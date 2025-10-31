馬斯克AI「Grokipedia」挑戰Wikipedia！88萬條AI生成百科條目能信？維基創辦人這樣看

【撰文/邱鈺庭】

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）推出全新AI百科平台Grokipedia，於美國時間10月27日下午正式上線，沒想到發布不久後系統就出現短暫崩潰，直到晚上才修復，目前已經可以正常使用。

Grokipedia上線！馬斯克：超越Wikipedia

馬斯克在X發文表示，全新AI百科平台Grokipedia v0.1 已經誕生，聲稱即使只是初期版本，也勝過維基百科（Wikipedia），未來1.0 版本將會是10倍提升。而上線時間之所以晚了一周，是因為要清除所有關於維基百科的宣傳內容。

Grokipedia由馬斯克旗下人工智慧公司xAI打造，外觀簡約，進入網站（grokipedia.com）後，映入眼簾的是深色背景、上方有Grokipedia v0.1字樣和一個搜尋欄，與AI聊天系統Grok風格相同；用戶可搜尋各種主題的文章，各條目內容沿用傳統的百科架構，包含標題、副標題與引用來源等格式，不過目前尚未加入圖片或其他多媒體元素。

截至目前為止，Grokipedia已登入88萬5279條AI生成的百科全書條目，相較之下，仍不比英文維基百科擁有708萬1,821篇文章的規模。對此，一派人認為Grokipedia尚處早期測試階段，開放功能尚未完善，另一部份人則認為，Grokipedia有很多內容都是直接沿用維基百科。

Grokipedia 爭議

根據《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《Business Insider》等多家外媒報導，維基百科創立25年來，近期遭到越來越多保守派人士質疑偏向自由派立場，再加上馬斯克過去就曾多次公開批評維基百科存在「明顯的左翼偏見」，甚至呼籲粉絲停止捐款。他急著推出Grokipedia，就是為了與維基百科抗衡，宣稱Grokipedia的目標是追求真相，將帶來比維基百科更大幅度的改進。

不過，從Grokipedia的一些條目可見，充滿馬斯克的政治觀點並與右傾立場，比如馬斯克對性別採生理二元論定義，Grokipedia上寫，跨性別醫療的相關證據「有限、而且品質不高」；維基百科的內容則說，科學界對這個議題其實已經研究好幾十年。

另外，馬斯克之前也常批評X的前執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal），Grokipedia的條目特別提到馬斯克指控他淡化平台上機器人帳號的問題，還寫說他曾因為平台對假帳號、垃圾帳號比例的估算受到許多質疑，但這些內容在維基百科上是沒有的。對此，xAI至今尚未做出回應。

維基百科創辦人：AI寫百科易有大量錯誤

維基百科共同創辦人威爾斯(Jimmy Wales)表示，他認為人工智慧無法取代維基百科的準確性，且容易出現大量錯誤。目前他正帶領一個內部工作小組，專注推動平台內容的中立性，並制定指引，鼓勵學界研究維基百科可能存在的偏見。威爾斯說，「我會試著找出那些批評背後的問題，看看哪些是我能改善的地方」。

《Business Insider》指出，Grokipedia的文章似乎由與 X 平台聊天機器人 Grok 相同的大型語言模型生成。理論上，它能存取數億筆 X 用戶的即時貼文，快速更新和補充內容，但同時也面臨高錯誤率的風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

