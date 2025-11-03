快訊

黃牛遭貨車一路拖行流血癱軟 主人喊冤「把牠當寶」飼養環境曝

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

盤點全球股市風雲榜 台積電排第10！為何日企擠不進30強？謝金河：奇怪的現象

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。記者黃婉婷／攝影
財信傳媒集團董事長謝金河。記者黃婉婷／攝影

【撰文/謝金河】

全球股市風雲榜

10月結束，全球股市結算，數字又出現一些變化！這當中，美國科技巨擘仍然是全球焦點，這次Nvidia市值一度突破5兆美元，最高到5.31兆美元，寫下歷史新紀錄。而且，Apple及微軟都登上4兆美元新關卡，Apple到4.028兆美元，微軟到4.029兆美元，Google也挺進到3.406兆美元。

把輝達，微軟及蘋果三家公司市值加起來高達13兆美元，加上Google是16.5兆美元，再把Amazon的2.605兆美元加上去，已經高達19兆美元，如果再加上AVGO，就達20.7兆美元。

這個時候拿來跟中國股市比，10月底，深圳加上上海是12.957兆美元，大約是輝達，微軟加蘋果的市值。如果把香港的7.37兆美元加進去，深滬港股市總市值是20.22兆美元，美國只要出動前6大市值的公司就夠了！這是美，中資本市場的差距。

美國9月底市值69.48兆美元，10月略縮水到68.237兆美元，幾乎佔全球一半的市值。10月記憶體大漲，南韓股市市值從2.26兆美元上升至2.323兆美元。日本的高市早苗效應，也讓日本股市市值從7.48兆增加至7.612兆美元。

台灣則是因為台幣貶至30.7，總市值91兆台幣，換成美元剩2.964兆美元，比9月的3.02兆美元縮水，反而是德國股市上升至3.068兆美元，德國升到第8，台灣退回第9。

非美企業，台積電以台股算，市值1.2668兆美元，排名第10。中國排在最前面的是騰訊，市值7341.4億美元，排名17。南韓的三星市值4872.3億美元，排在20。荷蘭的ASML排在25。阿里巴巴4055億美元，排名26。全球前30大市值企業，日本沒有一家進榜，這也是很奇怪的現象！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

普發一萬登記「身分證分流」這天起跑，11/12領到！普發現金3階段：登記入帳、ATM、郵局怎麼領

一萬登記入帳最快！10000官網「這天8點」2身分證尾數先，普發一萬登記分流時間、準備資料、流程

薇閣、康橋、復興...11所私校學費一次看！每年100萬值得嗎？專家教你如何籌出孩子教育費、還能兼存退休金

11月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局19筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近10萬

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

賠錢也要出清00929！配息率12％→5％ 59萬股民該跳車？揭月配高息勝負關鍵

編按：曾經是月配ETF人氣王的00929，如今卻成為投資人心中的「最失望代表」。從誕生之初的90幾萬人追捧，到如今股東逃難、規模蒸發逾千億，不到兩年風光不再。 究竟這檔主打「月月配、科技股、高殖利率」的ETF，問題出在哪？配息真的越來越可憐、報酬率也不如預期嗎？財經網紅懶錢包帶你從成立背景、配息變化到真實績效，一次看清00929的真實成績單。

盤點全球股市風雲榜 台積電排第10！為何日企擠不進30強？謝金河：奇怪的現象

全球股市風雲榜 10月結束，全球股市結算，數字又出現一些變化！這當中，美國科技巨擘仍然是全球焦點，這次Nvidia市值一度突破5兆美元，最高到5.31兆美元，寫下歷史新紀錄。而且，Apple及微軟都登上4兆美元新關卡，Apple到4.028兆美元，微軟到4.029兆美元，Google也挺進到3.406兆美元。

日月光218元天價、京元電亮燈207元 全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局

AI教父黃仁勳在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，就會超過5000億美元（約合15兆台幣），「這是Hopper晶片全期營收的五倍以上！」 這也讓輝達股價週二(10/28)大漲近5%、市值增加逾2300億美元，盤中一度觸及4.94兆美元直逼5兆美元，今年迄今股價已上漲逾5成。 此外，黃仁勳也公開點名感謝台積電(2330)、鴻海(2317)與日月光(3711)，帶動週三(10/29)日月光盤中一度衝至218元，上漲逾7%，同時同屬封測廠的京元電子(2449)也衝至207元漲停價。 知名分析師陸行之發文表示，教主又放話讓股價上漲近5%，預期Blackwell+Rubin銷量在2025/2026年將達0.5兆美元，明顯高於市場預期，讓他不禁表示：「教主不愧是AI教主」。

鴻海、台達電...Q4高點可期 4大AI股目標價怎麼設？操盤贏家揭波段操作策略

台股屢創新高，看回不回之際，投資人如何搶搭獲利列車？ 今年以來操盤績效逾3成的投信基金經理人與業內名家，分享他們第四季看好產業與標的。

馬斯克AI「Grokipedia」挑戰Wikipedia！88萬條AI生成百科條目能信？維基創辦人這樣看

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）推出全新AI百科平台Grokipedia，於美國時間10月27日下午正式上線...

輝達市值5兆美元！阮慕驊：10兆美元一小步 黃仁勳「這件事」千萬不能做

財經專家阮慕驊才在前一天指出，輝達市值「逼近4.9兆美元」，離10兆美元目標又更近一步，沒想到隔日輝達便強勢突破5兆美元大關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。