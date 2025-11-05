向勞斯萊斯下戰書！豐田為何賣起超豪車？陸電動車進逼 日系車廠突圍背後盤算

撰文‧曹悅華

今年「日本移動展」上，從在地的豐田、日產、本田到中國比亞迪，都大秀肌肉。面對中國電動車崛起的壓力，日系車廠有何突圍之道？

巨大螢幕上塵煙湧動，捲起的紅色布幔飛揚，一輛鮮紅色雙門轎跑自沙漠中直面而來，彷彿要衝出螢幕。就在此時，工作人員快速掀開黑布，霎時紅豔的主角現身，只見豐田（TOYOTA）汽車集團會長豐田章男邊拍手邊走上舞台中央，他雙臂一展，宣布全新品牌「Century」誕生。

這個被豐田章男賦予「開創下一個百年」定位的新品牌，也是豐田集團劍指豪車金字塔頂端的入場券。

「New player（新玩家）來了！」一名豐田章男身邊的主管，向《今周刊》解讀，10月29日豐田章男為了這個新品牌，首度現身「日本移動展」（前身為東京車展）並發表演講的背後，不僅是豐田集團補上最後一片市場拼圖，也象徵豐田家族圓夢的里程碑。

豐田向高端品牌下戰書

神祕禮賓車扛下個百年使命

Century原本是豐田旗下一款旗艦車系，如今將正式獨立，成為集團繼TOYOTA、Lexus、Daihatsu（大發）、GR之後的第五大乘用車主力品牌，被交付「品牌矩陣高端化」重任，向勞斯萊斯（Rolls-Royce）、賓利（Bentley）、奧斯頓馬丁（Aston Martin）等高端車品牌下戰書，這些車款動輒要價上千萬新台幣，正好是豐田集團一直想向上衝的世界。

豐田早在1967年便推出Century，是僅供日本皇室與政商界使用的頂級禮賓車，以稀有性著稱。時隔超過半世紀，才在2023年推出SUV（運動型多功能車）車型，並於隔年從中國市場開始試水溫，車主必須經過嚴格的資格審查，以符合該車款尊貴定位，「你搬出1千萬元也難買得到，是極度神祕的存在。」豐田銷售人員形容，目前一年僅販售百餘輛。

站在台上，豐田章男以感性口吻回憶，Century研發之初，爭議聲四起，父親豐田章一郎與豐田首席工程師中村健也，堅持打造出難以抄襲的超豪華車型，當時豐田造車經驗不過30年，外界紛紛質疑，「初出茅廬的車廠居然想要打造豪華車型，簡直癡人說夢！」

然而，父親毫無退縮之意，除了提升製造技術，對車身的研發更是絞盡腦汁，希望傳達「日本味」，不僅壓低的車身弧型造形流線感十足，並在內裝處處強調「日本工藝之美」。最外顯的，像是鳳凰徽飾採江戶雕金手法，在金屬表面製造出如書畫的紋樣，座椅採用京都高級西陣織布料等，終於在4年後催生第一代Century。

一甲子後的今日，豐田章男打算將Century獨立的想法，同樣在內部掀起激辯。「在討論的過程中，最大的癥結點，便是也以豪華車著稱的Lexus要怎麼辦？」豐田內部人士透露。

但豐田章男未曾動搖，他認為，在世界舞台引領風騷的日本車，必須展現獨特的日本製車技術再度攀越山峰，「如果父親和中村健也還在世的話，我想他們會立即動起來。」豐田章男定調，Century將肩負開啟豐田下一個百年的使命。

「金字塔頂端確實是豐田目前最欠缺，也是最容易顯現效益的一塊。」不具名日系車廠高層分析，作為全世界最大的汽車製造商，豐田每年在全球銷量高達上千萬輛，今年卻感受到中國電動車的威脅，若想要突圍，除了穩固平價車款市場，更要補上「超豪華車」缺口，解決現階段Lexus「價格要上不上、要下不下」，一輛至多500萬元，難與歐系超豪華車競爭的尷尬處境。

而且，藉由切入超高端品牌市場，也能對集團旗下其他品牌價格起到拉抬效果，就如同，目前只要車款加上GR的性能，可以讓原本不到百萬元的Yaris售價翻倍；同理，如果Century奢華尊貴的形象，能被建立在GR或其他車款上，就有機會讓車價再往上拉。

