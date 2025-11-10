快訊

黃仁勳喊「沒台積電就沒輝達」！護國神山1年來市值大變化…謝金河：真正進入魏哲家時代

台積電。（路透資料照片）
台積電。（路透資料照片）

【文．謝金河】

今年的台積電與去年的台積電。

一年一度的台積電運動會，今年迎來超級巨星黃仁勳，這次他去了永康的劉家莊和莉莉水果店都爆紅！黃仁勳再度強調沒有台積電就沒有輝達！魏哲家也透露黃仁勳此行是來要更多的產能⋯⋯這都顯示台積電未來遠景值得期待。

回頭看2024年的台積電運動會，每年都會參加的創辦人張忠謀今年身體不舒服，沒有能來參加運動會！去年的張忠謀走進會場接受大家的歡呼，看起來身體已經不像先前那麼靈活。不過張忠謀在致詞時表示，全球化，世界貿易自由已死！台積電是兵家必爭之地，只有靠技術領先才能贏得晶片大戰！這些話今天都適用。

去年此時，魏哲家也告訴大家：未來五年台積電會好到爆，AI的需求才要開始！侯永清副總也預告半導體的黃金時代降臨，2030年產值上看一兆美元⋯⋯。

去年此時，台積電股價最高到1050，這次到1520元，ADR約212美元，現在最高到311.37美元。去年第三季台積電淨收3252.6億元，今年第三季是4523.02億元。這只是一年的變化，市值，淨利都出現很大變化。還有一個是台積電真正進入魏哲家時代！

台積電市值從25兆左右拉升至38.9兆台幣，ADR從一兆美元到1.5兆美元以上。明年此時，希望張創辦人仍然身體健康，台積電再上一層樓，台積電愈強，台灣會更好！

延伸閱讀》

芬普尼雞蛋15萬顆流入全聯楓康等通路！毒雞蛋9款品牌、溯源碼曝光，怎麼退款？芬普尼蛋吃了會怎樣？

天氣／鳳凰颱風最新路徑甩尾、雨炸紫爆！颱風假在這天？暴風圈籠罩全台5縣市侵襲率逾9成、北北基難逃

普發一萬登記錯過怎辦？「這天起全都開放」！ATM領現、郵局領現更方便，準備資料、哪天起跑一次看

中共發「全球通緝令」抓捕沈伯洋！央視8分鐘影片：台獨收手，下個就是你⋯他回：用這招只想搞這事

