退休只靠0050、領高股息很危險！前政大校長點破「時髦迷思」資產配置更重要

【文．李炳漢】

「選股」與「擇時」是一般人的投資哲學，無數散戶希望能找到下一支飆股以實現財富自由，國立政治大學前校長周行一在《毛利小姐變有錢》節目中分享，由於專業法人往往比一般投資人掌握更多資訊，因此散戶應以被動投資取代主動選股，同時他也在節目中提醒「長期持有0050」、「領高股息當退休金」是危險的「時髦迷思」，他建議應先做好資產配置，再從中透過時間的等待，成為財富上的贏家。

散戶幾乎無法贏過專業投資人

「散戶平均報酬率，比市場平均少了3.8%，」周行一引用台灣學術研究數據揭示散戶困境，他強調，許多人將投資誤解成參考專家意見就能有效獲利，但實際上投資是一門專業。

周行一以股神巴菲特為例，許多人渴望複製巴菲特的價值投資法，卻忽略了巴菲特成功主因，巴菲特曾說想成為好的投資人，只要「每天看八小時財務報表」，而這正印證投資是一份全職且高度專業工作，絕非業餘人士能輕易駕馭，專業投資人擁有更深厚財務知識，能從報表中解讀出重要細節，此外，法人機構聘有大量研究員，人脈網絡遍及產業上下游，能比散戶更早掌握市場關鍵動態。

周行一指出，法人與散戶交易策略存在著本質上不同，散戶多半進行「方向性交易」，也就是單純猜測市場漲跌，而法人則會運用衍生性金融商品，進行更複雜的套利操作，當大量散戶因情緒追高殺低，導致股價偏離其應有價值時，正是法人進場套利最佳時機。

願意等待的人才是市場贏家

「有等待的能力就永遠會贏。」周行一解釋，無論是美國或台灣股市，長期年化報酬率都非常可觀，只要投資人能等得夠久，渡過市場多空循環後最終必然會獲利，而等待前提是先做好完整理財規劃。他強調，多數人投資失敗是因不清楚投資目的、釐清財務目標，例如：五年後要買房、十年後需要子女教育基金、三十年後退休等，了解每個目標都有其投資年限後，才能判斷等待時間，進而做出合適資產配置及風險管理。

周行一直言，多數人在股災時恐慌殺出，正因他們投入了「不能等的錢」，若投資人拿生活費去投資時，自然無法承受任何虧損。因此投資前務必先透過理財規劃，釐清投資目標與年限，才是成為市場贏家的不二法門。

長期持有0050其實是個迷思？

「定期定額投資0050並長期持有」被許多人奉為聖經，周行一認為這是「時髦的迷思」，他並非否定0050及長期投資價值，而是反對以偏概全的懶人思維，忽略了個人化理財規劃與風險管理。

他以一位在郵局工作二十年職員為例，他長期投資0050至今獲利豐厚並準備退休，但周行一提醒此職員，若即將步入退休階段應開始把投資減少，由於這類型接近退休投資人目標已從「追求報酬」轉變為「創造穩定現金流」，退休的定義是確保離開職場後，未來都有穩定且能對抗通膨的現金可使用，而0050這類市值型ETF雖長期趨勢向上，但短期波動劇烈，並不符合穩定現金流需求。

近年來流行「存高股息ETF退休領息」周行一認為也非常危險，因股息發放取決於企業獲利狀況與大環境，當系統性風險來臨導致企業獲利衰退，股息自然減少甚至無法發放，屆時股價也往往同步下跌，形成股息、價差兩頭空窘境，如此不穩定現金流，完全無法滿足退休生活需求。單純領息卻不動用本金的存股概念，將會讓投資人無法善用自己辛苦累積的龐大本金，最終陷入「人在天堂，錢在銀行」困境。

周行一建議，在退休前就應透過理財規劃，逐步將過去累積資產，轉換為能提供穩定現金流的金融產品。更多投資觀念，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

芬普尼雞蛋15萬顆流入全聯楓康等通路！毒雞蛋9款品牌、溯源碼曝光，怎麼退款？芬普尼蛋吃了會怎樣？

天氣／鳳凰颱風最新路徑甩尾、雨炸紫爆！颱風假在這天？暴風圈籠罩全台5縣市侵襲率逾9成、北北基難逃

普發一萬登記錯過怎辦？「這天起全都開放」！ATM領現、郵局領現更方便，準備資料、哪天起跑一次看

中共發「全球通緝令」抓捕沈伯洋！央視8分鐘影片：台獨收手，下個就是你⋯他回：用這招只想搞這事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】