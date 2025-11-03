賠錢也要出清00929！配息率12％→5％ 59萬股民該跳車？揭月配高息勝負關鍵

【撰文/數位內容部】

編按：曾經是月配ETF人氣王的00929，如今卻成為投資人心中的「最失望代表」。從誕生之初的90幾萬人追捧，到如今股東逃難、規模蒸發逾千億，不到兩年風光不再。 究竟這檔主打「月月配、科技股、高殖利率」的ETF，問題出在哪？配息真的越來越可憐、報酬率也不如預期嗎？財經網紅懶錢包帶你從成立背景、配息變化到真實績效，一次看清00929的真實成績單。

懶錢包在YT上分享，最近看到有投資人持有21張00929，成本20.81元，感嘆「一直漲不上去、配息也可憐」，考慮是否忍痛認賠出清。留言區建議大不同，有人推薦放著領息，也有人支持趕快跑。00929真有那麼爛嗎？還在車上的59萬人，該怎麼辦才好？

從4面向檢視00929真實報酬成績單

現在就帶著大家撇開紛紛擾擾，從4個面向來觀察00929的真實模樣：

1.數一數二的逃難潮

00929成立於2023年6月，發行價15元，追蹤「特選台灣科技優息指數」，專挑電子股中殖利率高的前40檔，以股息殖利率加權、單一持股不超過10%，一年只調整一次成分股，屬於高風險（RR5）等級的ETF。

憑著「月月配」、「低週轉率」、「電子股聚焦」三大賣點，00929一度成為話題新寵。2024年上半年規模狂飆、股東數突破93萬人，規模高達2,797億元，名列台股ETF前五名。然而，隨著降息環境延續、股價表現疲弱，市場風向轉變，逃難潮迅速展開——一年間蒸發1,365億元，股東流失34萬人，創下台股ETF史上第二大逃難潮。

2.上上下下的配息與殖利率

00929的誕生時間點相當漂亮。上市隔月即宣佈配息0.11元，效率驚人；之後穩定發放，加上AI熱潮推動，股價一路填息、人氣飆升。2024年更上調至0.13元、4月配到0.2元，年化殖利率一度高達12%，吸引無數存股族追進。

但好景不常，5月後配息開始下滑——0.18、0.16、0.14、0.1元，最後到12月僅剩0.05元。殖利率驟減、股價又疲弱，信心全面潰散。直到2025年除權旺季，殖利率回升至4.5%～6%，投資人卻早已心灰意冷。

3.中段班的報酬率

不少人抱怨00929「漲不上去、配息可憐」，但實際上它並不算表現差。若以含息報酬來看，上市至今仍有超過42%的正報酬，與00878、0056、00919等季配人氣王相比，成績屬中段班。

若放進高股息ETF家族11檔前輩中比較，00929排名第六，贏過一半以上對手。領先者包括0056、00919、00918、00915與00730。換句話說，00929並非「最爛的高股息ETF」，只是沒達到被期待的高度。

4.高波動的高股息

00929每年僅換股一次，今年汰換比例達40%，雖有考量基本面，但篩選條件寬鬆，仍以高股息為主軸。由於完全聚焦電子類股，分散效果有限；遇上科技循環不佳或AI退潮，報酬就容易大起大落。

相較於含金融與傳產的高股息ETF，它的波動度與0056相近，屬「高殖利率、高波動」的雙刃劍型產品。

00929、00940跌落神壇的關鍵是...

回顧這兩年，00929曾是月配ETF的指標——一出場就創造話題，甚至帶動整個市場的月配風潮。只是隨著配息下滑、股價疲弱，存股族信心瓦解，形成台股ETF史上第二大逃難潮。

懶錢包表示，00929與00940一樣，誕生時被市場捧上神壇，但在高股息熱潮退去後，都失去了逆轉命運的力量。平心而論，它的殖利率、報酬率皆屬中等水準，「比上不足、比下有餘」，只是市場給它太多光環，失望自然更深。

此外，「月月配」雖是賣點，也讓波動更明顯。每月的配息金額被放大檢視，若稍有下調，就容易引爆情緒。年輕的00929缺乏長期信仰者，承壓能力遠不如季配三強——00878、0056、00919——這三檔仍穩坐百萬存股族心中首選。

