豪宅大門都用它 電子鎖王制霸台建案！華豫寧拚出高良率、高毛利

撰文：曹悅華

從代理電子零件起家，如今已站穩國內新建案電子鎖的龍頭地位，面對歐美高規格的要求，一度連協力廠商都吃不消，華豫寧是怎麼做到的？

20年前的德國科隆五金展會場上，有一位來自台灣中部的電子零件商，在不起眼的角落，擺出自家研發的感應設備模組。當時沒人知道，這塊小小的模組，將敲開歐洲高階電子鎖市場的大門。

20年後，這家名為華豫寧的微控制器代理商，已將一手打造的電子鎖品牌「維夫拉克」（WAFERLOCK）行銷全球，年產量高達10萬台，累計超過千家客戶，在國內新建案市場取得超過5成市占，深受遠雄、寶輝、龍寶等知名建商青睞，也在歐美高端市場站穩腳步。

隨著微控制器本業庫存逐漸去化，加上毛利率高達5成的電子鎖業務穩定成長，華豫寧今年上半年營收逼近20億元，每股稅後純益（EPS）2.01元，幾乎追平去年全年表現；為進一步擴充資本，預計在今年11月底由興櫃轉上櫃。

專利加持價值 不做單純代工

「電子鎖芯裡的PCB（印刷電路板）及馬達離合器，皆採防水設計，整台放入水裡也能動作。」華豫寧董事長連智民接受《今周刊》專訪時，拿起自家產品滔滔不絕地介紹。

「華豫寧手握多項專利技術，並非單純代工，能將美國關稅成本完全轉嫁給客戶。」國內一名電子鎖業者分析。

1992年，當時才28歲、電子業採購出身的連智民，看準手中握有經銷客源，大膽投資3百萬元創立華豫寧，代理飛利浦電晶體零組件。

儘管在創業的第一年就獲利，連智民卻認為代理標準件利潤太低，要做技術含量高的產品才能長久；看準微控制器（MCU）興起，決定代理硬體並同時提供韌體程式，成為台灣最早提供微控制器整合應用的業者之一，在歐系高級房車、日本豐田汽車及各式家電產品上，都能看到其身影。

2000年，使用感應設備開始應用在門禁系統上，連智民又決定在微控制器基礎上，投入無線射頻識別系統（RFID）模組，打算切入旅宿業等場域。

2004年，連智民率隊赴科隆五金展參展，攤位雖不大，卻獲得有150年歷史的德國老牌鎖廠注意。

「這家客戶看上我們感應模組技術成熟、價格又合理，設計速度還比原本合作對象快半年。」連智民回憶，雙方不久後就約定交付感應模組樣品，1年後正式成為主要供應商，獲得1千台訂單。

只是，華豫寧切入電子鎖產業，並非一帆風順。電子鎖不只是感應模組，更是機電整合的高門檻產品，德國這個極度講究工藝與細節的市場，要求又特別嚴格。

「客戶對細節要求近乎苛刻，看不到的零件也要做得很漂亮，不像台灣傳統鎖只注重表面。」連智民苦笑指出，由於北歐常面臨融雪，電子鎖須達到IP67防水等級，也就是「整台進水後還能正常運作」，這與當時國內僅能做到防潑水規格技術難度，天差地遠。

更棘手的是，當年的華豫寧沒有自己的產線，只能尋求代工，但因為量小、精密度要求又高，連續被5、6家工廠拒絕，最後是以高出3到5倍的單價，才找到願意協助開發的小廠。

「但我知道，一旦做起來，就是我們的機會。」連智民解釋當年為何不計成本、全力投入。

果不其然，幾年後微控制器業務受美國金融海嘯衝擊，訂單瞬間縮水4成，這時公司就靠高毛利、每年穩定供貨的電子鎖穩住局面，維持獲利。趁著本業停擺，連智民也將重心轉往電子鎖研發，陸續取得離合器、防水、感測器的相關專利。

從歐洲打回台灣 3優勢退敵

在歐洲站穩腳步後，連智民決定將戰場拉回台灣。2009年，他找上遠雄推廣自家產品。儘管當時國內沒有競爭對手，仍有三星、耶魯（Yale）等至少3家海外勁敵，但華豫寧憑藉台灣製造壓低成本的優勢，加上更為持久、耐磨的特性，成功擊敗對手。

「那時遠雄開記者會介紹新建案，背後用的電子鎖就是我們的。」連智民說，那張訂單量還不到1千台，卻讓華豫寧在國內建案市場一戰成名。

在德國客戶「魔鬼訓練」下，華豫寧的電子鎖不良率極低，符合金字塔頂端客群需求。以精品豪宅聞名的新美齊採購部處長蔡佳航透露，過去採用義大利電子鎖，在維修上吃足苦頭，但華豫寧產品平均每百台電子鎖僅會有1台需要報修，加上技術不斷推陳出新，於是「一試成主顧」。

「若要雞蛋裡挑骨頭就是『外觀』！」一名上市建商私下透露，華豫寧的電子鎖，功能與擴充性都不輸進口品牌，唯獨在「顏值」方面要更上層樓。

除了外觀精進，連智民也深知，如何打入對消費者（2C）市場，是未來一大挑戰。過去，華豫寧著重在對企業（2B），導致在一般消費者市場的知名度仍有待加強。未來他也計畫將一半機種導入零售通路，增加成長動能。

小檔案

華豫寧（6474）

成 立：1992年

董事長：連智民

資本額： 4.67億元

主要業務：

控制器代理及韌體設計、電子鎖研發及製造等

小辭典

微控制器（MCU）

把設計好的韌體程式，燒錄在硬體IC內，達到客製化功能。就像一個開關，只要在內嵌入程式，即可進行控制。

