閃兵造假症狀五花八門 內政部：未來要看健保紀錄！上銬標準在哪？閃兵下場曝

撰文：蘇芳禾

藝人閃兵案持續延燒，多名大咖男藝人修杰楷、陳柏霖、坤達等涉案，也讓役男體位區分標準受矚目，內政部長劉世芳週二（10/22）在立法院表示，今年5月已和國防部啟動修法作業程序，按照112年全體役男免役率高達16%，但對照現在全台健保等，不可能這麼高。 劉世芳也說，因此在未來體檢過程中，會配合役男健保就醫紀錄做雙方勾稽，確定體位判定合乎免役。 至於閃兵下場，律師房彥輝指出，涉嫌花錢找業者造假醫療證明以逃避服兵役，涉及刑法偽造文書罪、行使偽造文書罪，以及妨害兵役治罪條例第3條之罪嫌，如役齡男子意圖避免徵兵，而為不實申報，或者以其他方法變更體位，可處5年以下有期徒刑，縱然部分人士依照兵役法規定，已於屆滿36歲之年底後除役，但追訴權時效，自犯罪成立之日起算為20年，故仍有機會依法追究其刑事責任。

演藝圈閃兵案源頭為演員王大陸，他於2月18日被爆出涉嫌偽造醫療證明逃兵，之後新北市檢方持續追查是否其他人涉案，並於5月展開第二波搜索，抓出威廉、陳零九、陳大天等9名藝人，

檢警本月再度展開第三波搜索，21日清晨兵分多路拘提帶回涉案4名藝人，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰（廖允杰），而Energy成員坤達則是因為人在加拿大溫哥華工作，22日清晨返台後立即遭檢警拘提，移送偵訊。

本次搜索行動源自於王大陸律師勘驗閃兵集團陳姓主嫌對話紀錄，發現陳嫌曾拿陳柏霖、修杰楷、Energy成員當活招牌，才讓其他藝人曝光。

今年二月的搜索，也有3名台大醫學系的學霸被抓，兵役問題引發社會爭議，也再度引起「閃兵」的討論。

造假症狀有這些 過重、心血管、脊椎、精神疾病

立法院內政委員會上週五（10/17）由民進黨籍召委王美惠排定議程，邀請內政部就「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報告，並備質詢，恰好21日爆發第三波藝人閃兵案，劉世芳會前先受訪談相關議題。

受邀與會的劉世芳表示，內政部今年5月與國防部啟動相關修法的作業程序，按照112年，全體役男免役率高達16%，對照全台灣健保，「台灣役男不可能免役率高達16%」。發現很多偽造或不實陳述中，大致上有BMI、體重過重的問題，或者有心臟血管、脊椎的問題，或者是精神疾病。

對於內政部前日一表示，尚有92案疑似涉及以高血壓逃兵役案件，劉世芳說，第一次移送時候是113名，移送給地檢署跟相關政府機構，尤其是地方政府，再配合地檢署查核，目前查核的是92人。

參考亞洲國家作法 查健保就醫紀錄

至於是否會呼籲閃兵役男自首？劉世芳說，內政部移送的過程中，縣市政府、地檢署在第一次通知的時候都有特別提到，如果他們願意出來自首的話，會用比較緩和的方式宣判，或者做後續的偵查處理；但地方政府跟內政部報告，有些人接到地方政府的通知的時候，沒有做正確的回覆，所以才會移送地檢署偵辦。

劉世芳說明，內政部會跟國防部啟動有關體位標準的修正，修正內容會參考鄰近的亞洲國家作法，未來在體檢的過程當中，要如實申辦，將配合役男本身的健保就醫紀錄，做雙方面的勾稽，確定在體位判定的時候合乎免役，這樣子才能避免有人提供不實訊息造假紀錄。

閃兵要不要上銬？立委質疑標準不一

國民黨立委王鴻薇在立法院司法法制委員會質詢時指出，在拘提犯罪嫌疑人時，為何戒具（手銬）使用標準不一？昨天被逮的藝人都被上銬、拘提到案？究竟使用戒具的標準為何？

對此，司法院刑事廳長李釱任表示，法警執勤辦法有使用戒具的規定，必須看被告是否有逃亡、當時狀況是否有要脫逃的情形，但「法警提解人犯一定要使用戒具」，因為他們是從看守所提到法院來開庭，只有在入庭時才會將戒具打開，在法院使用戒具的標準沒有例外，從看守所提解出來的人犯一定上銬。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

賣掉存股18年的台積電！億元大戶改買3520張00918、本季領息179萬，為何不買0050原因曝光

2026行事曆盤點「9連假」！明年過年＋228請4天狂休16天：2月只上10天班…一表看聰明串假

47歲上班族存1600萬提早退休，2年後含淚重當社畜：我沒亂花錢，怎麼會這樣「財富自由日子毀在這一點」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】