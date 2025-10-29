時代眼淚一直都在！Nokia泣訴沒犯錯為何被Apple取代？謝金河點「3企業」要注意

文．謝金河

時代的眼淚會一直在我們身邊！ 2013年Nokia的CEO Stephen Elop在一場記者會中泣訴，我們沒有犯什麼錯，我們怎麼輸了？在此之前，Nokia一直都是芬蘭的國寶企業，Nokia手機一直稱霸世界，但蘋果出來後，Nokia從此節節敗退，如今消失在歴史中。這樣的時代眼淚，未來會一直發生！

今天有很多這樣的企業跳出來！第一家是人造肉的Beyond Meat。2019年世界最熱門的是減碳愛地球，為了減少地球暖化，專家鼓勵大家少吃肉，這個時候人造肉應運而生，連比爾蓋茲都現身助攻。

Beyond meat趁勢IPO，股價最高到234.9美元，那個時候，大家都想要品嚐人造肉的感覺。不過，風潮很快過去，Beyond Meat愈虧愈多，股價最慘剩下0.5美元。最近迷因股民說Walmart有2000多家要進貨，股價彈升至3.58美元，但已經是大江東去了！

另一個是Under Armour，這家運動服飾用品店在2015年一度席捲全球，也令Nike難以招架，但公司不斷犯錯，股價愈跌愈低，只是剩4.72美元，市值剩20.82億美元，也到浪濤的盡頭。

現在的新輸家可能輪到Lululemon，這家宰制瑜珈服飾很多年的加拿大企業，好像始祖鳥一樣，都面臨危機考驗！這兩年，Lulu的確股價從516.39跌到159.25美元，市值剩下212.34億美元，不到風光時的一半。

lulu在廉價的市場被Costco的Kirkland打得難以招架，一條男性長輩褲，Kirkland只賣20美元，氣得Lulu怒告侵權，去年Kirkland單是在服飾創造了860億美元營收，已經佔Costco的三分之一，Lulu的中低價市場被Kirkland搶走。而在高價市場，潮牌的Alo Yoga更受到歡迎，這樣的兩端挾殺，讓Lulu疲態盡現。

現在Lulu的困境，下一個Nike要特別小心！世界在變，經營模式也會改變，稍不是小心，跌倒的企業，通常很難再爬起來！這樣的時代眼淚，會一直不停地在我們身邊發生！

本文授權自今周刊，原文見此。

