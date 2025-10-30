快訊

必比登名店也撐不住！非洲豬瘟衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」連環停供 這幾家都喊卡

支援繁體中文！OpenAI宣布台灣為Sora亞洲首發市場

59歲坣娜病逝！胰臟癌真的沒有症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標別輕忽

鴻海、台達電...Q4高點可期 4大AI股目標價怎麼設？操盤贏家揭波段操作策略

今周刊
台股屢創新高，看回不回之際，投資人如何搶搭獲利列車？圖/本報資料照片

撰文‧林心怡

台股屢創新高，看回不回之際，投資人如何搶搭獲利列車？

今年以來操盤績效逾3成的投信基金經理人與業內名家，分享他們第四季看好產業與標的。

「台股位階雖高，但沒有泡沫疑慮，12月還有高點。」今年以來績效逾3成的安聯台灣科技基金經理人周敬烈認為，每年第四季至隔年第一季台股多走「作夢行情」，市場提早反映明、後年需求，而以目前狀況來看，隨著AI需求增溫與雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴大，第四季仍有高點可期。

首先，周敬烈指出，明年上市櫃整體企業獲利可望持續雙位數的正成長，其中電子業維持高速成長約23％。在布局方面，周敬烈建議聚焦在AI產業鏈的「規格提升」題材上，強調在AI晶片效能提升下，散熱、電源與高速傳輸需求都將提升，也將帶動板材（銅箔基板CCL∕印刷電路板PCB）、線材、連接器、光通訊等升級，整串供應鏈從上游的特殊應用積體電路（ASIC）到中下游的測試、先進封裝，都將受惠。

風險》漲多就是最大的利空

其中，周敬烈尤其看好具備「景氣循環末段＋結構性供需吃緊」的相關族群，他舉例：「就像幾個月前我布局的PCB產業，其需求是真實存在的……。從5、6月開始，相關公司營收已出現大幅成長，證明這不僅僅是題材炒作。」周敬烈分析，AI帶動高階CCL銅箔材料需求大增，導致明年因「短缺」 所造成的產品價格漲幅，可能超越「規格升級」本身的貢獻。

當然他也不諱言「 漲多就是最大的利空」，周敬烈指出，降息循環啟動加上市場資金過多，讓目前相關族群的位階不低，也導致市場對利空格外敏感，指數高檔震盪劇烈，因此建議「拉回布局」不追高，或是分批布局科技型或主動式ETF，避免錯失台股多頭行情之餘，也兼顧風險。

操盤贏家陳榮華則認為，展望第四季，大盤指數將在26200點至28500點間來回震盪，明年第一季有機會朝3萬點靠攏。在AI概念股方面，他也看好受惠於「規格提升」的產業，包括AI伺服器的鴻海（2317）、電源供應器龍頭台達電（2308）、 記憶體廠南亞科（2408）以及被動元件廠國巨（2327）等，對各檔指標股的目標價，他也有了自己的盤算。

其中，鴻海是輝達的重要供應商，預期AI伺服器將在今年占鴻海伺服器總收入的50％，全年輝達的GB系列機櫃出貨量預估達2.53萬櫃；此外，鴻海處分俄亥俄州電動車廠資產，獲利約50.5億元台幣後，將更加聚焦AI資料中心建設。

外資券商預估，鴻海今、明、後年EPS分別為12.09元、19.06元與22.52元，至於外資目標價區間則略有分歧，高盛樂觀看待上看400元，摩根士丹利、瑞銀與花旗等外資機構調升至350至400元，但陳榮華認為，從基本面與技術面綜合來看，他會先以250至280元為目標。

台達電在資料中心液冷系統領域市占率高，產品供不應求，AI伺服器用的液冷散熱系統側邊櫃（SideCar）出貨旺盛，第三季出貨量可望超越上半年。此外，在高壓直流電源櫃進度超前下，隨著CSP業者導入意願高，最快明年中至下半年可望開始出貨。法人預估，台達電今年EPS上看21元，明年約27至31.3元，而陳榮華對台達電的目標價設定，則是「保守一點，可先看1150元。」

受惠於DDR4供給結構性短缺，價格強勢上漲，記憶體大廠南亞科可望承接轉單，有外資預期DDR4缺貨到明年第四季，南亞科總經理李培瑛更直白預期，DRAM報價將會一路走高至明年。

而隨著毛利率提升，有外資推估明年南亞科營業利益率將逼近40％，EPS可望從今年的1.59元，跳升至明年的10.84元。富邦投顧預估，南亞科明年毛利率揚至37.9％，EPS可看9.28元，轉機題材性極佳，目標價可看125元至150元。

浪潮》鉭質電容漲帶旺國巨

國巨現階段受惠於AI浪潮的主要領域仍在鉭質電容部分，而日前國巨旗下基美公告，11月1日起再度調漲鉭質電容部分規格產品價格，這是基美在今年6月調漲鉭質電容價格後，再度漲價，接下來可望繼續調升積層陶瓷電容（MLCC）價格（日韓調升15％），如果成真，國巨將是這一波漲價的最大贏家之一。

在獲利方面，外資券商預估國巨今、明兩年EPS分別為10.38元與15.63元，富邦投顧預估則為10.81元與13元。若從技術面看，陳榮華認為，可將目標價設在257至278元左右，但仍然需要注意高檔震盪風險。

本文授權自今周刊

南亞科、鴻海、廣達誰最有機會「再漲100元」？台股2萬8還能進場？郭哲榮點名2飆股：看到1訊號「用力買」

勞保老年年金明年提高1歲，「這年紀」才能領！月領、一次領誰划算？一表看勞保退休金幾歲可領

一萬登記入帳最快！10000官網「這天8點」2身分證尾數先，普發一萬登記分流時間、準備資料、流程

星巴克買一送一連2天！那堤、焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤都有？飲品一次看…加碼萬聖節超商咖啡優惠

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

鴻海、台達電...Q4高點可期 4大AI股目標價怎麼設？操盤贏家揭波段操作策略

台股屢創新高，看回不回之際，投資人如何搶搭獲利列車？ 今年以來操盤績效逾3成的投信基金經理人與業內名家，分享他們第四季看好產業與標的。

