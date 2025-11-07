天天監工先建後售！加茂建設67歲「公釐董」不想退休：蓋好房讓大家享受

【文．彭蕙珍】

加茂建設深耕林口20年，已推出6個建案，每個案子都是「先建後售」。最近總銷30多億的「帝一院」正式公開。加茂建設董事長邱志揚表示，他對自家的建案很有信心。 他強調：「我不是賣預售屋，是賣成屋，有個好處，來看房就是想要買房的人，也就是有準備好的人；預售屋的問題是交屋時，怎麼辦？像最近貸不到錢，要退還是不退？」 對於明年的房市，他仍然樂觀，「政府打了七波房，已到了極限，現在有放鬆一點，如排除新青安，年底應該會再放寬。」

邱志揚是中原大學建築系19屆，畢業後還沒來得及去考建築師，就被父親叫回家業幫忙，「開始工作後，就忙到沒時間去考。」

他對建築是真心喜愛，「我對自己蓋的房子，用最大的力量投入。」他強調：「對建築，我有我的執著和標準。」因此，從選地和建築師商談規劃等，都由他親手操刀。

「當時讀建築系是什麼都要會，室內裝修也要學。」他什麼都會，什麼都能做。

4年8班的他，已經67歲，還沒想到退休，他笑說是因為「我對社會有個責任」，「我覺得別人蓋的房子都不好，格局也沒有去考慮好，在我有能力之下，久久（約3~4年）蓋一間讓大家享受。」

1700坪只有116戶 三代同堂都能住

林口「帝一院」的這塊土地於10年前買下，原本只買400多坪，其後陸續買進周圍土地，現基地面積高達1700坪，只蓋5棟、116戶，僅一戶店面。邱志揚說：「從年輕人到三代同堂都能住。」

對於住，他很有自己的想法，以「帝一院」規劃的最小坪數31坪來說，只有2房、一衛。他沒有追隨市場主流，而是以「自己也想住」來規劃空間。

他認為31坪，公設比33%，室內含陽台約20坪，若要住得舒服，這是最適宜的規劃。他解釋：「所以我將洗手枱規劃在外面，可以同時2個人使用。」

「帝一院」規劃31坪邊間2房、46坪雙併大3房、58坪雙併大4房，每間房都有前後陽台，以及雙面採光。

蓋房要求品質 每天親自監工

「我不是為了要賣房子，而是除了賣得掉，還要住得好、住得舒服、住得習慣，合乎人性，這是我很堅持的，所以無法大量推案，因為心力一分散後，很多地方就沒辦法注意到。」

加茂建設協理何敏華表示，「帝一院」規劃營建的3~4年來，每一周都會和董事會開會，「他細心挑選園藝，藝術品也有個概念去延伸結合；在蓋的這幾年是最艱困的，董事長不慌不忙，每天監工，自己澆花、拔草。」

邱志揚笑道：「我蓋的房子，品質要達到一定程度，否則在施工時不會讓它過，配合的廠商叫我millimeter（公釐）董，因為我的要求比公分還要小。」

看好林口來推案 被稱讚蓋得好

加茂建設原本在桃園蓋房子，20年前他看好林口才來買地，目前林口的案子包括：帝賞、帝品御花園、帝晶、帝一宅、帝一堂，以及正在銷售的「帝一院」。

他說：「案子不多，是我做事太嚴謹。」

他回憶在林口推出的前幾個案子，有時在路上遇到住戶，他們會走上前向他鞠躬說，「謝謝你蓋這麼好的房子。」

「聽到人家講我們好，這是我最開心的，我很欣慰。」他自豪道：「很多人說，如果在林口要買房子，要買加茂。」

先建後售要有實力 但很值得

目前房地產的主流是預售，邱志揚指出，加茂一直都採「先建後售」，「這有很大的風險，要蓋得好才能先建後售。」

他坦言，30年前曾賣過預售屋，在交屋時碰到到大環境不好，原本一坪賣14萬，交屋時只剩12萬，很多住戶想要退屋，「不退給他也不是，要告你。」

後來，他決定只賣成屋，「在蓋房子的這3~4年期間就是專心做好這件事，不用去處理客戶的問題。」

「預售是賣海報、理想，賣成屋，一磚一瓦住戶完全都看得清清楚楚，要有十足的把握，對房子的品質要十分有信心，若住戶覺得『這房子沒辦法住』就賣不掉了。」

「先建後售成本高也比較辛苦，但我們認為很值得。」

他評論預售屋的缺點：「只看圖，沒有成品，沒有辦法從圖面想像成3D，蓋好後就會有很大的落差，就會有消費糾紛，有些人甚至不想住，直接去換屋。」

蓋房成本高 房價難跌

如何看待林口的房價？邱志揚表示，20年前剛來林口時，一坪14萬，隨著城市發展、政府規劃及科技、AI園區的進駐，林口房價已來到一坪60萬。

至於房價是否會跌？他說：「房子蓋好成本這麼高，加上土地和營建成本，房價要怎麼降下來？每年又有通膨，市場對新房子也有需求，台灣房價要跌也不容易。」

