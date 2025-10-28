腸病毒還沒進流行期 重症已17例創6年同期新高、8例死亡…這族群最危險

撰文：數位內容部

腸病毒尚未進入流行期，今年累計腸病毒感染併發重症確定病例卻已來到17例，其中有8例死亡，為6年同期最高。專家提醒，目前社區中腸病毒仍有傳播風險，家長與托育機構應加強防疫措施，掌握重症前兆並落實正確停課標準。

根據疾管署監測資料，今年腸病毒主要以克沙奇A16型、A6型及伊科病毒11型為主，部分個案檢出腸病毒A71型與D68型。過去A71型是引起嚴重神經系統併發症的主要型別，但近期多起重症病例卻與「伊科病毒11型」有關。

疾管署防疫醫師林詠青表示，腸病毒每年多在春末至秋初間達到高峰，但由於今年氣候溫暖、人口流動頻繁，使病毒傳播期可能拉長。林詠青強調，新生兒感染腸病毒後病程變化快，致死率相當高，家長應留意發燒、活力不佳或喝奶量減少等早期徵兆，及早就醫。

值得注意的是，去（2024）年腸病毒出現罕見的秋冬流行，10月27日至11月2日腸病毒門急診就診達1萬9460人次，創下10年同期新高，直到今年1月中旬才正式脫離流行期。

新生兒與幼童為高危群 重症恐致命

腸病毒的初期症狀包含發燒、咽喉不適、口腔潰瘍、手腳或臀部出現水泡或疹子、疲倦、肌肉痠痛、食慾下降等，而大人症狀可能較輕微，類似一般感冒。

但要當心的是，年齡越小的兒童症狀往往越嚴重。據國內歷年監測資料發現，5歲以下幼童，尤其是未滿周歲嬰兒最容易出現重症。新生兒感染腸病毒後，可能短時間內發展為心肌炎、腦炎或多重器官衰竭。

疾管署提醒，若新生兒出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少 或是幼童有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（驚嚇狀）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即就醫。

此外，即使孩子過去曾感染過腸病毒，也不代表能終身免疫，應注意衛生習慣與早期症狀觀察。

無全面疫苗，預防仍靠手部衛生與環境清潔

台灣目前有兩種腸病毒71型疫苗獲得食藥署核准，分別為高端（恩穩健）及國光（安特羅），適用對象為滿2個月至未滿6歲的兒童。但疫苗僅能預防腸病毒71型引起重症，尚無法涵蓋所有型別的腸病毒。

因此最好的防範方法，應從家庭日常生活做起。特別是腸病毒耐環境力強，僅靠酒精消毒效果有限，建議以肥皂正確洗手（濕、搓、沖、捧、擦），也要注意玩具、門把、桌面等高接觸表面清潔，以及使用含氯消毒液清潔環境。

尤其是連假或秋冬出遊時，孩童在人多密閉空間活動機會增加，應教導在使用遊戲設施前後確實洗手，避免共用餐具、水杯或毛巾。

停課標準明確 群聚2例應立即通報

依疾管署規定，若托育機構或幼兒園同一班級一週內有2名以上兒童經醫師診斷為腸病毒感染，應立即停課；若檢出腸病毒A71型、D68型或出現重症個案，亦須通報疾管署進行疫情調查與環境清消。醫師提醒，停課的目的是阻斷群聚傳播，並非懲罰措施，家長應配合防疫而非隱匿病情。

本文授權自今周刊，原文見此。

