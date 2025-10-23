改寫失智大縣命運！80萬小錢 屏東縣把單年失智新確診數拉升4成

撰文：陳燕珩、馬揚異 研究員‧林宣佑

2015年，聯合國公布17項SDGs永續發展目標，走過10年，台灣持續在這場耐力賽穩健前行。《今周刊》連續6年進行「永續城市SDGs大調查」，今年拿下「永續創新獎」社會力首獎的屏東縣，用獨有的創新政策，寫下令人驚歎的永續篇章。

中午剛過，屏東烈日炎炎，8名長者捨棄午後休憩時間，準時踏出家門，來到長治鄉一棟粉色建築前集結。每周二下午，是他們一起動腦「買菜」的日子。

走進教室，燈光暗下，地面投影出一幅九宮格圖像，羅列生活常見的食材。「今天要買魚、香菇、鳳梨……。」嘴裡複誦著採購清單，一名拿著助行器的阿伯緩緩走近，依序踩踏努力記住的食材圖像，有時卡關了，夥伴會在旁低聲提醒。

看著這群「大孩子」興致盎然、積極參與的模樣，很難在第一時間察覺，他們全是患有失智症的長者。

成立26年的椰子園老人養護之家，是與屏東縣政府密切合作的失智社區服務據點之一，目前提供12名「極輕度」、「輕度」失智長者服務，每周一到周五的上午和下午，據點設有體適能、太鼓打擊樂、桌遊等多元課程，鼓勵長者走入人群。

「醫師會告訴他們，輕度失智沒什麼，非藥物治療勝過吃藥，保持心情愉悅、社會參與最有效。」椰子園老人養護之家主任蔡秀蘭觀察，來到據點的長輩，平均3、4年後才會進入下個失智階段，有人甚至長達6、7年，延緩了退化速度。

但不是每位失智長者都那麼幸運， 能夠及早診斷，穩穩被社區資源接住。

台灣正在快速老化，失智，是每個家庭無法迴避的問題；對於2023年底就步入超高齡社會、老年人口已達21.7%的屏東縣，挑戰更為艱鉅。

在衛福部公布的2023年全國社區失智症流行病學調查中，屏東縣失智者在「極輕度」階段被診斷發現的比率偏低，落後全國19個百分點；而在「中度」被發現的比率，高於全國15個百分點，凸顯失智個案確診期程偏晚，且診斷後沒有使用任何長照服務的族群，高達27％。

「如果早一步發現這些對象，是不是更能從多元面向介入，幫助失智家庭？」帶著這樣的提問和關懷，屏東縣長照處一群熱血的基層公務員，發想出一套整合性的「疑似失智者確診檢查加值服務方案」，取名為「愛智憶」，用台語唸就是「要注意」。

這套方案，納入屏東縣13家失智共同照護中心，找來民間交通業者合作，只要一通電話打到「1966」，就有專人協助對接住家最近的共照中心，線上敲定就醫、集中檢查時間，由專車來回接送，所有交通及就醫費用，全由縣府買單。

政策推出後，2024年屏東縣新確診的失智個案達到1600多人，較前一年激增42.5%。更難得的是，整體極輕度和輕度失智比率拉高了5.5%，中、重度失智占比下降。「多一個長輩及早確診，他的家庭就能更快面對這個問題。」屏東縣縣長周春米欣慰地說。

推動一套創新方案，未必需要砸下大把銀子，今年愛智憶補助的交通和醫療經費，僅不到80萬元，卻對整體失智確診結構帶來質變。「我們不是在做多偉大的事，但只要同仁願意集思廣益，發揮一點小巧思，小錢也能創造很大效益。」屏東縣長照處長陳桂敏說。

在基層看見問題，用貼心、細膩且專業的新點子，整合現有資源，打通所有環節，這項政策在屏東公務員催生下，化為一道暖陽，照進每個失智家庭。

《今周刊》(第1505期)

