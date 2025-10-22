鏡電視2前董事投資凱思各千萬…黃國昌「狗仔銀彈」哪來？捲跟監情治首長風暴

文．蘇芳禾

民眾黨主席黃國昌涉入狗仔案持續延燒，他遭指控養狗仔跟監綠營政治人物，且相關人員的薪水都是由凱思國際公司支付。《鏡週刊》週二（10/21）再爆，凱思國際是由黃國昌太太的妹妹高翬，出資100萬成立。 對此，黃國昌回應，高翬以及其公司，從來都不是凱思國際的股東，也從來沒有匯款給凱思國際，若週刊今天沒有道歉、更正，應該律師就會採取法律行動。 王鴻薇助理張凱維日前被爆料，疑似兜售黃國昌狗仔集團的跟拍作品，20日再被爆疑似跟監警政署等情治機關首長。 律師陳又新表示，黃國昌是否透過謝幸恩、張凱維，有意識地搜集戰時中國解放軍最需要的民防情報，因此有必要從違反國安法第2條的角度，深入調查。

狗仔薪資由凱思國際支付 週刊爆由黃國昌小姨子成立

黃國昌遭爆養狗仔集團，相關人員的薪水都是由「凱思國際公司」支付，且該公司背後金主與黃的姻親有關，黃國昌上周否認一切指控，更狂問「請問是哪位姻親？」遭《鏡週刊》反嗆：「本刊勸你稍安勿躁，答案下週二（10月21日）揭曉。」

週刊在21日指出，凱思國際是由黃國昌太太高翔的妹妹高翬（音同輝），於2021年透過「耘力國際文化事業有限公司」出資100萬成立，2022年該公司卻大手筆拿出1000萬元投資《民報》，資金究竟從何而來？

而凱思國際的負責人李麗娟，只是高翔、高翬找來成立凱思的人頭，實際經營都是黃國昌跟家人一手掌控。黃國昌老婆高翔則是為了孩子的學區，將自己和兒女戶籍遷到李麗娟位於大安區的豪宅家中。

鏡電視2前董事 退出後投資凱思各千萬元

週刊的調查也意外發現，智邦科技創辦人黃安捷、前國民黨立委陳建平兩人都曾名列《鏡電視》的董事會，不過在NCC此時審議通過「鏡電視新聞台申請負責人變更案」，時任鏡電視董座的陳建平遭撤換，黃安捷也退出鏡電視董事會。

週刊指出，從未出一毛錢投資鏡電視的陳建平及黃安捷，在退出鏡電視董事會後，2023年轉而投資凱思各約1000萬元，黃國昌長期批評鏡電視，根本是「拿錢辦事」，也讓他有更多銀彈繼續養狗仔，跟拍包括行政院、監察院、總統府3大祕書長、各部會首長、立法委員與監察委員等，且幾乎都是綠營人士，就連柯文哲赴八八會館及妻子陳佩琪看豪宅，也被與他有關的媒體揭露。

若未更正 黃國昌：應會採取法律行動

對此，黃國昌強調，無論是他太太的妹妹或其公司，從來不是凱思國際的股東，也沒有匯款給凱思國際，預計會在今日請律師發表聲明澄清。

對於週刊報導小姨子高翬匯款給凱思100萬元，黃國昌則嗆，那就把匯款單拿出來，把證明交出來。鏡週刊還有撰稿的記者今天若沒有道歉、更正的話，應該律師會採取法律行動。

媒體人控王鴻薇助理張凱維 涉跟監情報單位人員

黃國昌的狗仔門疑雲也爆出「案外案」，日前國民黨王鴻薇助理張凱維被指控，四處兜售狗仔集團的「作品」，媒體人和律師20日接著爆料，張凱維還涉及兜售警政署長跟拍照。

媒體人馬郁雯20日曝光多張張凱維語跟律師柯晨皓炫耀「賣出這題」的對話截圖，截圖中顯示兩份PDF檔案，一份是在「張榮興魚翅宴PDF」檔案前，一份是檔名為「黃明昭檢舉信PDF檔案」。顯見從時任的警政署長到北市警局長，行程全被狗仔集團掌握。

馬郁雯指出，2024年5月9號有媒體獨家報導，時任台北市警局長、且傳出520將接任警政署長的張榮興與萬華「芳明館」聞人，在北市中山區「上品魚翅」晚宴，究竟是誰跟監張榮興？直到今日大家都以為是警界內鬥，但其實背後黑手是王鴻薇的助理張凱維與狗仔集團的傑作。

馬郁雯指出，警政署是《國家情報工作法》規範的11個情報單位，因此跟監警政署長、北市警局長，可能涉犯《刑法》第315-1條、刑法第315-2條妨礙秘密盈利罪、《國家安全法》第2條等相關法令，呼籲檢調，盡速偵辦釐清狗仔集團的背後勢力。

本文授權自今周刊，原文見此。

