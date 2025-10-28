超商店員從月光族到身價2300萬！他靠被動投資美股逆襲「破圈」翻轉人生

撰文：李炳漢

他曾是大夜班的超商店員，在低薪高工時服務業中，如何翻轉人生？被動投資專家顏竹軒早年曾是月薪2.5萬~2.7萬元超商店員，初始靠著職大夜班上架雜誌、有了免費閱讀財經雜誌契機，開始他的投資之路，勇於「破圈」的他，從服務業跨足投資、從台股再跨入美股，2017年至今，他把700萬元本金、翻轉成2300萬元，在《毛利小姐變有錢》節目中，分享從主動選股到被動投資的心路歷程。

大夜班讀財經雜誌 開啟投資路

「我一開始是月光族，錢左手進、右手出。」顏竹軒回憶，退伍後第一份工作就是超商店員。儘管生活節儉，不吃大餐、不買名牌，薪水卻總在不知不覺中花光。為了存下錢，他決定為自己設下「消費障礙」，還因此跑到台中偏遠地區開戶，薪資一入帳就自動將一半的錢轉入帳戶，並且不辦提款卡，要拿印章存摺才能臨櫃提款。

真正開啟他投資視野是輪值大夜班時，上架雜誌有機會免費大量閱讀財經雜誌。「那時雜誌寫，全世界紙漿原料要上漲了，我就跑去買華紙（1905）。」顏竹軒回憶在超商訂貨時，發現康師傅泡麵與番茄汁賣到缺貨，便投資味全（1201）與愛之味（1217），其中味全投報率一度高達400%。靠著強迫儲蓄及主動選股，資產累積到300餘萬，加上太太的資金，兩人於2017年將700萬全數投資美股全球型ETF：VT(Vanguard Total World Stock Index Fund ETF)。

主動選股轉被動投資 買回自己時間

為何轉向被動投資？顏竹軒分享兩個轉捩點。首先是2014年高雄氣爆事件，當時他認為涉案公司榮化股價大跌源自於市場情緒反應，便在股價20元時進場抄底，沒想到股價一路下探。「即便你看好他不會倒，但內心還是會不安。」他回憶，擔心股票變壁紙的壓力讓他夜不成眠，最終在股價反彈回20元時匆匆賣出，到頭來只換來幾根白髮。

其次遇到一名網友到顏竹軒臉書「踢館」，不斷挑戰主動投資觀念，並推薦了許多被動投資書籍給他。顏竹軒大量閱讀相關書籍後反而被對方說服，主動選股需時時刻刻關注市場，但人不可能永遠在電腦前盯盤。被動投資正是從市場紛擾中解放出來，買回寶貴時間的最佳方式。

於是他嘗試組合VTI（Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF）、FXI(iShares China Large-Cap ETF)等ETF，發現耗費心力搭配出來的組合，不僅績效沒有比較好，每年還要費心再平衡。最終他化繁為簡，將絕大部分部位投入VT，時至今日，資產已從700萬增長至2300萬，績效相當驚人。

跳出同溫層 活出不同版本人生

「我給服務業朋友建議，要努力『破圈』！」身為過來人，顏竹軒深刻理解服務業困境，由於排班制特性，生活圈往往被侷限在小小同溫層裡，很難有向外探索機會。顏竹軒直言，想要翻轉命運第一步，就是勇敢地跨出舒適圈。

顏竹軒提供兩個具體方向，最簡單也最有效的方法就是「看書」，透過閱讀接觸不同領域知識與觀念。其次，刻意認識不同圈子的人，參加有興趣的課程或活動。他分享自己在攝影課上認識了退休醫師，拓展意想不到人脈，眼界與思維模式也隨之提升。

此外，顏竹軒建議收入相對不穩的服務業朋友，與其購買儲蓄險或投資型保單，不如優先規劃意外險保障人身安全。投資從定期小額投資台灣50(0050)或富邦台50(006208)這類追蹤台灣大盤ETF，穩健參與市場成長。

