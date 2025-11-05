曾獲鴻海投資 君曜年營收不到10億…如何靠手機維修成「橋接晶片供應商龍頭」？

撰文‧王子承

君曜科技靠自行研發的手機螢幕橋接晶片，成為橋接晶片供應商龍頭。證明以靈活的小團隊、貼近市場的策略，在競爭激烈的驅動IC市場，也可以找到一片天。

一家員工不過30人、年營收從未達到10億元的IC設計公司，為何能在強敵環伺、價格殺到見骨的驅動IC戰場上穩健存活？答案是，洞察市場供需缺口，找出獨門生意。

即將在年底上櫃的君曜科技，營收規模相較於聯詠、奇景等大廠，幾乎可用「微不足道」來形容，但它靠著自行研發的手機螢幕用橋接晶片，每年穩健獲利，如今在全球售後維修市場市占率已達五成，穩居橋接晶片供應商王座。

根據法人推估，全球每年出貨約13億支智慧手機中，其中多達四億支會送進維修站。如果問題是螢幕故障，原本的OLED螢幕，可能會被成本較低的LCD螢幕取代，但置換上的LCD面板，因為廠牌、規格差異，常會出現螢幕訊號不相容或「黑邊」問題，此時就需要一顆專門轉換訊號的橋接晶片，讓螢幕功能維持正常。

解決手機換螢幕黑邊問題

招牌商品成維修必備元件

這項維修必備的元件，正是由君曜率業界之先開發的招牌產品。

2010年創立君曜之前，君曜科技董事長林澤琦曾任職台灣IC設計龍頭聯發科的電視晶片部門，但在大企業穩定晉升並非他的夢想，「我從小就想創業，不想每天坐辦公室。」32歲那年，他與朋友湊出一千萬元創業，主攻因智慧手機和平板電腦興起而需求大增的觸控IC。

剛成立不久，君曜推出的觸控IC就成功打入中國白牌平板市場與韓國SK集團等客戶，單月出貨突破百萬顆。這樣的成績立刻引起全球電子製造服務霸主鴻海注意，在2015年投資3千萬元成為股東，並在多項產品中採用君曜晶片。

然而，白牌平板市場2015年以後急速萎縮，再加上競爭者湧入、價格戰激烈，君曜因此力圖轉型，與鴻海合作開發高階觸控IC，計畫用於鴻海操刀的Nokia與InFocus智慧手機，但隨著相關產品開發進度停滯，也讓想藉著進入供應鏈翻身的君曜君曜營運陷入困難。

為求生存，林澤琦努力發掘新商機。2016年他注意到手機維修業者的零件來源，正從原本的「拆舊料」轉為「換新料」，因此嘗試與售後方案設計公司合作，提供觸控IC，勉強做到損益兩平。

但林澤琦沒有輕易放棄，進一步調查後發現，手機維修還需橋接晶片因應新舊螢幕規格差異，利潤又高於觸控IC。且當時橋接晶片採取的開發技術難度高、價格又貴，幾乎沒有競爭者。但他有微控制器（MCU）設計經驗，自信可設計出成本可控的客製化晶片（ASIC）取而代之。

然而，原本就存在虧損的君曜若想跨入新領域，需要再引進資金。林澤琦第一時間先邀股東鴻海增資，但對方認為售後維修不是集團主攻的市場，不願注資；一位鴻海高層甚至建議他把公司收了，進入鴻海任職，「做一些更大的題目。」

林澤琦一度猶豫，但隨即轉念想起「我離開聯發科就是因為想創業，而且君曜的錢很多是我募來的，還是要負點責任。」他說。

最後，他決定再拚一次，先大幅減資九成彌補虧損，並與擔任總經理的哥哥林秉琦抵押房產、信貸再湊出1千萬元參與增資，讓君曜在2018年有資源投入橋接晶片研發，隔年火速推出首款晶片。

此後，君曜迅速攻下高階維修手機大部分市場，公司營收從不到1億元，攀升至2023年巔峰的6億元。

鴻海持股六％

持續進行共同研發計畫

至於為何其他台廠不加入戰局，一名驅動IC大廠高層解析，橋接晶片屬於灰色地帶的破解型產品，為避免手機大廠關切，有做品牌生意的驅動IC公司，大部分不會涉足。

林澤琦指出，公司優勢在於與下游模組廠和方案設計公司合作密切，能快速掌握各式市場需求和應用，目前已經開發超過10顆晶片，具有先進者優勢。

此外，透過鴻海的通路，君曜也成功打入日系遊戲機的手把觸控板供應鏈。而當年沒有增資的鴻海，如今仍透過投資公司持股君曜6％，雙方也持續進行共同研發計畫。

今年上半年，君曜因為匯損及部分售後市場的觸控暨驅動整合晶片（TDDI）開始整合橋接功能，獲利不如預期。但林澤琦表示，因應市場變化，君曜正同步開發能與橋接晶片搭售、CP值更高的TDDI，預計年底小量試產，明年第一季就能貢獻營收。也會在明年上半年開發出帶橋接功能的TDDI，應用於特殊市場。

不過一名同業指出，現在多家中國業者也進入這塊市場，「除了開發速度以外，最後還是得看價格，相對來說大廠的採購成本較低。」

靠著靈活的小團隊、貼近市場的開發，君曜證明即使在殺價激烈的驅動IC戰場，也能找到自己的出路。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1507期)

延伸閱讀》

普發一萬登記「0、1」身分證分流開跑！銀行帳號輸錯可修改？登記失敗顯示怎辦？10個QA必看

普發一萬銀行加碼，八大行庫「這家」嗨給6萬刷卡金！合庫、華南銀、土銀…抽iPhone17、mo幣優惠

明年滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年

COP30倒數看重點！全球都在為氣候資金傷腦筋，專家解析台灣如何為氣候調適找錢？