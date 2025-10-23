主動式ETF像短跑選手 真能打敗大盤？專家解析2大迷思、3大族群最適合

撰文：李炳漢

今年五月台灣市場開放主動式ETF掛牌，短短數月主動式ETF成交量迅速攀升至ETF前十名，成為投資人熱議焦點。這些由專業經理人操盤，號稱能「打敗大盤」的金融產品究竟潛力為何？面對琳瑯滿目主動式ETF，該如何選擇？投資達人股海老牛在《毛利小姐變有錢》節目中，破解市場上常討論到「能否打敗大盤」、「不就是基金」的迷思，同時建議三大族群合適建置主動式ETF資產配置。

主動式ETF一定能打敗大盤？

「被動式ETF就像公車，有既定路線與站點；而主動式ETF，更像經驗豐富的計程車司機。」股海老牛透過比喻說明兩者核心差異，被動式ETF嚴格追蹤特定指數，成分股與權重完全透明，如同按表操課的公車，而主動式ETF，賦予基金經理人更大彈性，像熟悉巷弄的計程車司機，根據市場路況主動調整持股，目標是賺取超額報酬。

許多投資人看到主動式ETF上市後亮眼績效，便陷入了第一個迷思：「主動式ETF一定能打敗大盤。」老牛提醒，從國外經驗來看主動式ETF更像是「短跑選手」，尤其是在多頭市場中，主動式ETF確實有機會跑贏大盤，但長期下來要持續穩定地戰勝被動式市值型ETF，機率其實偏低。

第二個迷思，則是將主動式ETF與傳統「共同基金」混為一談。老牛指出，兩者存在兩個根本性差異。首先是「交易便利性」，主動式ETF在證券交易所掛牌，投資人可在盤中隨時買賣，如同一般股票，共同基金則需透過銀行或基金平台申購贖回，每日僅有一個淨值。其次是「持股透明度」，主動式ETF依法規每日需揭露其持股內容，讓投資人能清楚掌握資金流向，但共同基金持股內容通常是每季或每半年才公布一次，透明度相對較低。

主動式ETF也能投資國外公司與債券

現有主動式ETF雖多數聚焦科技股，但已有愈來愈多樣化商品問世，讓投資人有機會藉此佈局海外市場與多元產業。

股海老牛提到，在海外股票方面，例如：主動中信ARK創新（00983A），此檔ETF顧問是美國知名方舟投資（ARK Invest），專門發掘全球具備破壞式創新潛力公司，投資領域涵蓋基因學、機器人、加密貨幣等未來趨勢產業，對於想參與全球創新浪潮，但又不熟悉海外個股的投資人提供方便投資管道。

除追求成長，主動式ETF也有兼顧「高股息」選擇，例如：主動安聯台灣高息（00984A），採取六成高股息、搭配四成成長股混合策略，試圖在領取穩定現金流同時，不錯失賺取資本利得機會。

股海老牛提醒，對於想將資產進行避險配置的投資人，市場上也有主動式「債券型ETF」。例如：主動聯博投等入息（00980D）與主動中信非投等債（00981D），這兩檔ETF由專業經理人主動管理債券投資組合，根據市場利率變化，靈活調整債券存續期間與信用評級，追求更佳風險調整後報酬。

目前市場上表現亮眼商品，例如：主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）這類聚焦台股產品，股海老牛建議投資人不應只看短期績效，這些ETF之所以表現優異，主因今年台股多頭行情集中科技股，當大盤單日重挫時，這些主動式ETF跌幅往往也比大盤更深，投資人在投資前，對其高波動特性應有充分認知。

我適合主動式ETF嗎？資產該怎麼分配？

股海老牛在節目中指岀，適合投資主動式ETF三大族群：首先是不偏好只跟隨大盤，想透過佈局來戰勝市場追求超額報酬的人，其次是不想自行選股，但又想佈局特定產業或中小型股族群，透過主動式ETF將選股任務交給專業團隊。最後是目前資產已具備被動式或指數型ETF配置，可適當投資主動式ETF嘗試增加整體資產報酬率。

本文授權自今周刊