不過，上述日系車廠高層認為，Century要在亞洲高端市場站穩腳跟或許不難，但想要在歐美市場占有一席之地，恐怕沒那麼容易，還有很長一段路要走。

比亞迪直搗日本心臟

砸千億人民幣量身造輕型車

除了豐田章男親自現身車展掀起熱議，侵門踏戶進入日本的比亞迪（BYD）動向，也是一大焦點。

今年中國電動車龍頭比亞迪展現深耕日本市場的企圖心，引發最多討論的，首推直搗日本車市心臟車款、瞄準日本婦女與家庭客層的K-EV BYD RACCO。

二度參展的比亞迪首推的K-EV BYD RACCO，屬於日本獨有的輕型車K-Car，目前預計明年量產。所謂K-Car，規定排氣量必須在660 CC以下，車長、車寬與車高皆有限制；這類小巧靈活的車款深受日本婦女與家庭客層喜愛，年銷量達130萬輛，占日本每年新車市場的1/3，市場規模高達180億美元。

由於K-Car車款為日本市場獨有，幾乎沒有外國車廠為日本市場量身打造，這是日本史上首次有海外車廠挑戰，自然備受市場關注。

據了解，比亞迪決定攻日，進行市調時，便嗅到K-Car龐大商機。歷經兩年研發、投入上千億人民幣，終於推出深入「虎穴」的產品，未來可觀察比亞迪定價策略，是否能對既有市場形成威脅。

比亞迪電動車出海，在歐洲大有斬獲，不過，跨足日本市場三年，銷售表現並不突出，今年以來，在日本賣出的電動車單月最高僅逾七百輛。此次挑戰本田（Honda）、日產（Nissan）、鈴木（Suzuki）等日系大廠長久以來盤據的市場，顯現因應在地市場的調整力。

「我們是日本首輛純電超高K-Car！」比亞迪亞太產品中心產品行銷經理楊嘉樂表示，除了動力因應時代趨勢，該輛車設計重點在於「截長補短」——車高達180公分，是日本市場最高的K-Car，方便孩童與長者上下車；採用側滑門設計，即使車位狹小也能輕鬆開啟，展現貼近日本家庭使用習慣的巧思。

此外，比亞迪還計畫在日本推出首款插電式混合動力車海獅06DM-i，並於2027年之前完成7至8款純電與混動車型布局，積極反攻油電市場。

日本兩大車廠的展區也很吸睛。其中日產大改款與合作車同步回歸，展現逆風突圍的韌性。

日產突圍拚全球化

大改款、合作車同步回歸

過去一年遭逢逆風的日產，在本次展會一口氣推出多款重磅車型——包括旗艦MPV Elgrand大改款、性能SUV Patrol、純電小改款Ariya及Leaf大改款等，大有重振聲威的氣勢。

不僅如此，展區同時發表由東風日產打造的N7，以及在英國生產的Micra。「看得出來日產想要展現全球化的野心。」小七車觀點創辦人曾彥豪觀察，日產端出每個主力市場的車款進行展示，且左、右駕都顧及到，很有一種「日產回來了」的氣勢。

戰場從汽車飛向天空

Lexus空中飛車 本田造火箭

除了各車廠競相推出車款，移動載具也是本屆車展具有未來性的一大亮點。Lexus與本田也不約而同跨足「飛行移動載具」領域，打破地上移動的限制，展示「空中戰力」。

其中，Lexus端出與美國飛天計程車服務商Joby合作開發的空中移動系統；本田則搬出一架「永續火箭」實驗機，該機體日前已在北海道大樹町成功完成離著陸測試。曾彥豪指出，日本主力車廠已將格局從「汽車」擴展到「綜合移動載具」，從陸地到海洋、再到天空，面對中國電動車崛起，顯示不甘示弱的決心。

儘管如此，面對電動車崛起勢力的威脅，日本品牌的腳步仍顯謹慎。

本田社長三部敏宏雖然強調，「本田正努力迎接電動車時代的到來。」且在展場發表全新電動車款SUV原型車Honda 0 α，預計2027年量產，惟要如何打贏中國電動車，還沒給出答案；豐田此次甚至沒有在電動車技術上加以著墨。

「豐田還在等固態電池的突破。」一名車界人士直言，今年四月，比亞迪在上海車展發布「兆瓦閃充」技術，號稱充電五分鐘，即可補充400公里續航里程，實現「油電同速」；反觀日系車廠，尚無可匹敵的技術，布局上還是較為保守，「畢竟誰想要馬上投入一個勝算很低的賽局？」

不過，該人士也表示，日系車廠不會完全放棄電動車，只是要爭取更多時間做準備。以豐田來說，現在正處於Hybrid（油電混合車）收割期，旗下車款穩坐油電車銷售冠軍，推新的純電車款？「不急，時機還沒到」。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1507期)

