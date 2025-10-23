鄭麗文撂倒正規軍 接掌國民黨百年老店！誓當最接地氣黨魁 不甩紅標籤拚世代交替

撰文：林良昇

民進黨出身、曾在街頭對抗國民黨的鄭麗文，成為國民黨第2位黨員直選女性黨魁。她在加入國民黨20年後登上頂峰；未來，她要靠非典型的模式，強化國民黨，制衡民進黨。

當選國民黨主席後的首個上班日，鄭麗文起了大早，參加電台晨間節目，「我是去謝票的，因為我是在那個節目上第一次宣布參選。」雖然已經被拷問了一番，一走進位於台北市大安區的競選辦公室，她仍用充滿能量的聲調，和眾人高聲談笑。

接近40坪的室內空間，採光明亮，卻帶點倉促成軍的拼貼感。正面牆上掛了一幅寫著「大風起兮」的草書字畫，被推到側邊的志工長桌上，擺放著競選背心與幾疊還來不及收拾的選舉計票單；臨時搬出使用的塑膠凳上，則貼著國民黨籍台北市議員的名號。

才坐定喝了幾口咖啡，鄭麗文突然轉頭詢問在一旁準備的《今周刊》記者：「你們要問什麼？可以開始了嗎？」隨後就逕自走上準備好的座位，手中沒有任何幕僚提供的參考資料，自信地見招拆招、侃侃而談。

這位以論述能力見長、卻沒有行政首長經歷，且已有超過20年不曾親自參與選舉的女將，在今年的國民黨主席選舉中異軍突起，演出一場猶如游擊隊撂倒正規軍的經典戰役，以超過5成得票率，力退政治資歷完整、又有地方重量級人物支持的台北市前市長郝龍斌，成為繼洪秀柱之後，第2位女性國民黨黨魁。

即將滿56歲的鄭麗文，大學以來從事過的工作，幾乎都和政治有關。早年她曾參加野百合學運，畢業後投身社運、加入民進黨當選國大代表；2002年退出民進黨後曾短暫轉戰電視圈，但又在國民黨前主席連戰引介下重返政壇，加入國民黨，歷任不分區立委、行政院發言人、國民黨副秘書長等職務。

無論擔任公職或政論節目嘉賓，鄭麗文的發言一向犀利、戰力十足，就連在立法院與行政院前院長蘇貞昌激辯時，都能不落下風。但在今年8月宣布參選國民黨主席之前，大概少有人認為，她具有足以主導台灣最大在野黨的政治能量。她為何能在短時間內，贏得國民黨員的信任與支持？格外令人好奇。

「我承認我是非典型的國民黨政治人物，我講話比較real（真實）、比較直接」，鄭麗文不諱言，和國民黨被認為「傳統」、「老派」的政治文化相比，她的作風更符合網路年輕世代，貼近潮流，競選黨主席的團隊不到10人，許多事情都親力親為。

鄭麗文回憶，宣布參選黨主席後，她接受駐台國際媒體邀約座談，一到現場她開宗明義就說：「隨便問、直接問，沒有什麼不能問。」事後有外媒記者告訴她：「從沒有遇過妳這樣的黨主席候選人。」

藍營「輸怕了」強勢作風正中基層胃口

國民黨前立委李德維也認為，鄭麗文的反應很快、能靈活調整，「是個很不像國民黨的國民黨人」。

這股強勢直率、不拐彎抹角的作風，或許正對「輸怕了」的國民黨員胃口。

鄭麗文指出，這2個月來她走訪各地拜票時發現，無論國民黨員或基層藍營支持者，即使挺過了兩波大罷免，心中還是有股怨氣，「很多人非常激動地用力抓著我的手、甚至邊說邊哽咽，這些人不分男女老少，都有一種共同的情緒，那就是『不能再讓民進黨執政下去』。」

「國民黨一定要奮起、一定要世代交替，這些聲音，是我最大的力量。」鄭麗文感性自述。

因此，非傳統國民黨建制體系出身、又代表新世代面孔的鄭麗文，參選後聲勢居高不墜，不僅在網路擁有高聲量，也獲得包括軍系在內多數國民黨員以選票力挺。

然而，在國民黨內部選舉當中，兩岸路線依舊是無可迴避、代表核心價值的議題。一路領先的鄭麗文在選戰中，也難免遭到各方夾擊。

例如支持郝龍斌的中廣前董事長趙少康，投票前曾公開表示有「境外勢力」介入黨主席選舉，郝龍斌本人也怨嘆遭網軍攻擊，暗指鄭麗文是中共屬意的黨主席人選；而鄭麗文在政見發表會上表態，有意與立場反中的日本自民黨總裁高市早苗會面，也遭對手張亞中批評「對兩岸關係缺乏基本認識」。

