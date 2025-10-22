快訊

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

台鐵平溪線路基流失停駛 明啟動公路接駁

聽新聞
0:00 / 0:00

AI浪潮推動產業再+1 國巨市值突破4000億成被動元件巨頭…這檔今年有望賺1股本

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片)
財信傳媒董事長謝金河。(本報資料照片)

文．謝金河

被動元件的新春天。

經歷過2018年的被動元件盛況，很長一段時間沒有特別關注這個產業的發展，直到光寶科技宋恭源董事長提到陳泰銘的潛力，我才發現國巨經過一拆四，儘管股價在200元左右，已經飛越2018年1310元的天價，這是一個新的里程碑。

這次AI公司的考察行程，我們第一站來到中和看KY三集瑞，結果在路上已經看到三集瑞股價開盤就漲停，今天又漲一支停板。這家KY的公司，工廠在東莞及蘇州，去年掛牌首日股價飆上280元，今年第二季匯損吃掉大半獲利，股價一度跌至109元。

這次我們來看電感在AI產業的應用，董事長林伙利是馬祖人，來台灣就讀台北工專，在所羅門工作一段時間後自行創業，從1990年迄今，正好創業35年，林董事長送我一瓶馬祖的紀念酒。

過去三集瑞的電感以供應PC，NB為主，後來切入AI領域，林伙利特別秀出團隊赴美和黃仁勳合影的照片。林董精明幹練，非常投入工作，他一面簡報，我頻頻發問，可以看出他對產業的發展非常深入。我特別問到東莞的現況，他說他們公司在東莞剩下178人，但已經被視為大廠。這些年他很快速將產能移向Ai應用，讓三集瑞今年仍然可以維持賺一個股本的實力。

這個時候回頭看國巨的併購，今年鉭質電容大漲，國巨以超過500億台幣併入的基美及先前併購的普思都發揮很大的作用。今年鉭質電容缺貨，國巨全球巿占率逾46%，已成最大贏家。

今天國巨站上200元，市值超過4000億，在被動元件產業已經成為巨無霸。

過去每隔幾年，被動元件就有一次大行情，這次AI帶來新生態，有跟上AI的被動元件產業，這次的力道出乎預料之外的強勁。來自馬祖的林伙利董事長帶領團隊作戰，我看他戰志昂揚，對未來充滿信心！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

2026行事曆盤點「9連假」！明年過年＋228請4天狂休16天：2月只上10天班…一表看聰明串假

天氣／豪大雨一出門就濕！究竟要下到何時？一夜溫差10度，光復節連假天氣會好？最新10日預報出爐

不是鴻海！台積電「隱藏王牌」曝光，現在不上車就晚了？營收飆增100%，最強黑馬股3大底氣「明年翻倍收割」

閃兵出列！修杰楷15萬偽造高血壓免役，Energy書偉坤達、陳柏霖拘提…最高5年徒刑，顧立雄說話了

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

出國旅遊注意！日本簽證費大漲...台灣免簽「這費用」也要付 調漲金額、上路時間曝光

日本旅遊注意！為反映行政成本上升並與歐美接軌，日本政府預計最快在2026年提高簽證手續費，這是日本時隔48年，首次調漲簽證費用，而台灣旅客目前短期入境日本享有免簽待遇，預料影響不大。但可能需要支付針對免簽證入境者導入的電子旅行認證制度（JESTA）費用。 日本亦研議從2026年起調高「出國稅」，對象包含外國人與日本公民，不過當局也會同步研議調降日本國民辦護照、更新護照的費用，避免負擔加重。 另外，日本將於2028年啟用電子渡航認證制度（JESTA），適用於享有短期免簽的外國旅客，價格將參考美國旅行授權電子系統（ESTA）的收費標準。

輝達北士科總部陷僵局 謝金河喊話台新新光金「切入AI賽道好機會」：在乎小利恐失大利

在大利與小利之間。 前天晚上參加了一個朋友邀約的飯局，餐敘上只有兩個焦點，一個是鄭麗文當選國民黨主席，對未來政局會帶來什麼影響？另一個是輝達的北士科T17，18最後會怎樣？

鏡電視2前董事投資凱思各千萬…黃國昌「狗仔銀彈」哪來？捲跟監情治首長風暴

民眾黨主席黃國昌涉入狗仔案持續延燒，他遭指控養狗仔跟監綠營政治人物，且相關人員的薪水都是由凱思國際公司支付。《鏡週刊》週二（10/21）再爆，凱思國際是由黃國昌太太的妹妹高翬，出資100萬成立。 對此，黃國昌回應，高翬以及其公司，從來都不是凱思國際的股東，也從來沒有匯款給凱思國際，若週刊今天沒有道歉、更正，應該律師就會採取法律行動。 王鴻薇助理張凱維日前被爆料，疑似兜售黃國昌狗仔集團的跟拍作品，20日再被爆疑似跟監警政署等情治機關首長。 律師陳又新表示，黃國昌是否透過謝幸恩、張凱維，有意識地搜集戰時中國解放軍最需要的民防情報，因此有必要從違反國安法第2條的角度，深入調查。

AI浪潮推動產業再+1 國巨市值突破4000億成被動元件巨頭…這檔今年有望賺1股本

被動元件的新春天。 經歷過2018年的被動元件盛況，很長一段時間沒有特別關注這個產業的發展，直到光寶科技宋恭源董事長提到陳泰銘的潛力，我才發現國巨經過一拆四，儘管股價在200元左右，已經飛越2018年1310元的天價，這是一個新的里程碑。

半導體晶片照亮資本市場 台股躍全球第8大！謝金河：晶片力就是國力

晶片力即國力！過去半個世紀以來，大家最常說的一句話是：誰掌握石油？誰掌握世界！在2020年之前，沙國石油公司Aramco經常是世界市值最大的企業，後來逐漸被蘋果超車。

台積電是頂尖車手 但要全球協力！熊本廠對日本多重要？「台日半導體同盟」能做啥

俄烏戰爭期間，國際上出現「半導體走私」與「晶片漂白」等現象，全球在一瞬間重新認知成熟製程晶片的戰略價值，也更能了解為何台積電熊本廠是保障日本國防科技自主的助力，以及台日必須共建「半導體同盟」，以打造民主陣營共同安全核心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。