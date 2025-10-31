快訊

反擊王子！范姜彥豐再發4點聲明 「手握明確證據」:公理終會到來

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

輝達市值5兆美元！阮慕驊:10兆美元一小步 黃仁勳「這件事」千萬不能做

聯合新聞網／ 今周刊
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

【撰文/邱鈺庭】

財經專家阮慕驊才在前一天指出，輝達市值「逼近4.9兆美元」，離10兆美元目標又更近一步，沒想到隔日輝達便強勢突破5兆美元大關，寫下全球企業史上首例。然而在市場狂歡之際，阮慕驊也提醒，黃仁勳「什麼都行，就是不行把晶片賣給中國」，點出在美中科技角力下，輝達未來成長仍面臨關鍵地緣政治風險。

美國AI晶片龍頭輝達（Nvidia）再創歷史里程碑！今（30）日市值正式突破5兆美元，成為全球首例，規模不僅超越印度、日本、德國等多國GDP，若視作一個國家，已能躋身全球前十大經濟體。

《彭博新聞》（Bloomberg News）統計顯示，輝達市值甚至大於荷蘭、西班牙、義大利、阿聯與波蘭等多國股市總和，在標普500權重亦逼近10%，足見其在全球金融市場的影響力。

隨股價節節攀升，執行長黃仁勳個人財富水漲船高，目前身家已突破1800億美元（約新台幣5.5兆元），光本週就增加逾160億美元，年初至今累計成長近680億美元。

輝達強勢走高，與黃仁勳28日在華盛頓DC舉行的GTC大會釋出超級利多密切相關，他宣布輝達今年與明年Blackwell與Rubin晶片出貨金額預估合計將達5000億美元（約新台幣15.2兆元），市場反應熱烈，股價當日收盤大漲近5%，首度衝破200美元大關。

黃仁勳同場更公布搶進6G布局，將投資10億美元（約新台幣305億元）與諾基亞（Nokia）合作開發軟硬體，加速5G向6G技術過渡，並稱此舉是「把電信技術帶回美國」、強調重振美國科技產業。受利多激勵，諾基亞股價同步飆漲逾22%。台灣股市亦受帶動，大盤盤中一度大漲逾330點，改寫歷史高點。

值得注意的是，財經專家阮慕驊日前才在臉書指出，輝達市值逼近4.9兆美元、距10兆又近一步，未料隔日市值便強勢跨越5兆美元門檻。不過，他也提醒，輝達在高速擴張之際仍受限於美中科技競爭與出口管制等變數，並直言：「老黃什麼都行，就是不行把晶片賣給中國」，凸顯地緣政治仍是輝達邁向全球AI霸主路上不可忽視的風險。

本文授權自今周刊，原文見此

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

