AI浪潮推動產業再+1 國巨市值突破4000億成被動元件巨頭…這檔今年有望賺1股本

文．謝金河

被動元件的新春天。 經歷過2018年的被動元件盛況，很長一段時間沒有特別關注這個產業的發展，直到光寶科技宋恭源董事長提到陳泰銘的潛力，我才發現國巨經過一拆四，儘管股價在200元左右，已經飛越2018年1310元的天價，這是一個新的里程碑。

這次AI公司的考察行程，我們第一站來到中和看KY三集瑞，結果在路上已經看到三集瑞股價開盤就漲停，今天又漲一支停板。這家KY的公司，工廠在東莞及蘇州，去年掛牌首日股價飆上280元，今年第二季匯損吃掉大半獲利，股價一度跌至109元。

這次我們來看電感在AI產業的應用，董事長林伙利是馬祖人，來台灣就讀台北工專，在所羅門工作一段時間後自行創業，從1990年迄今，正好創業35年，林董事長送我一瓶馬祖的紀念酒。

過去三集瑞的電感以供應PC，NB為主，後來切入AI領域，林伙利特別秀出團隊赴美和黃仁勳合影的照片。林董精明幹練，非常投入工作，他一面簡報，我頻頻發問，可以看出他對產業的發展非常深入。我特別問到東莞的現況，他說他們公司在東莞剩下178人，但已經被視為大廠。這些年他很快速將產能移向Ai應用，讓三集瑞今年仍然可以維持賺一個股本的實力。

這個時候回頭看國巨的併購，今年鉭質電容大漲，國巨以超過500億台幣併入的基美及先前併購的普思都發揮很大的作用。今年鉭質電容缺貨，國巨全球巿占率逾46%，已成最大贏家。

今天國巨站上200元，市值超過4000億，在被動元件產業已經成為巨無霸。

過去每隔幾年，被動元件就有一次大行情，這次AI帶來新生態，有跟上AI的被動元件產業，這次的力道出乎預料之外的強勁。來自馬祖的林伙利董事長帶領團隊作戰，我看他戰志昂揚，對未來充滿信心！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

2026行事曆盤點「9連假」！明年過年＋228請4天狂休16天：2月只上10天班…一表看聰明串假

天氣／豪大雨一出門就濕！究竟要下到何時？一夜溫差10度，光復節連假天氣會好？最新10日預報出爐

不是鴻海！台積電「隱藏王牌」曝光，現在不上車就晚了？營收飆增100%，最強黑馬股3大底氣「明年翻倍收割」

閃兵出列！修杰楷15萬偽造高血壓免役，Energy書偉坤達、陳柏霖拘提…最高5年徒刑，顧立雄說話了

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】