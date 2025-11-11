普發一萬「這類銀行」恐延後…小孩抗議錢被充公沒救 律師親解理由是它

【文．黃明惠】

普發一萬現金開放登記，分為3階段發放，11月10日不分流全面開放，預計11月12日開始入帳。後續ATM領現、郵局臨櫃領現，則是自11月17日以及11月24日開放。由於鳳凰颱風逼近，立委關切若12日放颱風假，普發1萬能否順利入帳？ 財金資訊公司董事長林國良表示，如果12日放颱風假，普發現金入帳時間不變，還是11日下午6點後陸續入帳，只是銀行記帳日期是13日，原則上12日可以領得到，但有些小型金融機構批次作業可能延後。 另外，此次普發一萬規定未滿13歲孩童由父母或監護人其中一人代領、13歲以上可用自己的帳戶或提款卡領取，如無帳戶及提款卡，可以自己或委託他人到郵局領現，不少學生發文抱怨「聽到可以領到1萬元很開心，但錢最終還是被父母拿走」。

颱風假影響普發現金入帳？

普發一萬「登記入帳」週一開始身分證尾數不分流、全民皆可上網登記的階段，根據財金公司估計，若加上直接入帳人數，首批入帳已衝破900萬筆，若加計下半天登記入帳量，預計有千萬人可率先領到普發一萬。

立法院財政委員會週一前往合作金庫銀行視察普發現金辦理情況，財政部說明，11月10日以前完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日晚間6點起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，且將視情況登記入帳由2個營業日入帳逐步提升至即時入帳。

由於鳳凰颱風路徑往台灣移動，有民眾擔心如果12日放颱風假，會不會影響普發一萬的入帳時間？

據公視新聞報導，財金資訊公司董事長林國良表示，即使12日放颱風假，原則上已完成登記且資料正確的民眾12日都可以領得到，但有些較為小型的金融機構，批次作業可能會延後。

家長代領普發一萬 登記入帳、ATM怎麼領？

進入普發一萬官網點選登記入帳，家長可以一次幫自己跟孩子完成登記，依序輸入：

1.身分證統一編號 ➜ 父母/監護人 2.金融機構代號及帳號 ➜ 父母/監護人 3.發放對象健保卡號 ➜ 父母/監護人 4.按下【#新增】發放對象健保卡號➜ #孩童（最多代領4位孩童，含家長自己 5 位）

未滿7歲：須由父母/監護人代領

以父母/監護人的帳戶登記入帳

以父母/監護人的提款卡至ATM領現

由父母/監護人或委託他人至郵局領現

7歲~未滿13歲：由父母/監護人代領，或以孩童帳戶/提款卡領

以父母/監護人或孩童自己的帳戶登記入帳

以父母/監護人或孩童自己的提款卡至ATM領現

由父母/監護人或委託他人至郵局領現

13 歲以上：孩童自己領，或委託他人至郵局代領

以孩童自己的帳戶登記入帳

以孩童自己的提款卡至ATM領現

孩童無帳戶及提款卡，由父母/監護人或委託他人或孩童自己至郵局領現

普發1萬「被爸媽拿走」小孩抗議有用嗎

普發一萬有許多家長疑惑，要怎麼幫符合資格的未成年孩子領取 ？

財政部說明，只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領，13歲以上孩童可以用自己的帳戶或提款卡領取，如無帳戶及提款卡，可以自己或委託他人到郵局領現。3種領取方式都會開放到115年4月30日，而明年4月1日到4月30日出生並領有出生證明的新生兒，應於5月22日前到郵局領取。

然而，網路上出現不少學生發文抱怨，聽到可以領到1萬元很開心，但錢最終還是被父母拿走。

對此，「法老王」王至德律師臉書發文解釋，這筆錢是孩子無償取得的財產，因此屬於「特有財產」。原則上，父母不用經過孩子同意就可以使用這筆錢，但前提是必須花在孩子身上。

王至德律師表示，有些父母會覺得自己花錢養小孩，所以「普發1萬」就是父母的，但這是不對的，因為父母扶養孩子是法律上的義務，不能因為履行義務，就說小孩的錢是自己的。

王至德律師指出，法律上有個概念是「未成年人特有財產」，只要是小孩無償取得的財產，都屬於特有財產，而此特點在於，所有權雖是未成年人，但父母可以為了孩子的利益來「使用受益」這個財產，且不必經過未成年同意。

換言之，這1萬元是孩子的特有財產，爸媽不用經過孩子的同意，就可以用掉這筆錢，但前提是必須花在孩子身上。

律師說，「因為父母本來就有扶養子女的義務，所以如果是拿來繳國民教育的學費、付生活費的話，可能會有一些爭議，因為這些錢本來就是父母要出的，理論上不應該拿子女的錢來付才對，所以網路上有人說父母可以拿去付學費，至少在國民教育階段的學費應該是有點問題的，因為那是父母本來就該出的，不過如果是大學學費的話......。」

「如果是基本生活費以外的費用，像是買給孩子iPad、iPhone或電腦的錢，用孩子的一萬元來付就沒有問題，甚至是去看電影、去六福村玩的錢，或是買樂器的錢，這些就都算是為了孩子的利益，然後也都不用經過孩子同意。那補習費可不可以？孩子明明就不想去補習呀，而且補了也沒啥用，這樣還算是為了孩子的利益嗎......？」

最後，王至德律師總結，「其實孩子抗議也沒用，因為爸媽本來就可以為了孩子的利益用掉，不用經過孩子同意，就算父母不用掉，未成年人除了日常生活所必需的行為之外(像是去早餐店買早餐吃)，所有的法律行為本來就都要經過父母同意(7歲以下應該不太會吵這普發1萬元)，未成年人們其實也沒辦法任意的用掉這1萬元呀......。」

至於滿18歲的「孩子」，「這個錢就是你的，你就盡管去用，不過滿18歲之後，父母原則上也沒有幫你出生活費的義務就是了，知道我在講什麼吧？」

