堅合眾國，想要與最優秀的人才共事，當然（好萊塢）動作電影對我也有很大的影響就是。」

海豹部隊訓練長達20個月，淘汰率高達85%

至於曾國光長大成人後報考美國海軍官校，畢業後上艦服役，甚至自願報考海軍海豹特戰部隊，則是另一個故事。

曾國光回憶，他在海軍官校時主修機械工程，上艦服役後自然成為輪機官，但小時候好萊塢電影在他心靈留下的印象很深，進入特戰部隊的想法一直深植在他的腦中。

「海豹部隊接受你的申請，接下來就是非常嚴苛、挑戰度很高的訓練過程。成為一位合格的海豹特戰隊員，訓練時期長達20個月，也就是幾乎兩年，所以班上的淘汰率高達85%，也就是多達85%的同學會自願放棄，要撐過去實在有夠難的。」

他名列時代雜誌「AI界百大影響力人物」

美國時代雜誌今年8月選出了2025年AI界的百大影響力人物，曾國光就名列其上，內容對於曾國光的事蹟有這樣的描述。

「曾國光身為海軍海豹特戰隊員，2015年被派至阿富汗出任務時，意識到作戰中對於AI的需求。當時他在都會地區行動，他的小隊需要在不同建築物之間穿梭，卻無從得知是否有敵方戰鬥人員躲藏在隔壁走廊。曾國光認為，只要有機器人（robot）就能解決這個問題，無須冒著人員的生命危險。他的海外任務結束後，就決定自己打造（機器人）。」

「這個成果就是國防科技業者Shield AI，是曾國光兄弟與工程師Andrew Reiter在2015年共同成立的，第一個產品Nova是一款運用AI的小型自主無人機，能夠在狹小空間飛行並偵測建築物中有誰。」

「該公司以Nova為基礎，開發出一系列的AI飛行員（平台），包括可以操控F-16戰鬥機的AI飛行員。美國軍方早就注意到Shield AI，近幾年簽下了多筆合約。」

2015年創業投入軍工業，看到市場老大哥忽略的商機

曾國光坦承，他退伍後創業，在美軍海豹部隊「校友」中已經是少數，想要投入國防工業更是少數中的少數，因為美國軍工產業長年是由幾家巨擘主導，例如洛克希德馬丁、雷神及波音等。

Shield AI身為後進的小蝦米，他哪來的信心可以跟市場上的大鯨魚對抗？

「因為我覺得，它們都沒有聚焦在軟體上！」

「它們主要都是做硬體，而我覺得應該要有一家『以軟體為先』（software first）的國防企業。當然硬體是要做，但軟體總是要先考慮，所以我當時創業時認為，Shield AI可以做起來，也就是著重AI、自主（autonomy）的公司，這些都不是那些老大哥著重的地方。」

曾國光同意這些業界大咖能夠運用的資源更多，但問題在於動作比較慢、又有組織官僚的問題，所以小公司能更快做出來的產品，大公司要動起來就不見得那麼容易。

他以台灣科技業耳熟能詳的矽谷生態圈為例，「就是因為這樣，你看到科技業的小公司能夠做大，例如蘋果或NVIDIA，以前就像英特爾或高通一樣（發達前），AMD也是，它們更小、更靈活，能夠做出更好的產品，因為它們手上沒有那麼多資源（不像大型對手）可以用，或是對手不像黃仁勳對自己的產品策略那樣有信心。」

Shield AI來台設點，與漢翔正式合作

Shield AI創業十年後的今天，客戶不僅包括美國各軍種及海岸防衛隊，觸角也伸入國際市場，包括今年9月正式在台設立分公司。

Shield AI也在9月與漢翔公司（2634）簽訂合作協議（Teaming Agreement），目標是打造涵蓋上游到下游，從製造生產、組裝測試到維修保固的先進無人系統生態系。

根據漢翔聲明，雙方合作將建立在Shield AI提供的一系列產品上，由漢翔負責在地維修，節省裝備送回美國原廠的時間及運輸成本；Shield AI負責培訓台灣本土的工程技術人員，逐步在台灣建立起可被軍種信賴的技術能量。

此外，雙方也將整合各自在軟硬體的技術優勢，共同打造高性能且具備價格競爭力的產品。

對此曾國光表示，與漢翔的合作在於加速台灣無人機與航太產業的發展，建構未來20年次世代的嚇阻能力，「將是一個極佳且長期的合作夥伴關係」。

