馬斯克AI「Grokipedia」挑戰Wikipedia！88萬條AI生成百科條目能信？維基創辦人這樣看

聯合新聞網／ 今周刊
特斯拉執行長馬斯克。路透

【撰文/邱鈺庭】

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）推出全新AI百科平台Grokipedia，於美國時間10月27日下午正式上線，沒想到發布不久後系統就出現短暫崩潰，直到晚上才修復，目前已經可以正常使用。

Grokipedia上線！馬斯克：超越Wikipedia

馬斯克在X發文表示，全新AI百科平台Grokipedia v0.1 已經誕生，聲稱即使只是初期版本，也勝過維基百科（Wikipedia），未來1.0 版本將會是10倍提升。而上線時間之所以晚了一周，是因為要清除所有關於維基百科的宣傳內容。

Grokipedia由馬斯克旗下人工智慧公司xAI打造，外觀簡約，進入網站（grokipedia.com）後，映入眼簾的是深色背景、上方有Grokipedia v0.1字樣和一個搜尋欄，與AI聊天系統Grok風格相同；用戶可搜尋各種主題的文章，各條目內容沿用傳統的百科架構，包含標題、副標題與引用來源等格式，不過目前尚未加入圖片或其他多媒體元素。

截至目前為止，Grokipedia已登入88萬5279條AI生成的百科全書條目，相較之下，仍不比英文維基百科擁有708萬1,821篇文章的規模。對此，一派人認為Grokipedia尚處早期測試階段，開放功能尚未完善，另一部份人則認為，Grokipedia有很多內容都是直接沿用維基百科。

Grokipedia 爭議

根據《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《Business Insider》等多家外媒報導，維基百科創立25年來，近期遭到越來越多保守派人士質疑偏向自由派立場，再加上馬斯克過去就曾多次公開批評維基百科存在「明顯的左翼偏見」，甚至呼籲粉絲停止捐款。他急著推出Grokipedia，就是為了與維基百科抗衡，宣稱Grokipedia的目標是追求真相，將帶來比維基百科更大幅度的改進。

不過，從Grokipedia的一些條目可見，充滿馬斯克的政治觀點並與右傾立場，比如馬斯克對性別採生理二元論定義，Grokipedia上寫，跨性別醫療的相關證據「有限、而且品質不高」；維基百科的內容則說，科學界對這個議題其實已經研究好幾十年。

另外，馬斯克之前也常批評X的前執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal），Grokipedia的條目特別提到馬斯克指控他淡化平台上機器人帳號的問題，還寫說他曾因為平台對假帳號、垃圾帳號比例的估算受到許多質疑，但這些內容在維基百科上是沒有的。對此，xAI至今尚未做出回應。

維基百科創辦人：AI寫百科易有大量錯誤

維基百科共同創辦人威爾斯(Jimmy Wales)表示，他認為人工智慧無法取代維基百科的準確性，且容易出現大量錯誤。目前他正帶領一個內部工作小組，專注推動平台內容的中立性，並制定指引，鼓勵學界研究維基百科可能存在的偏見。威爾斯說，「我會試著找出那些批評背後的問題，看看哪些是我能改善的地方」。

《Business Insider》指出，Grokipedia的文章似乎由與 X 平台聊天機器人 Grok 相同的大型語言模型生成。理論上，它能存取數億筆 X 用戶的即時貼文，快速更新和補充內容，但同時也面臨高錯誤率的風險。

本文授權自今周刊，原文見此

相關新聞

日月光218元天價、京元電亮燈207元 全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局

AI教父黃仁勳在輝達GTC大會專題演講表示，由於市場對輝達Blackwell晶片的需求極為強勁，預期2026全年輝達來自Blackwell及初期Rubin晶片的業績，就會超過5000億美元（約合15兆台幣），「這是Hopper晶片全期營收的五倍以上！」 這也讓輝達股價週二(10/28)大漲近5%、市值增加逾2300億美元，盤中一度觸及4.94兆美元直逼5兆美元，今年迄今股價已上漲逾5成。 此外，黃仁勳也公開點名感謝台積電(2330)、鴻海(2317)與日月光(3711)，帶動週三(10/29)日月光盤中一度衝至218元，上漲逾7%，同時同屬封測廠的京元電子(2449)也衝至207元漲停價。 知名分析師陸行之發文表示，教主又放話讓股價上漲近5%，預期Blackwell+Rubin銷量在2025/2026年將達0.5兆美元，明顯高於市場預期，讓他不禁表示：「教主不愧是AI教主」。

鴻海、台達電...Q4高點可期 4大AI股目標價怎麼設？操盤贏家揭波段操作策略

台股屢創新高，看回不回之際，投資人如何搶搭獲利列車？ 今年以來操盤績效逾3成的投信基金經理人與業內名家，分享他們第四季看好產業與標的。

台積電跨國複製設廠祕訣！One Team精神克服文化差異 在地打造半導體人才鏈

今年SEMI WEST展會上，沒有參展的台積電仍備受矚目。因身為晶圓代工龍頭，如何克服文化差異、與當地大學合作培育人才、讓員工融入團隊，都是值得有意赴美台廠借鏡的貴重經驗。

搶救人力荒 醫院出招找退役急診醫兼職！衛福部祭UCC計畫能解決急診壅塞？

急診醫師出走，成為台灣急症醫療體系大困境。衛福部擬試辦假日急症中心，但成效未知。趕在人力崩盤之前，各地醫院早已悄悄出招，找回急診退役醫師，解救燃燒殆盡的急診人力。

台積電2026年最重要一役！矽光子CPO是啥？為何輝達、AMD建造最強算力都少不了

今年第四季，台積電最先進二奈米製程預計啟動量產，CoWoS先進封裝產能穩定增量，在日本熊本、美國亞利桑那、高雄、新竹寶山等地新廠照預定時間進入量產……，截至目前為止，台積電不斷強化競爭門檻，逐一實現發展藍圖。眺望2026年，台積電也將直面最重要的一役──實現矽光子CPO（共同封裝光學）量產。

