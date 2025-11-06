穩定幣是什麼？首個日圓穩定幣發行台灣要跟？施俊吉：穩定幣本質是「主權問題」！

撰文‧林韋伶

比特幣價格劇烈波動，帶動全球資金追逐，也讓各國政府不得不面對一個全新的關鍵字——「穩定幣」。 在最新一集《數字台灣》節目中，財信傳媒董事長謝金河邀請到行政院前副院長、前金管會主委施俊吉，暢談美國天才法案與穩定幣目前的最新發展與未來可能的趨勢。

全球首個日圓穩定幣JPYC正式發行

全球首款與日圓掛鉤的穩定幣，周一(10/27)在日本推出，日本新創公司JPYC推出專門用於發行和兌換的平台「JPYC EX」，穩定幣JPYC與日圓採用1比1兌換，並由日本國內存款及日本政府債券（JGB）作為資產支持，目標3年內達成10兆日圓發行規模，打造以JPYC為核心的「新日圓經濟圈」。

日本央行前官員下田知行表示，與美元這種全球儲備貨幣支持的穩定幣不同，日圓穩定幣要普及仍需要時間。

施俊吉指出，比特幣與以太幣暴漲暴跌的特性，讓「幣圈後來發明了穩定幣」，如今，美國與香港已相繼啟動監理制度，掀起全球「數位貨幣主權」的新戰場。

1比1錨定美元 穩定幣成幣圈「避風港」

施俊吉分析，從比特幣價格的走勢可見是投機性商品，價格變動非常大，「前不久比特幣創下歷史新高紀錄，到了1枚大概15萬，但後續又在一天內大概跌掉了1萬5千美元。」由於比特幣、以太幣等加密貨幣，可以在短時間內暴漲暴跌，因此讓幣圈發明穩定幣。

什麼是穩定幣？施俊吉解釋：「幣圈裡面有人把一種幣設計成跟美元是PAR的關係，1比1。你給我1元的法幣，就是美元，我就給你1元的幣。」這一類幣就是現在常聽到的USDT、USDC，「這種穩定幣的市值大概是3000億美元。」

與比特幣不同的是，穩定幣強調以美元為支撐，價值穩定、波動相對有限。

川普簽「天才法案」 美國正式納管穩定幣

施俊吉指出，今年7月18日，美國總統川普簽署了一項法案，中文叫做「天才法案」，這項法案的目的，是讓政府正式介入穩定幣監管。他認為：「其實是好的，因為從此以後大家就會相信穩定幣有政府在嚴格監管，所以它會倒的可能性就減少了。」他預期，「當它納管之後，穩定幣應該會一飛衝天」。

不過，法案並非立即生效。「要等18個月以後才會生效，到2027年的1月18號。」他解釋，這段時間是為了讓市場上現有的穩定幣「去調整它自己，讓它能夠合規跟合法」。

三大監管要件曝光：100%準備、銀行保管、強化KYC

施俊吉進一步說明天才法案的三大核心條件。

第一，準備金必須是「100%的準備」，發行人「每收到別人給你1元的法幣，就是美元，你就要有1元的準備」，而且準備金必須是美國國債或現金。第二，這些資產不能留在發行人手中，每個發行穩定幣的發行人都要跟一家銀行合作，那家銀行就是保管行，負責保管所有流動性資產。

第三，發行人要負起「KYC」（了解你的客戶）與「反洗錢」的責任，施俊吉表示：「發行商必須認識你的客戶，要能夠反洗錢，而且要反資助恐怖分子。」他補充指出，發行規模若「超過100億美元，要聯邦理事會核准；以下的由州政府管。」

香港加速跟進、中國轉向防範 貨幣主權成焦點

在美國立法後，香港在8月1日即「水平移植」天才法案，「到9月30為止，已經收到36家機構要提交牌照申請，到10月21號、22號已經有77家」。

施俊吉指出，香港金管局的方向，是「希望在明年年初的時候能夠發照」，並允許「港幣穩定幣」與「一籃子穩定幣」共存。

反觀中國並沒有這樣子的法律。施俊吉說，中國原本允許螞蟻與京東等大型科技公司發行人民幣穩定幣，但後來「中國方面就忐忑不安了」，他分析，中國「原來是支持實驗，但現在變成要防範風險」，因為「人民銀行自己要推CBDC（數位人民幣）」。民間若能發行貨幣，對中央集權而言「這是一種威脅」。

從悠遊卡談穩定幣本質：誰能收存款、誰才是貨幣？

那麼，悠遊卡是不是穩定幣？施俊吉明確回答：「不是」。他解釋，穩定幣是「點對點的電子貨幣系統」，要能C2C（客戶傳給客戶）、C2B、B2C、B2B（企業傳給企業）自由轉換；但悠遊卡不能做到C2C。

他進一步解釋，悠遊卡雖具「部分功能」，但無法收取不特定大眾的存款，全球能做到這件事的，只有銀行。「如果悠遊卡要成為真正的穩定幣，它就必須拿到很多張其他的執照，要像銀行一樣可以記名、吸收存款、自由轉帳。」

主權基金爭議 施俊吉：不要讓台灣變成提款機

除了穩定幣，施俊吉也談到近期被熱議的主權基金，他直言，自己「很早就表態反對設立主權基金」。他指出，這類基金多由政府100%持股，不需編列預算，卻能把錢匯出去投資，「這等於是建立了一個可以提款的管道。」他警告：「這是給美國方便，也給川普一個提款機。」

他強調，台灣與歐日韓不同，「我們沒有美軍駐紮，請問我們為什麼要付錢？」動輒以「7兆到14兆台幣」談投資，「14兆台幣是我們5年的中央政府預算，這樣台灣會整個趴下去」。

從穩定幣到主權基金 本質都是主權戰爭

施俊吉最後提醒，穩定幣關乎「貨幣主權」，主權基金則牽涉「財政與資本主權」。他總結：「要讓民間或特定法人握有發行、吸金、對外匯出的能量，不能只是從創新或投資機會角度來看，而是要先問清楚——權力交到誰手上、能不能被監督、代價是什麼」。

本文授權自今周刊，原文見此。

