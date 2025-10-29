00878、00919、0056…高息ETF天王本季上漲機率「它最高有8成」！怎麼買必看

文．胡肇芳 整理

台股創新高後暫時熄火，不過台股ETF受益人數連續2周創新高，高息ETF仍是股民心頭好，前10名就有5檔上榜，包括群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)都榜上有名。 以高股息ETF四大天王0056、00878、00919、00713來說，第4季哪一檔上漲機率高一些？資深分析師陳唯泰認為，老牌0056在過往Q4上漲機率不到50%，反而是2檔比較年輕的00878與00919上漲機率較高，都超過60%，其中00878更高達8成。

台股頻創新高，市場投資氣氛持續熱絡，根據集保戶股權分散10月17日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加8萬479人，統計總人數來到1141萬2133人，連續2周創新高，今年來增加118萬6297人。

進一步觀察今年來台股ETF受益人單檔表現，增加前10名依序為元大台灣50(0050)、群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、富邦台50(006208)、大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713)、富邦旗艦50(009802)。

主動式ETF：00982A、00981A也進前10名

以類型來看，包括00919、0056、00878等高息型台股ETF共有5檔上榜最多，顯示出投資人在台股高檔之際，對於相對穩健的高息型ETF還是偏愛，而今年投資人的新寵主動式ETF僅00982A、00981A上榜。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股。

台股第4季多頭行情，要如何把握？

而從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股ETF介入台股。

對於台股第4季多頭行情，要如何好好把握呢？資深分析師陳唯泰分享過去在第4季上漲機率較高的老牌ETF，以高股息ETF四大天王0056、00878、00919、00713來說，老牌0056在過往Q4上漲機率不到50%，反而是2檔比較年輕的00878與00919上漲機率較高，都超過60%，其中00878更高達8成。

續抱台股高股息ETF之外，還能搭配什麼？

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，降息循環啟動，除了市場資金充沛外，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，AI供應鏈為中長線成長趨勢，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，台股後市來看，大盤仍處多頭格局，應逐步分批佈局中長線趨勢標的，建議採取成長股與價值股雙軌並重，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利/資本雙漲利多。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

勞保老年年金明年提高1歲，「這年紀」才能領！月領、一次領誰划算？一表看勞保退休金幾歲可領

一萬登記入帳最快！10000官網「這天8點」2身分證尾數先，普發一萬登記分流時間、準備資料、流程

iPASS MONEY APP攻略／想LINE Pay給朋友「這天起」停用！如何轉帳、儲值綁定、帳號移轉教學

旺宏股價飆8成、南亞科45→130元，華邦電漲175%...記憶體股漲什麼？還有甜頭？答案一表看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】