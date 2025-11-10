黃仁勳喊「沒台積電就沒輝達」！護國神山1年來市值大變化…謝金河：真正進入魏哲家時代

【文．謝金河】

今年的台積電與去年的台積電。 一年一度的台積電運動會，今年迎來超級巨星黃仁勳，這次他去了永康的劉家莊和莉莉水果店都爆紅！黃仁勳再度強調沒有台積電就沒有輝達！魏哲家也透露黃仁勳此行是來要更多的產能⋯⋯這都顯示台積電未來遠景值得期待。

回頭看2024年的台積電運動會，每年都會參加的創辦人張忠謀今年身體不舒服，沒有能來參加運動會！去年的張忠謀走進會場接受大家的歡呼，看起來身體已經不像先前那麼靈活。不過張忠謀在致詞時表示，全球化，世界貿易自由已死！台積電是兵家必爭之地，只有靠技術領先才能贏得晶片大戰！這些話今天都適用。

去年此時，魏哲家也告訴大家：未來五年台積電會好到爆，AI的需求才要開始！侯永清副總也預告半導體的黃金時代降臨，2030年產值上看一兆美元⋯⋯。

去年此時，台積電股價最高到1050，這次到1520元，ADR約212美元，現在最高到311.37美元。去年第三季台積電淨收3252.6億元，今年第三季是4523.02億元。這只是一年的變化，市值，淨利都出現很大變化。還有一個是台積電真正進入魏哲家時代！

台積電市值從25兆左右拉升至38.9兆台幣，ADR從一兆美元到1.5兆美元以上。明年此時，希望張創辦人仍然身體健康，台積電再上一層樓，台積電愈強，台灣會更好！

