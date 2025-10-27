川普砸77億將白宮變「金宮」豪華宴會廳曝光 稱「實現歷任總統心願」…這筆錢誰出？

快訊

撰文：邱鈺庭

近期美國政府陷入停擺，大批公務員面臨裁員之際，總統川普卻斥資2.5億美元（約新台幣77億元）建造全新的宴會廳，計劃將其打造成「全國最美宴會廳」，消息一出，引發各界熱議。

川普自豪建白宮宴會廳 稱實現歷任總統150年心願

川普於美國時間周一晚間在真實社群「Truth Social」發文宣布，白宮園區已正式破土動工，將建造全新、寬敞、美麗的白宮宴會廳。他強調，「過去150多年以來，每位總統都曾夢想在白宮擁有一座宴會廳」來舉辦國宴與盛大活動，如今終於由他實現了。

川普指出，新宴會廳將與白宮本體完全分開，作為這項工程的一部分，東翼也將同步進行現代化改造，完工後將比以往更加美麗。川普聲稱，「這項工程不會花美國納稅人民半毛錢」，資金全由慷慨的愛國人士、偉大的美國企業，以及他本人共同出資，而這座宴會廳將為後世所用。

白宮宴會廳才開工 金碧輝煌設計搶先曝光

根據《BBC》報導，白宮作為總統官邸已有兩百年的歷史，東翼建於1902年，最後一次改建是在1942年。目前挖土機等大型機具已進入白宮施工，東翼部分牆面出現巨大破洞，儼然已成為工地現場。

事實上，早在今年7月，川普就曾說過，「白宮150年以來一直想要一座宴會廳，卻從來沒有哪位總統擅長建造」，還自誇「我擅長建造東西，我們會快速完工，它將會是最漂亮、最頂級的」。當時白宮發言人李威特透露，翻修後的宴會廳面積將達到8,300平方公尺，最多可容納650人，是現有白宮最大活動空間「東廳」的三倍以上。

據報導，今年10月初，川普為宴會廳捐贈者舉辦一場晚宴，據悉當時他親自拉開東廳的窗簾，向來賓們展示宴會廳的動工地點，並表示新場地將採用防彈玻璃、可容納1000人，甚至能舉辦總統就職典禮。因此，有關宴會廳的實際規模，究竟能容納多少人，目前尚未可知。

此次改建將東翼向南延伸，靈感來自川普位於佛州棕櫚灘「海湖莊園」中的金色大舞廳。根據《CNN》報導，白宮已釋出宴會廳設計圖，內部設計極盡奢華，包含金色水晶吊燈、鍍金科林斯柱式柱、鑲金格子天花板、金色落地燈和格子大理石地板。由此可見，川普將白宮變「金宮」之路仍在擴大進行中。

美政府停擺陷困境 奢華工程引發批評

然而，就在美國政府關門邁入第三周，大批公務員面臨無薪與裁員危機，川普竟在此時未經國會或聯邦文物機構正式審批就大興土木，被質疑是川普私人式豪華擴建，奢華之舉引發外界撻伐。儘管白宮堅稱募款並無不妥，並表示宴會廳將供未來政府使用，且翻修工程不會花美國納稅人一毛錢，但至今仍未公布捐款人名單、金額等詳細細節。

本文授權自今周刊，原文見此

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

