玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

曹興誠批鄭麗文成「中共專寵」：太得意可能為虎反噬！喊不懂為何變成「反民主統派」

今周刊
國民黨主席鄭麗文／法新社

文．蘇芳禾

國民黨主席鄭麗文日前接受外媒專訪時表示，俄國總統普丁不是獨裁者，引發熱議，曾替鄭麗文書寫序的聯電創辦人曹興誠表示，成為國民黨中的「中共專寵」，可能鄭麗文會很開心；「中共是無視人權、無法無天的，妳去為虎作倀，必定為虎反噬」。

對此，國民黨回應，曹興誠若真想談兩岸，就請先放下政治操弄，先為他自己造成的大罷免公開、誠懇地道歉，再來談所謂的國家方向。

國民黨第22屆第一次全國代表大會11月1日上午於台北市成功高中體育館召開，鄭麗文正式上任黨主席。不過出席狀況尷尬，不只競爭對手台北前市長、國民黨前副主席郝龍斌、孫文學校校長張亞中都未獲邀，國民黨執政縣市首長盧秀燕、侯友宜、張善政等黨內大咖都缺席。

鄭麗文在上任前一日（10/30）接受《德國之聲》的專訪刊出，主持人表示，從俄烏戰爭能看出，戰爭能否結束要看獨裁者，非民主陣營能左右，鄭麗文回，普丁（俄羅斯總統）並非獨裁者，而是「民主選出來的領袖」，主持人當場反問鄭麗文「國際新聞你有在閱讀嗎？」還語帶調侃稱她開啟了一個新的國際理論。

曹興誠質疑鄭麗文「為何變成反民主統派？」

鄭麗文的言論引發軒然大波，聯電創辦人曹興誠11月1日於社群發出一封給鄭麗文的公開信，信中指出，鄭麗文翻譯過一本談地球暖化的書，他還幫鄭寫過序。很多人聽到他談統一，就誤會他是統派。「其實我自始至今都是大獨派。」

曹興誠說，鄭麗文以前是出名的獨派，「這些道理我不說你都懂，我不懂的是，妳現在為什麼會變成一個反民主、反人權的統派？我覺得身為現任國民黨主席，妳應該交待一下妳轉變的原因。」

「不過看到『德國之聲』日前專訪妳的內容，我覺得我自己已經找出了答案。」曹興誠說。

曹興誠：難道鄭主張新加坡也該和中國統一？

曹興誠指出，鄭麗文說「普丁不是獨裁者」，是背離常識的狡辯；說「同文、同種、同文化就應該變成同一國」也是胡扯，完全無視同民族多國家的事實。難道看不到美國脫離英國而獨立？難道主張新加坡也應該和中國統一？

曹興誠表示，一個人背離了自己的邏輯、常識、甚至良知，可稱為「中邪」。過去蔣經國先生嚴禁國民黨員與中共「接觸、談判、妥協」，料想他深知，一旦國民黨與中共接觸，久而必定中邪，把說謊、施暴合理化，失去理性和人性。「所以妳是中了邪。」

曹興誠：中共有了激進派　無耐心和中華民國派周旋

曹興誠指出，國民黨踐踏「主權在民」原則，一味「反台獨」，妨害台灣人正名制憲，並和中共頻繁接觸，結果是紛紛中邪；鄭麗文不過是其中之一。

他也說，最近中共官媒竟然咒罵侯友宜、朱立倫、郝龍斌為「主張獨台的一丘之貉」；顯示中共有了鄭麗文這個激進派以後，已無耐心和那些「中華民國派」假意周旋，因為他們中邪程度沒有鄭深。

他最後表示，成為國民黨中的「中共專寵」，可能鄭麗文會很開心；但看到毛澤東和習近平如何無情「清理」他們「提拔」過的人，「我勸妳也別太得意。中共是無視人權、無法無天的，妳去為虎作倀，必定為虎反噬；這個下場，不會算命的人也能料到。」

國民黨：曹興誠應先對大罷免道歉再來談

對此，國民黨回應，當初曹興誠動員資源、操弄情緒，造成台灣社會對立嚴重，大罷免大失敗更顯示基層民意並未認同，這是曹興誠必須勇於面對的歷史責任。

國民黨說，只有在真誠反省、回到理性討論的基礎上，社會對話才有意義。兩岸問題不是靠貼標籤、煽仇恨解決，而是要以務實、穩健的態度維護安全與繁榮。

國民黨表示，曹興誠若真想談兩岸，就請先放下政治操弄，先為他自己造成的大罷免公開、誠懇地道歉，再來談所謂的國家方向。中國國民黨主張和平、理性、對話，拒絕仇恨與對立，這才是民眾真正期待的態度。

