台灣10月出口狂飆！關稅大刀煞不住AI列車…謝金河：不知川普如何反應

聯合新聞網／ 今周刊
謝金河。 記者蘇健忠／攝影
文．謝金河

不可思議的出口數據。

每個月的這個時候都要回頭看看前一個月的出口數據，10月出口又驚爆很多新紀錄：

1，10月單月出口618億美元，年增49.7%，這是史上首度超越600億美元的出口值，這大約是2015年一季的出口值。台灣前10月出口5144.5億美元，已經超過去年全年的4750.9億美元，全年出口可能超過6300億美元，這是很不可思議的數字。

2，台灣10月出口618億美元，再度超越南韓的595.7億美元，這顯示南韓有HBM助力，但台灣從台積電到機櫃、散熱、交換器等AI供應鏈全面引爆，今年出口值可能和南韓在伯仲之間。去年台灣的出口比南韓少大約2000億美元左右。不過，台灣大學量進口南韓的HBM，台灣前10月對南韓的逆差高達304.97億美元，遠超過日本的201.89億及中東的182.93億美元。

3，儘管川普關稅大刀揮舞，台灣對美國的貿易占比及順差完全煞不住車！今年前10月，台灣對美國出口1516.21億美元，年增63.3%，佔比29.5%，順差1119.93億美元，已經比去年的739億多出很多很多，不知道川普團隊會如何反應？

另一邊，台灣對中國出口1388.91億美元，年增13.1%，占比27%，但10月台灣對美國佔比34.2%，對中國佔比剩下23.2%，台灣的出口全面對美國傾斜，看起來這是AI帶來的巨大效應。

4，AI的極大化出口，也造成半導體及資通訊產業出口占比拉升至78.16%，傳統產業出口占比剩下13.22%，這也是經濟部必須面對的問題與挑戰！

本文授權自今周刊，原文見此

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

