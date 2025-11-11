二代健保補充保費 股息逾2萬得多繳？0056、00878不能買了？施昇輝：只能這樣做

【文．黃明惠】

二代健保補充保費傳出將修法，針對利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11%補充保費，最快2027年上路。 消息一出，全台灣480萬被影響的存股族、定存族都崩潰，認為政府就是要大家不要存可以領息的高息ETF「股票貼息還要繳給健保」、「0056、00878、00919都不要買了」！直喊政府是拿中產階級開刀。 不過，行政院發言人李慧芝隨即晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。 隨後衛福部也澄清，補充保費的改革方案仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃，接下來一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

石崇良：謝謝高股息、 高股利者會貢獻很多

衛福部長石崇良週四（11/6）召開記者會表示，強調改革是為了健保的付費公平性，「謝謝高股息、 高股利者會貢獻很多」。

不過，他也坦言沒有跟金管會聊過，但有請教過很多財務專家，將進行法規預告60天後，再送進立法院，希望說能夠在後年上路。

卓榮泰指示衛福部暫緩具爭議規劃：應尋求更周全改革方式

行政院發言人李慧芝晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。

李慧芝表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。

為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

衛福部澄清：改革方案仍在研議階段

衛福部晚間表示，讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能夠更公平，這是我們不變的目標。

健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化的影響，導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑。如果，只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重。

補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來，一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

股息改年度結算制，再也不能靠拆單避掉健保費

「艾蜜莉-自由之路」發文說，「敲碗敲碗～希望未來出一檔不配息的市值型ETF，這樣報酬全數自動再投入，省事也能發揮複利效果。」

艾蜜莉表示，原本收到的股息，都是單筆計算有沒有超過2萬元，所以很多ETF配發股息的頻率從年配改成季配，除了可以更快收到股息、讓領息更有感之外，其中一個重要的優勢是，因為一年分成4次下去配，每次收到的金額被分攤掉，相對不容易超出單筆2萬的門檻，但改為年度結算制，再也不能靠拆單避掉健保費了。」

艾蜜莉說，如果真的改動，他認為反而會讓市場更認真去思考「報酬率以外」的問題，「繳稅、扣費、健保、所得稅…每一層都會吃掉複利的成果，也可惜市場現在還沒有不錯的不配息市值型ETF，如果有推出同樣是追蹤臺灣50指數，且不配息的話，應該就有機會跟0050較量一下了！」

「畢竟不配息就能讓報酬全數自動再投入，全力發揮出兼顧長期成長與節稅效益。」

施昇輝：不想被課，就不要買0056或其他高股息ETF

樂活大叔施昇輝分享，未來健保補充保費不再按每「次」超過2萬元課稅，而是一「年」超過2萬元就要課。「不想被課，就不要買0056或其他高股息ETF，就醬。」

施昇輝舉例，假設有一個人買0056，一年領了200萬元的股息，等於一個月有將近17萬元可以花。再假設200萬元裡有一半是屬於「股利所得」，也就是100萬元要被課健保補充保費，會被課2.11萬元的健保補充保費，換算每個月不到1800元，相比每個月領將近17萬元，「我覺得還好吧！」

「你若一年領不到那麼多，被課的錢就會更少。你真的一毛錢都不想被課，就不要買0056或其他高股息ETF。」

孫太：逼所有高股息ETF存股族，要嘛改變策略，要嘛就接受不能拆單

「孫悟天存股-孫太」發文，「台股下跌已經給我多次驗證+明年二代健保『整年』超過2萬扣稅將啟動修法程序，每一次的市場修正，其實都在提醒我台股的節奏似乎從來沒有改變。」

孫太說，政府鼓勵當沖稅減半，再加上衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。

「嗯，這的確回歸於教授提及：我乾脆自己賣股，ETF交易稅還只有個股的1/3(個股千分之3，ETF千分之1)+券商優惠手續費，也不需要扣二代健保以及納入所得稅額，避免了一頭牛被剝多層皮的概念，這也是逼所有高股息ETF的存股族，要嘛你要改變你投資的策略，要嘛你就接受繳交補充保費且不能分次拆單！」

連４倍獎金規定也要改，雨果：門檻有點潦草

雨果的投資理財生活觀對於連四倍獎金的規定也要改一事，感到驚訝。

在獎金的扣繳部分，過去起徵點為個人投保薪資額度的 4倍，未來將改以最低基本工資（29,500元）的 4倍之上，做為收取門檻。未來修法後，若以最低薪資為例，獎金超過 118,000元就要課徵補充保費，預計 200多萬人受影響，約增加 70～80億元。

獎金的扣繳部分改以最低基本工資計算，也就是不管你的收入高低，只要獎金超過11.8萬元以上，就要開始課徵補充保費。雨果的投資理財生活觀認為這個門檻來的有點潦草，為何是基本工資的4倍，如果要設定一個定額，是否該制定一個比較合理的金額。

一年領息100萬全年被徵21100元，要轉向存股策略？

「存股方程式」發文指出，他和普遍存股族一樣，一開始對於新聞感到憤慨與無奈。

他認為健保確實有很大的財務問題，但政府應該想辦法從醫療體制改善健保的財務黑洞，而不是從別的地方挖錢補坑，如果健保本身不改革，財務黑洞是永遠填不滿的。

其次，台灣的投資相關法令似乎對長期投資人非常不友善，領個股利要被剝好幾層皮，反而是賺價差的短線投資人、當沖客可以享有不錯的稅務優惠，這樣的政策實在讓人難以苟同。

話題回到存股，許多股民大多跟他說不願意繳這一筆二代健保，思考著如何改變投資策略；有投資人考慮轉向「不配息型ETF」或海外市場，以避開補充保費扣繳，不過「存股方程式」卻說他不會因此改變投資策略。

他舉例，假設一年領息50萬，全年大約會被課徵10550元（50萬X2.11%）的補充保費，平均每個月約880元；假設一年領息100萬，全年大約會被課徵21100元（100萬X2.11%）的補充保費，平均每個月約1759元。

如果能年領息50萬、100萬，即使繳了這筆二代健保，因不至於對退休生活影響太多，所以他還是會維持當前的投資策略不變，不會對資產組合做大幅度調整。

事實上，版主年領息還不足50萬，相信大部分版友們也還沒達到這個門檻，與其擔心二代健保稀釋獲利，不如專心衝高每月現金流。一旦全年配息突破50萬，甚至100萬，也許您也不會特別在乎這一兩萬元的補充保費了。

介意健保補充保費制度修改，得轉向資本利得及海外商品

法人也表示，介意健保補充保費制度修改的投資人，可能得把投資方向轉向資本利得及海外商品。

建議在法案上路前，投資人可檢視投資組合，將希望收息的投資部位，適度移轉至未包含在二代健保扣繳範圍之標的投資標的，例如：境內結構型商品、無境內股利收入的基金、保單、境外標的等。

