快訊

黃明志捲謝侑芯謀殺案！爸爸出面發聲了 揭父子最後通話內容

輝達押注南韓26萬顆晶片！韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

國巨股價直逼250元月飆46% 被列注意股還有戲？法說看未來需求「3個字」

聯合新聞網／ 今周刊
國巨集團董事長陳泰銘。圖／陳泰銘提供
國巨集團董事長陳泰銘。圖／陳泰銘提供

【撰文/劉煥彥】

被動元件龍頭國巨（2327）近期成飆股，過去一個月股價累計飆升46%，周四（10/30）以249元作收，再創8月股票分拆以來新高。由於近期漲勢過猛，周二（10/28）被台灣證交所公告為注意股，國巨當天發重訊指「本公司有價證券於集中市場，達公布注意交易資訊標準」。

國巨周四發布第三季財報，合併營收年增4.2%至330.87億台幣，若以美元計算是年增11.9%；同期淨利年增近13%至63.56億元，每股盈餘年增12.8%至3.1元。

國巨：Q3營收成長，主要來自AI及高階應用相關產品需求

國巨周四在第三季線上法說會的營業報告，幾乎從頭到尾都提到AI，例如以終端應用劃分，電信類的營收佔比增加至10.8%，電腦及週邊類佔比更拉高到26.5%。

若從地域別來看，美國市場佔比為30.2%，高於第二季的27.6%，最大成長動能就是AI。

與AI應用高度相關的鉭質電容，營收佔比更一路拉高到23%。

國巨在新聞稿中指出，第三季合併營收成長主要來自人工智慧及高階應用相關產品的需求，且這個因素也優化了產品組合，提升稅後淨利。

AI伺服器對於液冷需求強勁，可望持續拉抬對於溫度類元件需求

國巨集團資深執行副總經理Claudio Lollini在回覆法人提問時表示，預期AI相關需求依舊強勁，有助彌補第四季消費終端市場的週期變化，而AI伺服器對於液冷的需求強勁，可望持續拉抬對於溫度類元件的需求。

因應AI帶來的龐大零組件需求，國巨將持續確保做對的投資、對的產品組合、對的客戶，並且讓更多客戶願意試用及下單。

其實去年9月國巨董事長陳泰銘在集團第一次的AI高峰會中就宣示，「國巨在AI的所有應用領域，絕對不會缺席」，並看好AI興起將大幅推升被動元件、感測器及功率半導體的需求。

大摩給目標價290元、優於大盤評等

隨著國巨股價及業績都水漲船高，外資券商也看好未來發展。摩根士丹利證券認為，國巨持續尋求國內外合作機會，企業組織也持續轉型，預期今年第四季將受惠科技需求增強與日本芝浦電子併入的貢獻，表現將優於季節性水準。

大摩將國巨重新納入研究範圍，給予「優於大盤」的投資評等，目標價290元。

摩根士丹利在2022年初就提到，國巨正朝向全球整合解決方案供應商的目標邁進，這個轉型還在持續進行。

在對外併購方面，國巨除了成功收購日本芝浦電子，下半年也完成對功率IC設計公司茂達電子（6138）的公開收購，持股21.43%，將有助國巨透過長期持股獲取穩定的非營業投資收益，並強化長期競爭力。

摩根大通證券則指出，近幾個季度以來，國巨的日韓同業開始對MLCC在AI帶動下的長期成長展望與貢獻，給出更明確指引，特別是AI伺服器對高電壓、高電容產品需求快速上升創造動能，並給予目標價295元。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

普發一萬登記「身分證分流」這天起跑，11/12領到！普發現金3階段：登記入帳、ATM、郵局怎麼領

一萬登記入帳最快！10000官網「這天8點」2身分證尾數先，普發一萬登記分流時間、準備資料、流程

普發一萬銀行加碼，八大行庫「這家」嗨給6萬刷卡金！合庫、華南銀、土銀…抽iPhone17、mo幣優惠

薇閣、康橋、復興...11所私校學費一次看！每年100萬值得嗎？專家教你如何籌出孩子教育費、還能兼存退休金

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

機場通關檢疫新制！旅客入境須經X光、檢疫犬檢查：時間恐拉長10-15分鐘

台中爆發全國首例非洲豬瘟病例，行政院周四(10/30)提出「邊境防疫」強化措施。 在海關、入境部分，即起來自中國等39處高風險地區「所有入境旅客行李」、進口郵包，全須經X光檢查，且針對高風險地區郵包加強查驗，也由檢疫犬加強嗅聞。 此外，過去在機場入境時，原本可省約10到15分鐘的「綠色通道」「免檢疫通道」分流通關措施，即起不分紅、綠線的疫區、非疫區所有旅客，攜帶的行李都要經X光機及「護國神犬」檢疫犬的加強檢查。 對於來自中國的網購包裹等，時傳夾帶違規肉品等，因此自2025年11/15起，快遞貨物進口簡易申報單，都應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。 行政院長卓榮泰表示，政府目標只有一個，就是要徹底阻斷非洲豬瘟傳播途徑，直至完全清除為止。他期許中央、地方全體同仁團結一心，落實各項防疫作為，堅定守護台灣的養豬產業，確保國人食安無虞。

國巨股價直逼250元月飆46% 被列注意股還有戲？法說看未來需求「3個字」

被動元件龍頭國巨（2327）近期成飆股，過去一個月股價累計飆升46%，周四（10/30）以249元作收，再創8月股票分拆以來新高。由於近期漲勢過猛，周二（10/28）被台灣證交所公告為注意股，國巨當天發重訊指「本公司有價證券於集中市場，達公布注意交易資訊標準」。

賠錢也要出清00929！配息率12％→5％ 59萬股民該跳車？揭月配高息勝負關鍵

編按：曾經是月配ETF人氣王的00929，如今卻成為投資人心中的「最失望代表」。從誕生之初的90幾萬人追捧，到如今股東逃難、規模蒸發逾千億，不到兩年風光不再。 究竟這檔主打「月月配、科技股、高殖利率」的ETF，問題出在哪？配息真的越來越可憐、報酬率也不如預期嗎？財經網紅懶錢包帶你從成立背景、配息變化到真實績效，一次看清00929的真實成績單。

盤點全球股市風雲榜 台積電排第10！為何日企擠不進30強？謝金河：奇怪的現象

全球股市風雲榜 10月結束，全球股市結算，數字又出現一些變化！這當中，美國科技巨擘仍然是全球焦點，這次Nvidia市值一度突破5兆美元，最高到5.31兆美元，寫下歷史新紀錄。而且，Apple及微軟都登上4兆美元新關卡，Apple到4.028兆美元，微軟到4.029兆美元，Google也挺進到3.406兆美元。

馬斯克AI「Grokipedia」挑戰Wikipedia！88萬條AI生成百科條目能信？維基創辦人這樣看

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）推出全新AI百科平台Grokipedia，於美國時間10月27日下午正式上線...

輝達市值5兆美元！阮慕驊：10兆美元一小步 黃仁勳「這件事」千萬不能做

財經專家阮慕驊才在前一天指出，輝達市值「逼近4.9兆美元」，離10兆美元目標又更近一步，沒想到隔日輝達便強勢突破5兆美元大關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。