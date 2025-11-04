機場通關檢疫新制！旅客入境須經X光、檢疫犬檢查：時間恐拉長10-15分鐘

快訊

「護國神犬」檢疫犬在機場努力檢查入境旅客行李是否藏有違禁品。聯合報記者季相儒／攝影
【撰文/鄭鴻達】

台中爆發全國首例非洲豬瘟病例，行政院周四(10/30)提出「邊境防疫」強化措施。

在海關、入境部分，即起來自中國等39處高風險地區「所有入境旅客行李」、進口郵包，全須經X光檢查，且針對高風險地區郵包加強查驗，也由檢疫犬加強嗅聞。

此外，過去在機場入境時，原本可省約10到15分鐘的「綠色通道」「免檢疫通道」分流通關措施，即起不分紅、綠線的疫區、非疫區所有旅客，攜帶的行李都要經X光機及「護國神犬」檢疫犬的加強檢查。

對於來自中國的網購包裹等，時傳夾帶違規肉品等，因此自2025年11/15起，快遞貨物進口簡易申報單，都應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

行政院長卓榮泰表示，政府目標只有一個，就是要徹底阻斷非洲豬瘟傳播途徑，直至完全清除為止。他期許中央、地方全體同仁團結一心，落實各項防疫作為，堅定守護台灣的養豬產業，確保國人食安無虞。

台中現非洲豬瘟病例　行政院加強邊境防疫措施

農業部在10/22宣布在台中梧棲一處廚餘養豬場，驗出全國首例非洲豬瘟病例。對此，卓揆於周四的行政院聽取農業部、財政部、數發部等部會針對非洲豬瘟、邊境防疫等議題的報告。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述指出，卓揆裁示，為防堵疫情擴散，政府延長禁運、禁宰及禁用廚餘養豬10日，並啟動第二階段強化措施，他要求中央與地方合作達成區塊清零。卓揆表示，對於產業輔導補助，協助廚餘養豬場轉型並補助豬農及相關業者，盼各部會加速作業，讓補助盡速到位。

卓揆說，除清理境內戰場，邊境防疫也不容懈怠。他指示各部會持續落實來自高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，百分之百X光機檢查，進一步將人工開箱查驗件數至少提高至20%以上，任何可疑物品都不可以放過。

加強查緝電商平台、私人集運、走私　杜絕非洲豬瘟可能途徑

此外，卓揆也指示各相關部會納管境外電商平台及私人集運商風險，針對高風險承攬商業者及報關業者加大查核力道，只要查獲違規則須懲罰；此外，卓揆也指示海委會持續強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

卓揆說，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，政府於2019年修正動物傳染病防治條例，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫之義務與責任。他說，針對境外未落地之電商，應依「動物傳染病防治條例」、「兩岸人民關係條例」等要求也要共同合作辦理。

針對違規廣告，卓揆指示數發部立即邀集相關平台業者共研廣告限制處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。

機場入境通關不再分「紅綠線」　即起全數須經X光、檢疫犬檢查

為加速機場入境旅客通關速度，以往機場入境檢疫會依非洲豬瘟風險區分為「紅線」或「綠線」通道，來自低風險國家的旅客可領取識別卡，可走「綠色通道」（免檢疫通道），能讓旅客縮短檢疫流程約10至15分鐘。

為防堵所有可能風險，農業部長陳駿季周四補充，過去在機場入境時有實施源頭分流，未來對於入境旅客，到最後要入境台灣的最後一關海關的門口時「都不再分流」，無論來自疫區、非疫區的旅客，全都要經過X光機與檢疫犬加強檢查。

財政部說明，為防堵非洲豬瘟入侵，海關與防檢署共同合作，在國際機場對自中國等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪及小三通入境旅客行李，實施百分之百X光檢查；所有郵包均實施X光檢查，同時由中華郵政公司分流來自高風險地區郵包，再由海關加強查驗，並由防檢署檢疫犬加強嗅聞。

所有入境貨物全須經X光檢查　快遞須申報電商或集運商資訊

此外，財政部表示，所有海空運快遞貨物亦全數經X光檢查，並不定期實施專案查緝；對一般進口貨櫃、貨物運用風險管理機制篩選查核標的，鎖定高風險貨櫃與貨物進行人工查驗，並於農曆三節等緝獲高峰期間提高查驗強度。

財政部指出，國內通報首件非洲豬瘟案例後，關務署重新檢視並立即加強各關查驗措施，包括每周至少2次由一級主管帶隊進行機動查緝，重點查驗違規紀錄較多業者申報貨物；與邊境防疫機關交流情資並通力合作，嚴格查核入境旅客行李、郵包、快遞及貨櫃與貨物，並精進風險分析，提高人工開箱比率。

財政部表示，此外，海關為將境外電商納入海關風險管理評估，預定自2025年11/15起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

