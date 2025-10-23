爆倉190億美元的1夜！比特幣閃崩、穩定幣脫鉤...槓桿引爆 加密貨幣迎史上最大清算

撰文：林芷圓

川普一句關稅威脅，連帶影響比特幣、以太幣等加密資產崩盤，連穩定幣也難逃一劫，短短24小時內引爆190億美元槓桿清算，無情揭開市場層層堆疊的泡沫與系統性風險。

10月10日至11日，加密貨幣市場經歷了史上規模最大的槓桿清算。根據數據追蹤機構CoinGlass統計，當天短短24小時內，全市場有超過190億美元的槓桿部位被強制平倉。

市場震盪的導火線，是美國總統川普威脅對中國增稅100％，美股聞訊重挫，避險情緒迅速蔓延至加密貨幣市場，比特幣盤中跌幅一度深達13.5％，失守11萬美元關卡，以太幣也一度暴跌超過17％。

但與歷史事件相比，這次的跌幅雖重，卻稱不上「史詩級」崩盤，然而竟能釀成空前清算規模，引發幣圈對整起事件「另有蹊蹺」的聯想。

演算法穩定幣脫鉤 恐慌蔓延

回顧過往，2020年的「312慘案」曾讓比特幣單日跌幅超過5成，但當時全市場清算金額僅約30億美元；即便是著名虛幣交易所FTX破產時，爆倉金額也未超過20億美元。幣圈解讀，即使目前比特幣的2.3兆美元市值約是2020年的2倍大，但這次比特幣跌價幅度遠小於當年，卻造成多出5倍以上的清算規模，問題顯然並不單純。

「真正讓市場連環爆倉的關鍵，是過度槓桿與循環貸操作放大了風險。」台灣金融科技協會副理事長温宏駿指出。事件背後被認為與名為「USDe」的穩定幣，以及「使用該穩定幣進行槓桿質押」脫不了干係。

10月10日當晚，比特幣與以太幣價格波動後，USDe價格也出現異常，尤其在全球市占率最高的幣安交易所（Binance）報價中，應該與美元維持1比1匯價的USDe，竟在短短40分鐘內從1美元暴跌至0.65美元，「USDe與美元脫鉤，引發高槓桿倉位被強制平倉，加劇市場恐慌與拋售。」温宏駿說。

「穩定幣」，是指透過與法定貨幣（如美元）掛鉤，來維持價值穩定的加密貨幣。目前主流穩定幣的運作機制分為2種：一是「法幣抵押型」，如USDT、USDC，這類穩定幣有美元資產支撐；另一種是「演算法型」，如USDe，沒有直接美元儲備，而是透過演算法與對沖策略，發行商持有比特幣、以太幣現貨及對沖部位，利用「一手現貨、一手做空」結構，讓幣價穩定在1美元左右。

但「演算法穩定幣」並沒有想像中穩定，「一旦市場劇烈波動，像這次比特幣或以太幣價格暴跌，演算法模型可能反應過度，原本的平衡運算機制也會遭破壞，幣價就容易出現脫鉤、跌破1美元。」虛擬通貨商業同業公會祕書長張森雄說明。而因為USDe與其他虛幣有所連結，也難免進一步引發市場恐慌。

更令人關注的是，這次市場崩盤期間，各交易所USDe價格跌幅並不一致。在Bybit平台，USDe價格跌至0.95美元後就迅速回升；在Curve平台，其USDe價格跌幅僅約0.3％，數分鐘內便回復至1美元。相比之下，幣安報價的脫錨幅度嚴重，且花了較長時間才恢復錨定。

平台獎勵促進 循環貸高風險

對此，USDe發行商Guy Young認為，這次事件並非肇因於整體市場，USDe在各大鏈上運作仍正常，「是幣安內部價格指標異常。」加密貨幣基金Dragonfly Capital管理合夥人庫賴希（Haseeb Qureshi）也評論，「USDe本身沒有脫錨，是幣安出現問題。」

為何獨獨幣安的USDe報價出現異常？目前各界說法不一，但多半會提及幣安在9月22日推出的「USDe獎勵計畫」。該活動鼓勵投資人將USDT或其他虛擬幣兌換成USDe，並且，兌換後的USDe只要在幣安帳戶24小時以上，即可享有12％的年化收益率，每日累積計息，而且該活動指出，這項活動的每人最高持倉數量是「無上限」。

活動訊息刊出後，幣安的「非官方」社群很快出現「開槓桿」操作教學，鼓勵投資人利用「循環貸」套利：以USDe作抵押，借出更多USDe後，再進行下一輪抵押借貸，社群還強調多數好此道者平均會「循環五次」、「年化收益可超過40％」。

這種「槓桿疊槓桿」的操作，在市場上升時雖可放大利潤，然一旦USDe價格下跌，就算跌幅未達崩盤程度，但抵押率仍然可能瞬間崩潰，觸發自動平倉機制，使市場流動性迅速緊縮，進而引發更多抵押不足與連鎖式價格下跌。

而針對外界質疑，幣安在10月13日公告回應，「有人聲稱，與USDe、BNSOL和WBETH相關的部分幣安收益產品脫鉤導致市場崩盤，我們想澄清事實並非如此。」

幣安指出：「在此次事件期間，核心合約和現貨撮合引擎以及API交易仍在正常運作。數據顯示，幣安平台處理的強制平倉量占總交易量的比例相對較低，顯示此波動主要受整體市場行情驅動。」

完整事件細節雖然仍待釐清，但過度槓桿一向是投資者的大忌，也是金融市場的最大風險，實體世界如此，在加密資產的世界，也不例外。