面對短短2個月的選舉，一邊有人替她扣上紅帽、另一廂卻有人質疑她的兩岸立場不夠堅定，鄭麗文坦言，選舉過程中難免有些激烈語言，她不會放在心上，未來就任後將堅持九二共識、促進兩岸和平交流的立場；至於民進黨的親中批評，她更是一笑置之，「反正妳怎麼做，他們都會繼續貼紅標籤。」

撇除兩岸關係，鄭麗文自認能在黨主席選舉中勝出的關鍵，是比其他候選人更強調公共建設與經濟政策。

競選期間，她不僅向前總統馬英九、立法院前院長王金平等黨內大老請益，也逐一拜訪行政院前院長陳冲、內政部前部長李鴻源、商總理事長許舒博、三三會理事長林伯豐等財經專家與商界人士。「選民對無窮無盡的內耗和惡鬥已經厭煩，國民黨要回歸公共政策與拚經濟這些傳統強項。」她說。

目標完全執政 「不會只有一個總統人選」

近期曾與鄭麗文會面的李鴻源不諱言，兩人雖同為陳冲內閣成員，但沒有什麼私交，他認為鄭麗文很能聽得進專業意見、也是在辯論會上唯一回答他問題的候選人，因此願意表態支持，「國民黨需要這樣的新面孔。」

「新面孔」固然能為百年老店帶來新氣象，卻也意味著鄭麗文個人缺乏班底團隊，未來能否有效運作龐大的黨機器，帶領國民黨打贏2026年的九合一選戰，並達成最重要的目標：2028年完全執政。

對於這個問題，鄭麗文毫不猶豫地說了3次：「團隊！團隊！團隊！」強調未來無論是集體領導或團隊作戰，「一定會發揮比個人更大的力量」，關於兩場選舉的候選人，她會高度尊重地方議長與黨團意見，再進一步透過公平公正的機制，與民眾黨協調產生最強人選。

「我不可能為任何人量身打造制度，國民黨不會只有一個總統人選。」鄭麗文明確宣示。

而過去擅長空戰、較缺乏組織與選舉經驗的她，也承諾未來不會只待在台北的冷氣房裡，而是會深入全國基層，做一個「最接地氣的行動黨主席」。

談起鄭麗文，許多人總著重在她年輕時的綠營背景。但實際上，她加入國民黨的時間，早已遠超過曾經的民進黨齡。在連戰、馬英九、吳敦義、洪秀柱等不同階段國民黨主席身邊學到的經驗，更是她接掌國民黨以後的最重要資產。

談到這些前輩，鄭麗文細數起連戰的完整經歷與大格局、馬英九的自我要求與細節管理、吳敦義的危機處理能力與嫻熟地方生態、洪秀柱一無所畏的勇氣……。她強調自己早已過了偶像崇拜的年齡，但每一位國民黨領袖的優點，她都謹記在心。

談完國民黨，鄭麗文不改犀利本色，轉而對曾經的國民大會同事、兼任民進黨主席的總統賴清德開炮。

「我們應該在政策上面來比賽……，很輕率地用語言或標籤進行仇恨動員，可能是最快速也最廉價的方式，但最後，就是會傷害到台灣。」「我們應該回到正軌，討論怎麼幫台灣拚經濟、拚民生，不要在內部找敵人。」鄭麗文強調，只要賴清德願意釋出具體誠意與善意，她也願意以黨主席身分與賴清德對話，找出讓台灣更好的合作方式。

採訪結束前，不免俗地進入攝影環節，整場訪談揮灑自如的鄭麗文，突然變得靦腆彆扭起來，「我沒有拍照的習慣，這次選舉，每個人跟我要照片，我都拿不出來。」但最後在旁人協助下，依舊高效完成任務。

接任國民黨主席，對鄭麗文而言，確實也是個全然陌生的角色，她能否繼續展現機動靈活身段，既調和內部意見、又對外合縱連橫，關乎著已在野十多年的百年大黨，能否重返榮耀。

