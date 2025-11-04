國巨股價直逼250元月飆46% 被列注意股還有戲？法說看未來需求「3個字」

【撰文/劉煥彥】

被動元件龍頭國巨（2327）近期成飆股，過去一個月股價累計飆升46%，周四（10/30）以249元作收，再創8月股票分拆以來新高。由於近期漲勢過猛，周二（10/28）被台灣證交所公告為注意股，國巨當天發重訊指「本公司有價證券於集中市場，達公布注意交易資訊標準」。 國巨周四發布第三季財報，合併營收年增4.2%至330.87億台幣，若以美元計算是年增11.9%；同期淨利年增近13%至63.56億元，每股盈餘年增12.8%至3.1元。

國巨：Q3營收成長，主要來自AI及高階應用相關產品需求

國巨周四在第三季線上法說會的營業報告，幾乎從頭到尾都提到AI，例如以終端應用劃分，電信類的營收佔比增加至10.8%，電腦及週邊類佔比更拉高到26.5%。

若從地域別來看，美國市場佔比為30.2%，高於第二季的27.6%，最大成長動能就是AI。

與AI應用高度相關的鉭質電容，營收佔比更一路拉高到23%。

國巨在新聞稿中指出，第三季合併營收成長主要來自人工智慧及高階應用相關產品的需求，且這個因素也優化了產品組合，提升稅後淨利。

AI伺服器對於液冷需求強勁，可望持續拉抬對於溫度類元件需求

國巨集團資深執行副總經理Claudio Lollini在回覆法人提問時表示，預期AI相關需求依舊強勁，有助彌補第四季消費終端市場的週期變化，而AI伺服器對於液冷的需求強勁，可望持續拉抬對於溫度類元件的需求。

因應AI帶來的龐大零組件需求，國巨將持續確保做對的投資、對的產品組合、對的客戶，並且讓更多客戶願意試用及下單。

其實去年9月國巨董事長陳泰銘在集團第一次的AI高峰會中就宣示，「國巨在AI的所有應用領域，絕對不會缺席」，並看好AI興起將大幅推升被動元件、感測器及功率半導體的需求。

大摩給目標價290元、優於大盤評等

隨著國巨股價及業績都水漲船高，外資券商也看好未來發展。摩根士丹利證券認為，國巨持續尋求國內外合作機會，企業組織也持續轉型，預期今年第四季將受惠科技需求增強與日本芝浦電子併入的貢獻，表現將優於季節性水準。

大摩將國巨重新納入研究範圍，給予「優於大盤」的投資評等，目標價290元。

摩根士丹利在2022年初就提到，國巨正朝向全球整合解決方案供應商的目標邁進，這個轉型還在持續進行。

在對外併購方面，國巨除了成功收購日本芝浦電子，下半年也完成對功率IC設計公司茂達電子（6138）的公開收購，持股21.43%，將有助國巨透過長期持股獲取穩定的非營業投資收益，並強化長期競爭力。

摩根大通證券則指出，近幾個季度以來，國巨的日韓同業開始對MLCC在AI帶動下的長期成長展望與貢獻，給出更明確指引，特別是AI伺服器對高電壓、高電容產品需求快速上升創造動能，並給予目標價295元。

