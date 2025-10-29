37歲新光鋼少主接班倒數 營收再戰新高！父子傳承「知難而進」：誓當鋼鐵業Costco

撰文‧曹悅華

新光鋼供應淡江大橋三萬噸鋼板，展現整合與出貨實力，今年全年營運可望創新高。完成一條龍整合服務的同時，公司也已啟動接班計畫，由粟有容延續逆勢求進精神，承接衣缽。

九月中旬，隨著橋面最後一段閉合節塊銜接，全球最長的「單塔不對稱斜張橋」——淡江大橋，順利「合龍」。負責替這座擁有世界紀錄、籌畫興建前後長達27年、預計明年通車的跨海大橋，供應高達三萬噸主橋段關鍵鋼板的，正是新光鋼鐵公司（以下簡稱新光鋼）。

「從像紙一樣薄到跟大理石一般厚的鋼板，我們都有辦法提供。」新光鋼董事長粟明德接受《今周刊》專訪時，細數新光鋼的戰績，從公共工程，到營建大樓、綠能建設、半導體廠房都有其身影，總客戶數超過兩千家，穩坐國內最大鋼板通路商。

攤開財報，新光鋼今年上半年營收逾96億元，較去年同期成長35％，每股稅後純益（EPS）2.07元，全年營收有望刷新歷史新高，在手訂單則高達上百億元。

「鋼鐵產業向來受景氣循環影響大，新光鋼卻能穩定獲利，真的不簡單。」一名鋼鐵業高層分析，成立近一甲子的新光鋼，早已累積雄厚資本，單以買賣跟加工業務來看，同業頂多幾千噸庫存，新光鋼卻常備足上萬噸現貨。

且新光鋼的鋼品貨源多，與供應商關係緊密，加上採購成本控制精準、囤貨財力強，因此不易陷入削價競爭；近年來，新光鋼更陸續在全台布局倉庫與物流體系，讓營運獲利基石更穩定。

「我要將新光鋼打造成鋼鐵業的Costco（好市多）！」粟明德在日前法說會上發下豪語。他深知，單靠買賣競爭的門檻低，必須進行產品線的多元延伸，打造完整價值鏈，才能真正拴緊客戶。

粟明德透露，其實成為「鋼鐵業的Costco」的構想埋在心頭超過30年。早在新光鋼上櫃前準備審查報告，他就有此構想。

30年後，當年的想法已經化為新光鋼的成功方程式——成為供料、製造、加工剪裁，到組裝、物流配送一條龍服務的鋼鐵量販店。

但成為鋼鐵業Costco之路，並非一帆風順。粟明德坦言，最難的不是規模，而是「整合」。

蘋果下單 助攻入高附加鋼材

像是2017年時，蘋果找上新光鋼，希望他們協助開發iPhone X不鏽鋼機殼。「對方開口，請我們幫忙變出來」，粟明德兒子、新光鋼副總經理粟有容回憶，一接下這個「不可能的任務」，他與團隊開始整合不同的供應鏈，從設計到材料開發、開模製造，不眠不休數月後，終於讓新品如期上市。

那次經驗，也成為公司日後跨入高附加價值產業的起點，接著逐步投入綠能、半導體等新領域，陸續攻城掠地，不論是耐腐蝕的太陽光電案場支撐架、世紀鋼離岸風電供料，或是千附精密半導體廠房建設，都能第一線供貨，並協助設計整合。

淡江大橋 展現跨產業整合力

不久後將通車的淡江大橋，更是新光鋼展現整合與溝通能力的代表作。負責淡江大橋鋼構建造的建山機械董事長張慶成透露，該工程需要三萬噸鋼板，其中又有上千噸為國內廠商無法供應的特殊厚度鋼板，最後是憑藉新光鋼與日方供應鏈交情，說服對方優先出貨，才解決材料問題。「若沒有新光鋼出面整合，要在半年內進口材料，根本不可能。」張慶成說。

隨著公司穩健發展，粟明德也有了逐漸交棒的念頭。在接班的路上，粟有容對公司業務早就了然於胸，也展現出相當責任感。

「我在父親身上學到最多的是——知難而進。」粟有容想起十年前，自己甫從英國學成歸國，由貿易部門基層做起，正值全球鋼鐵業最艱難時刻，中國產能過剩、價格一路崩跌。

「每天鋼鐵報價都在下修，大家都不敢買。」他說。

唯獨粟明德下令大膽買進，他認定「最壞的時候，就是復甦的開始；別人不敢買的時候你來買，也可以幫助上游鋼鐵廠度過難關。」隔年鋼價反彈，低檔買進的鋼鐵得以高賣獲利，新光鋼業績爆發。

粟明德的逆勢神操作，也成為給兒子的經驗傳承——艱難的時候，反而愈要勇敢前進。

在新光鋼總部的長廊上，掛著一張快三十年前的老照片，那是新光鋼上櫃當天，粟明德抱年僅十歲的粟有容與重要幹部的合影。

粟明德指著照片，口氣充滿篤定與期待，「那時候我就知道，這個孩子有一天會在公司發光。」原來，精通紫微斗數的他算過兒子的命盤，從命盤裡看到粟有容擁有勤奮、實幹的特質，樂於開發新事物，有望帶領公司不斷突破。

如今，那個在懷裡的小孩，在接班之路已就定位。鋼鐵業界都在看，粟有容是否能帶著父親的信念，繼續擦亮新光鋼招牌。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1506期)

