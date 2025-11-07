川普挑起的關稅戰接近盡頭？學者觀察：這次亞洲行表現異常熱絡

【文．劉煥彥】

川普上周亞洲三國訪問行程頗為令人矚目，看在國內專家眼中卻顯示出，他一手挑起的關稅大戰，是否可能接近盡頭。 從日韓兩國得以更改原先川普提出的關稅方案、美國通膨速度偏高及就業數字不佳、川習會只談了1小時，加上川普行前罕見揭露自己去醫院接受檢查等訊息，都是關稅戰可能接近終點的跡象。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授陳松興在周日（11月2日）播出的數字台灣節目，接受主持人謝金河訪談時表示，從川普這次亞洲行的以下幾點，可以看出他挑起的關稅戰很可能到盡頭了。

第一，日韓得以改變川普的關稅方案

「你會發現一件事情，很令我意外。高市（早苗）上來了之後，她說我要檢討我跟你（美日）的貿易協定。川普說這是我有史以來最大的貿易deal，怎麼可以讓你反悔？還真的讓她反悔，因為她說對日本不利，然後要怎麼主導、怎麼分期付款。我真的很難想像，川普就真的答應了。」

「所以他最後結果是，（支付關稅）可以慢慢來。韓國也一樣，韓國說我給你這麼多錢我會倒掉，（美方說）那沒關係你也分批來，這個對台灣很有啟示啊。」

「這次日本和韓國的提案裡面，特別是日本說必須要對日本有利，你要成立一個委員會，日商要如何如何。這本來是讓美國商務部長主導，而且大部分獲利是歸美方，結果現在講不行，發包的時候是日本企業優先。」

第二，美國國內經濟變化的壓力

陳松興指出，日本一家投資銀行推估，以目前美國通貨膨脹速度來看，到了2026年川普政府可能主動降低關稅，而且在川普撤換勞工部長後，官方失業率數據已經不準確，而民間統計的失業率比官方的還高，「所以他國內有壓力」。

陳松興觀察，美中貿易議題很多，這次川習會竟然只談了一小時，有可能是習近平拿稀土及農產品，跟川普交換條件，「我讓你有面子回家，至於你要我市場開放、國民待遇、金融等等，一概都沒有。這樣看下來，這一次就是各說各話。」

「我這邊小結一下，我有點懷疑，川普的關稅戰是不是已經到盡頭了。」

第三，川普罕見揭露自身健康狀況

通常各國領導人的健康狀況都是敏感資訊，川普竟然在出發前揭露自己去醫院接受核磁共振造影（MRI）檢查。

「這個是很不尋常，通常是有特殊的問題，那表示他已經知道（自己健康）有些問題，因此你發現，他從在馬來西亞下飛機就開始很relax，跟安華（馬來西亞總理）很熱絡，一起坐他的車子，然後到日本後（跟日本首相高市早苗）一起坐直升機、看棒球。」

「這個人（川普）從來沒那麼有親和力，但這就表示一件事情，好像川普本身也有一些的問題。」

「貿易戰稅收收太多，全球貿易秩序大亂，川普一定要拉回來」

同樣在節目中接受謝金河訪談的今周刊專欄作家乾隆來則表示，川普對各國課徵的進口關稅，台灣出口商的確要付一些，但大部分還是由美國消費者買單，估計70～80%是美國消費者吸收。

其次，美國聯邦政府收到的進口關稅，今年有可能上看8000億美元，但「貿易戰到這個地方，因為稅收收太多，把全世界貿易秩序搞得大亂，川普一定要pull back（拉回來），那未來幾個月的時間，要看川普的關稅政策會放軟多少」。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

普發一萬還有額外加碼！「這縣市」拍板多5000、最快發放時間出爐，雙北桃園普發現金進度一次看

普發一萬登記「4、5」身分證分流來了！銀行帳號輸錯可修改？登記失敗顯示怎辦？10個QA必看

星巴克買一送一「限時2天」！太妃核果那堤、焦糖瑪奇朵、那堤都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看

0050沒現金流怎退休？老手試算1招賣股加薪，只存10年就能退休？想月領1、3、5萬元，本金這麼多

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】