記憶體誰最強？這檔飆516％！謝金河點2台廠大贏家：可惜台「只能享受末梢神經的餘波」

聯合新聞網／ 今周刊
記憶體。示意圖／ingimage
記憶體。示意圖／ingimage

撰文：謝金河

記憶體的大時代

10月24日台灣股市休市，但這一天，南韓、日本股市持續上漲，這當中有幾個焦點，一個是Nand Flash的鎧俠股價大漲19.13%，今年以來，鎧俠從1440漲到8870日圓，漲幅高達516%，成為日經指數最大的亮點，威力超過愛德萬測試。

另一個是南韓股市一直漲不停，南韓股市今年以來已經大漲64.27%，這個漲不停的力量來自海力士，海力士又帶動三星。

海力士從73100韓元，漲到513000韓元，24日躍上50萬韓元大關，這個強大威力也讓三星從49900漲到99900韓元。這兩大記憶體股照亮南韓股市，也讓李在明的滿意度節節攀升。

日本媒體最近有一篇報導是半導體產業的關鍵五國，從美國、台灣、南韓到日本、荷蘭。從股市來看，這五個國家的股市一直在創新高，而且都沒有停下來，這也印證了先前我說的「晶片力就是國力」。

每個國家都有鎮山之寶，荷蘭是ASML，南韓是三星、海力士，日本有東京威力科創、愛德萬及鎧俠，台灣當然是台積電，美國代表性的是輝達、AVGO、AMD，還有眾多設備供應商。10月24日大漲11.44%的SanDisk，這次從27.8漲到187.36美元，也是快閃記憶體的重要成員。

過去的記憶體上漲都像是一陣風，匆匆而來，匆匆而去，這次AI改變供需結構，會不會形成一個長週期的循環？值得仔細看下去！從HBM形成的排擠，造成DDR5、DDR4的缺貨，到NAND Flash、SSD形成的缺貨效應，造成產業前所未見的景觀，買賣記憶體的群聯、威剛都成了大贏家。

可惜的是台灣的記憶體產業在2015年受傷太重，這10年來投資不足，和國際一線大廠相差兩到三個世代，現在追趕不上，只能享受末梢神經的餘波盪漾，非常可惜。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

開公車15年轉開UBER、老司機棄10萬月薪告白：假嗶卡害我一年少賺2萬多，上面卻叫我「裝沒看到」

天氣／入秋最強冷空氣要來了！這天起明顯降溫氣溫「剩1字頭」...大雨還要下多久？最新10日預報出爐

2026行事曆盤點「9連假」！明年過年＋228請4天狂休16天：2月只上10天班…一表看聰明串假

一萬登記入帳最快！10000官網「這天8點」2身分證尾數先，普發一萬登記分流時間、準備資料、流程

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

